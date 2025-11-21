Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Tribun Kesehatan
LIVE ●
Wamenkes Soroti Angka Obesitas di Indonesia Semakin Muda, Anak-anak hingga Remaja Kini Mengalaminya

Wamenkes dr. Dante Saksono Harbuwono menyoroti pergeseran tren obesitas yang semakin mengkhawatirkan.

Penulis: Fransiskus A.P
Editor: Anita K Wardhani
Wamenkes Soroti Angka Obesitas di Indonesia Semakin Muda, Anak-anak hingga Remaja Kini Mengalaminya
Istimewa
Obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang membayangi masyarakat Indonesia 

Ringkasan Berita:

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Dante Saksono Harbuwono, mengungkapkan bahwa penerapan pola hidup sehat terbukti secara ilmiah mampu mencegah kondisi prediabetes berkembang menjadi diabetes. 

Efektivitasnya bahkan disebut lebih tinggi dibandingkan intervensi obat.

Baca juga: Trump Perketat Aturan Permohonan Visa, Turis Obesitas Terancam Tak Bisa Berlibur ke AS


Berdasarkan sejumlah studi, Wamen Dante menyebut salah satunya adalah Diabetes Prevention Program (DPP) Study. 

Hal itu disampaikan Wamen Dante saat sesi wawancara dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribun, Palmerah, Jakarta, pada Rabu (19/11/2025).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa intervensi pola hidup sehat pada pasien prediabetes dapat menekan risiko berkembang menjadi diabetes sebesar 52 persen dalam kurun waktu tiga tahun.

Baca juga: 8 RS Ikut Pilot Project Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi, Wamenkes: RS  Kecil Bisa Naik Kelas

"Studi-studi lain juga banyak menunjukkan bahwa pola hidup yang sehat bisa menekan orang yang tadinya prediabetes tidak jadi diabetes, kalau pola hidupnya dibuat menjadi sehat," kata Wamen Dante.

Lebih lanjut, Dante memaparkan, jika intervensi dilakukan dengan pemberian obat, penurunan risikonya adalah sebesar 34 persen.

Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui modifikasi gaya hidup.

Di sisi lain, Wamenkes juga menyoroti pergeseran tren obesitas yang semakin mengkhawatirkan.

Menurutnya, masalah kelebihan berat badan ini kini mulai banyak ditemukan pada kelompok usia yang semakin muda.

"Angka obesitas ini terjadi semakin lama semakin muda usianya. Pada anak-anak, pada usia remaja, generasi Z, generasi yang lebih muda, sudah mulai terjadi obesitas. Itu juga penting," jelasnya.

Selain faktor gaya hidup dan pola makan, Dante juga mengingatkan peran faktor genetika sebagai salah satu pemicu yang perlu diperhatikan dalam munculnya penyakit diabetes.

Berikut petikan wawancara dengan Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Dante Saksono Harbuwono terkait pasien prediabetes dapat menekan risiko berkembang menjadi diabetes sebesar 52 persen dalam kurun waktu tiga tahun;

Regional

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/4
1234
Tags:
Dante Saksono Harbuwono
wamenkes
obesitas
