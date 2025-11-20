Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Tak Mau Lagi Pasien 'Salah Alamat', BPJS Kesehatan Siap Jalankan Sistem Rujukan Baru

Dirut BPJS Kesehatan Ghufron Mukti memastikan, tidak akan menghambat realisasi kebijakan baru terkait sistem rujukan berbasis kompetensi.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Tak Mau Lagi Pasien 'Salah Alamat', BPJS Kesehatan Siap Jalankan Sistem Rujukan Baru
Tribunnews.com/Rina Ayu
RUJUKAN BPJS KESEHATAN - Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) Ghufron Mukti memastikan, tidak akan menghambat realisasi kebijakan baru terkait sistem rujukan berbasis kompetensi. Hal ini disampaikan dia saat ditemui awak media di kantornya di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Rabu malam (19/11/2025). (Tribunnews.com/Rina Ayu) 

Ringkasan Berita:
  • Dirut BPJS Kesehatan memastikan, tidak akan menghambat realisasi kebijakan baru terkait sistem rujukan berbasis kompetensi.
  • Dengan sistem baru  pasien bisa langsung dirujuk dari puskesmas ke RS dengan jenjang kompetensi rumah sakit dasar – madya – utama – paripurna.
  • Alur rujukan sangat bergantung pada jenis kasus pasien dan kompetensi fasilitas kesehatan atau RS.

 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA --  Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) Ghufron Mukti memastikan, tidak akan menghambat realisasi kebijakan baru terkait sistem rujukan berbasis kompetensi.

Sistem baru ini memungkinkan pasien bisa langsung dirujuk dari puskesmas ke RS dengan
jenjang kompetensi rumah sakit dasar – madya – utama – paripurna.

Baca juga: Kolaborasi Lintas Daerah, DKI Jakarta Jadi Rujukan Transformasi Digital Pelayanan Publik

Ia menegaskan, kehadiran BPJS Kesehatan justru mempermudah masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan bermutu.

"Yang jelas BPJS itu tidak akan menghambat. BPJS hadir memberikan akses pelayanan yang bermutu," kata dia saat ditemui awak media di kantornya di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Rabu malam (19/11/2025).

Terkait sistem rujukan ini, Ghufron menjelaskan, alur rujukan sangat bergantung pada jenis kasus pasien dan kompetensi fasilitas kesehatan atau RS.

Baca juga: BPJS Kesehatan Diharapkan Memiliki Program-program Strategis Perkuat Keuangan Lembaga

Rekomendasi Untuk Anda

Ia mencontohkan, ketika ada pasien transplantasi hati maka dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas, bisa dirujuk ke RS tipe tertentu, yang memiliki dokter spesialis dan layanan terkait transplantasi hati.

Meski demikian, Ghufron menegaskan, rujukan tetap harus berdasarkan indikasi medis dari dokter layanan primer.

"Bisa langsung ke RS tipe A. Tetapi itu kasuistik atau tidak semua kasus. Nah ke depan kami evaluasi," jelas Ghufron.

Menurut dia, sistem rujukan baru ini bertujuan untuk memberi kepastian pada warga yang ingin mendapatkan layanan kesehatan.

Karena itu, implementasinya harus hati-hati.

"Lebih bagus nanti ditunggu tanggal mainnya. 
Tujuannya ini untuk supaya masyarakat  tidak salah alamat. Harus ada piloting, dibicarakan bagaimana bagusnya," kata mantan wakil menteri kesehatan ini.

Saat ini sistem rujukan BPJS Kesehatan yang berlaku adalah sistem berjenjang.

Dimulai dari puskesmas atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kemudian dirujuk ke RS tipe D, C, B hingga A.

Pasien dengan kondisi tertentu bisa terlambat mendapatkan layanan yang cocok.

Dengan sistem baru ini pasien bisa langsung ke tempat berobat yang benar.

 

Regional

Keluarga dan Tetangga Ragukan Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan: Banyak Kejanggalan

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Tags:
BPJS Kesehatan
rujukan kompetensi
Ghufron Mukti
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas