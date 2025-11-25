Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

3 Cara Sederhana Tingkatkan Fungsi Metabolisme Tubuh

Metabolisme terdiri dari semua proses kimia dalam sel-sel tubuh setiap detik. Proses ini membantu orang bernapas, bergerak, dan menyembuhkan diri.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Willem Jonata
zoom-in 3 Cara Sederhana Tingkatkan Fungsi Metabolisme Tubuh
freepik.com
LARI PAGI - Ilustrasi seorang wanita berolahraga lari pagi di kawasan kota. Seorang pegawai pajak jadi korban aksi asusila tukang ojek di kawasan Benhil, Jakarta Pusat. 

Ringkasan Berita:
  • Metabolisme adalah cara tubuh mengubah makanan dan minuman menjadi energi
  • Dengan menjaga metabolisme tetap seimbang maka bisa menjadi fondasi bagi cara kerja tubuh serta mental
  • Memulihkan fleksibilitas metabolisme alami tubuh dan mendukung kesehatan jangka panjang

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rutinitas modern yang penuh dengan stres, makanan olahan, dan kurang gerak  dapat mengganggu keseimbangan metabolisme.

Metabolisme adalah cara tubuh mengubah makanan dan minuman menjadi energi agar Anda tetap hidup dan berfungsi. Metabolisme terdiri dari semua proses kimia yang terjadi di dalam sel-sel tubuh setiap detik.

Proses-proses ini membantu seseorang bernapas, bergerak, menyembuhkan diri dan lainnya.

Dengan menjaga metabolisme tetap seimbang maka bisa menjadi fondasi bagi cara kerja tubuh serta mental.

Baca juga: Infeksi Virus, Keracunan  dan Metabolisme Tertentu Berkontribusi Munculnya Penyakit Hati Kronis

Berikut tiga cara sederhana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi metabolisme seperti yang disampaikan pakar kesehataan sekaligus Vice President, Office of Health and Wellness and Chair, Herbalife Nutrition Advisory Board Dr. Luigi Gratton:

Rekomendasi Untuk Anda

"Perubahan kecil yang disengaja ini dapat memberikan dampak yang signifikan yaitu memulihkan fleksibilitas metabolisme alami tubuh dan mendukung kesehatan jangka panjang,” ujar Dr. Luigi ditulis di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
 

1. Seimbangkan Pola Makan

Apa yang Anda makan menjadi dasar kesehatan metabolisme.

Nutrisi memengaruhi proses metabolisme utama seperti pengendalian gula darah, metabolisme lemak, fungsi usus, pengaturan hormon, dan peradangan.
 
Utamakan konsumsi protein tanpa lemak untuk membangun dan mempertahankan massa otot, yang mendukung laju metabolisme istirahat yang lebih tinggi.

Serat dan makanan padat nutrisi membantu kesehatan usus, rasa kenyang, serta keseimbangan gula darah.
Konsumsi buah dalam mendukung fungsi metabolisme  seperti jeruk, lemon, dan jeruk bali, serta capsicum yang ada pada cabai dan paprika.
 
Santaplah makanan yang seimbang serta konsisten memilih makanan kaya nutrisi untuk menutrisi sistem-sistem di balik metabolisme tubuh.
 
2. Pastikan Bergerak

Gerakan merupakan katalisator yang sangat kuat bagi kesehatan metabolisme.

Aktivitas fisik membantu mengatur gula darah dan penggunaan energi, meningkatkan sensitivitas insulin, serta mempertahankan massa otot yang sangat penting bagi fungsi metabolisme.

Membangun rutinitas gerakan melalui olahraga terstruktur maupun jalan cepat  akan memberikan manfaat jangka panjang.

Semakin banyak bergerak sekarang dan setiap langkah mendukung dapat masa depan metabolisme.
 
3. Utamakan Istirahat dan Pemulihan

Nasional

Sosok Zulkifli Tanjung, Bos PO Bus KYM Trans Tersangka Bisnis Ilegal Baju Bekas Senilai Rp1,3 T

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
metabolisme
Luigi Gratton
massa otot
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Menaikkan Massa Otot Angkat Beban Saja Tak Cukup, Perhatikan Nutrisi dan Asupan Protein

Menaikkan Massa Otot Angkat Beban Saja Tak Cukup, Perhatikan Nutrisi dan Asupan Protein

Orang dengan Otot Kuat Punya Peluang Umur Lebih Panjang

Orang dengan Otot Kuat Punya Peluang Umur Lebih Panjang

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas