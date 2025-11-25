Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Belajar dari Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Ketahui 8 Tanda Gawat Darurat Pantang Diabaikan

Irene Sokoy, ibu hamil di Papua yang sempat ditolak empat rumah sakit, meninggal dunia. Tragedi itu menguak buruknya layanan darurat untuk ibu hamil.

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Willem Jonata
Belajar dari Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Ketahui 8 Tanda Gawat Darurat Pantang Diabaikan
canalc.com.ar
Dokter Subspesialis Fetomaternal dr. Reza Tigor Manurung, Sp.OG, Subsp.KFM mengatakan, banyak calon orangtua yang cemas dan penuh pertanyaan tentang kondisi bayi dalam kandungan. Untuk itu, dokter yang praktik di di Women's Health Center Bethsaida Hospital ini mengatakan, diagnosis prenatal membantu mendeteksi kemungkinan kelainan atau kondisi khusus pada janin sejak dini sehingga calon orangtua bisa lebih siap, baik secara medis maupun emosional—menghadapi kehamilan dan persalinan. 

Ringkasan Berita:
  • Ibu hamil meninggal di Papua karena ditolak empat rumah sakit merupakan sebuah tragedi 
  • Tragedi ini menguak betapa buruknya layanan darurat bagi ibu hamil 
  • Padahal, keterlambatan penanganan beberapa menit saja bisa menjadi pembeda antara keselamatan dan kehilangan

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tragedi meninggalnya Irene Sokoy, ibu hamil di Papua yang sempat ditolak empat rumah sakit, kembali membuka luka soal layanan darurat bagi ibu hamil di Indonesia. 

Para ahli menegaskan, keterlambatan penanganan beberapa menit saja bisa menjadi pembeda antara keselamatan dan kehilangan.

Menanggapi situasi ini, dr. Med. dr. Supriyatiningsih, M.Kes, SpOG, dari Poli Obstetri dan Ginekologi RS Pendidikan Utama PKU Muhammadiyah Gamping, menekankan tanda-tanda darurat pada ibu hamil

“Ibu hamil wajib segera dibawa ke fasilitas kesehatan dan diperlakukan sebagai kedaruratan medis bila terdapat salah satu tanda berikut,” tegasnya pada Tribunnews, Selasa (25/11/2025). 

1. Perdarahan Pervaginam Sedang hingga Berat

Perdarahan yang keluar seperti atau lebih banyak dari haid, baik dengan atau tanpa tanda syok seperti pucat, keringat dingin, hingga napas cepat merupakan kondisi gawat darurat. Sekecil apa pun perdarahan tak boleh dianggap wajar.

2. Ketuban Pecah, Terutama Jika Terjadi Sebelum Waktunya

Air ketuban yang terus mengalir, tidak bisa ditahan, atau berbau tidak sedap harus segera diperiksa. Lebih berbahaya lagi jika ketuban pecah sebelum usia kehamilan mencukupi atau dibiarkan lebih dari enam jam tanpa evaluasi medis.

3. Nyeri Perut Hebat atau Kontraksi Tidak Normal

Nyeri yang menetap, sangat kuat, atau kontraksi tanpa jeda menjadi alarm penting. Kondisi ini dapat menandakan masalah pada rahim maupun jalannya proses persalinan.

4. Gerak Janin Berkurang Drastis

Ketika ibu merasakan bayi jauh lebih sedikit bergerak dibanding biasanya, terutama selama beberapa jam, keluarga harus segera membawa ibu ke fasilitas kesehatan. Gerakan janin adalah tanda vital keadaan bayi di dalam kandungan.

5. Tanda Preeklamsia Berat hingga Eklamsia

Sakit kepala hebat, pandangan kabur, pembengkakan tiba-tiba pada wajah dan tangan, hingga kejang merupakan kondisi yang sangat berbahaya. Preeklamsia menjadi penyebab kematian ibu tersering di banyak negara berkembang.

6. Demam Tinggi dan Kecurigaan Infeksi

Suhu tubuh di atas 38°C, cairan vagina berbau busuk, atau ibu tampak sangat lemah dapat mengarah pada infeksi berat hingga sepsis yang membahayakan nyawa.

7. Sesak Napas atau Nyeri Dada Mendadak

Kesulitan bernapas, bibir kebiruan, hingga nyeri dada tajam menandakan kondisi yang tidak bisa ditunda dan memerlukan stabilisasi segera.

8. Trauma pada Ibu Hamil

Benturan, jatuh, atau kecelakaan kendaraan bermotor, walau ibu tampak baik-baik saja, perlu dievaluasi oleh tenaga kesehatan karena dapat mempengaruhi kondisi janin.

Bagaimana Penanganan Medis Dilakukan di Fasilitas Kesehatan


Dalam keadaan darurat, tenaga medis akan menjalankan triase cepat. dr. Supriyatiningsih menjelaskan bahwa pemeriksaan tanda vital, pemasangan infus, hingga pemantauan denyut jantung janin dilakukan sesegera mungkin untuk menilai risiko.

“Pemeriksaan denyut jantung janin, penilaian keadaan ketuban, dan pemeriksaan dalam untuk menilai kemajuan persalinan akan segera dilakukan,” ungkapnya.

Sumber: Tribunnews.com
ibu hamil
Papua
dr. Supriyatiningsih
