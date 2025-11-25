Awas Bahaya! Jangan Sering Ganti Antibiotik, Tubuh Jadi Kebal Semua Obat, Sakit Tak Membaik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamu sering sakit berulang dan berganti antibiotik, tetapi kondisi tidak kunjung membaik?

Bisa jadi ini tanda antibiotik kebal pada tubuh.

Kebal alias tidak lagi mempan terhadap berbagai jenis antibiotik kini semakin sering ditemukan.



Pola ini ternyata berhubungan erat dengan kebiasaan lama masyarakat: membeli antibiotik bebas, mengganti obat tanpa konsultasi.

Mengonsumsi hanya beberapa hari ketika merasa “sudah baikan”, hingga mencoba obat berdasarkan cerita keluarga atau media sosial.

Apoteker Spesialis Farmasi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, Dra. Hadijah Tahir, Apt, Sp.FRS, mengatakan bahwa resistensi antibiotik bisa memburuk hingga titik ekstrem, yaitu kondisi ketika bakteri dalam tubuh kebal terhadap seluruh lini antibiotik.

“Ada pasien hasilnya, memang dia ternyata resistensi dengan semua antibiotik,” ungkapnya pada talkshow kesehatan virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Senin (24/10/2025).

Fenomena ini membuat pasien sulit pulih, bahkan dalam beberapa kasus muncul gejala neurologis akibat akumulasi obat yang terus-menerus masuk ke tubuh.



Ketika Semua Antibiotik Sudah Tidak Mempan, Lakukan Ini

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan pasien mengalami resistensi total, langkah pertama bukan menambah antibiotik, tetapi justru menghentikan semuanya.

Penghentian ini bukan karena menyerah, tetapi untuk mengurangi beban organ seperti ginjal dan hati yang bekerja keras mengolah obat.

“Karena dia sudah resistensi dengan semua antibiotik, maka dia kita anjurkan untuk stop dulu semua antibiotik, (karena) hanya membebani fungsi ginjal dan hati,” jelas Hadijah.

Pada tahap ini, pasien biasanya berada dalam kondisi lemah dan membutuhkan dukungan penuh agar tubuh tidak semakin memburuk.



Tahap Pemulihan: Menguatkan Tubuh dengan Dukungan Alami