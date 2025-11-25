Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Awas Bahaya! Jangan Sering Ganti Antibiotik, Tubuh Jadi Kebal Semua Obat, Sakit Tak Membaik

Kamu sering sakit berulang dan berganti antibiotik, tetapi kondisi tidak kunjung membaik?  Bisa jadi ini tanda antibiotik kebal pada tubuh.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Awas Bahaya! Jangan Sering Ganti Antibiotik, Tubuh Jadi Kebal Semua Obat, Sakit Tak Membaik
Istimewa
Ilustrasi seseorang yang hendak mengkonsumsi obat. Kamu sering sakit berulang dan berganti antibiotik, tetapi kondisi tidak kunjung membaik?  Bisa jadi ini tanda antibiotik kebal pada tubuh. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

Ringkasan Berita:
  • Kebal alias tidak lagi mempan terhadap berbagai jenis antibiotik kini semakin sering ditemukan.
  • Banyak yang sering sakit berulang tak kunjung membaik karena kebiasan sering ganti antibiotik

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamu sering sakit berulang dan berganti antibiotik, tetapi kondisi tidak kunjung membaik? 

Bisa jadi ini tanda antibiotik kebal pada tubuh. 

Baca juga: Minum Antibiotik Tanpa Resep, Bisa Timbulkan Halusinasi Sampai Ganggu Fungsi Otak

Kebal alias tidak lagi mempan terhadap berbagai jenis antibiotik kini semakin sering ditemukan. 


Pola ini ternyata berhubungan erat dengan kebiasaan lama masyarakat: membeli antibiotik bebas, mengganti obat tanpa konsultasi.

Rekomendasi Untuk Anda

Mengonsumsi hanya beberapa hari ketika merasa “sudah baikan”, hingga mencoba obat berdasarkan cerita keluarga atau media sosial.

Apoteker Spesialis Farmasi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, Dra. Hadijah Tahir, Apt, Sp.FRS, mengatakan bahwa resistensi antibiotik bisa memburuk hingga titik ekstrem, yaitu kondisi ketika bakteri dalam tubuh kebal terhadap seluruh lini antibiotik.

“Ada pasien hasilnya, memang dia ternyata resistensi dengan semua antibiotik,” ungkapnya pada talkshow kesehatan virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Senin (24/10/2025). 

Fenomena ini membuat pasien sulit pulih, bahkan dalam beberapa kasus muncul gejala neurologis akibat akumulasi obat yang terus-menerus masuk ke tubuh.


Ketika Semua Antibiotik Sudah Tidak Mempan, Lakukan Ini

Resistensi obat antibiotik telah merenggut nyawa 700.000 penduduk dunia setiap tahunnya.
Resistensi obat antibiotik telah merenggut nyawa 700.000 penduduk dunia setiap tahunnya. (Kompas.com)

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan pasien mengalami resistensi total, langkah pertama bukan menambah antibiotik, tetapi justru menghentikan semuanya. 

Penghentian ini bukan karena menyerah, tetapi untuk mengurangi beban organ seperti ginjal dan hati yang bekerja keras mengolah obat.

“Karena dia sudah resistensi dengan semua antibiotik, maka dia kita anjurkan untuk stop dulu semua antibiotik, (karena) hanya membebani fungsi ginjal dan hati,” jelas Hadijah.

Pada tahap ini, pasien biasanya berada dalam kondisi lemah dan membutuhkan dukungan penuh agar tubuh tidak semakin memburuk.


Tahap Pemulihan: Menguatkan Tubuh dengan Dukungan Alami

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Sport

Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal & Voli Kembali Berjuang

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
antibiotik
kebal antibiotik
obat
apoteker
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas