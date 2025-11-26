Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Tribun Kesehatan
LIVE ●
Kata Menkes soal Kasus Irene Sokoy Ibu Hamil Meningggal karena Ditolak RS : Kita Harus Instropeksi

Menkes Budi Gunadi Sadikin bicara kasus Irene Sokoy Jayapura di Papua. Ibu hamil ini meninggal bersama bayi yang dikandungnya usai ditolak RS.

Penulis: Rina A.P.R
Editor: Anita K Wardhani
Kata Menkes soal Kasus Irene Sokoy Ibu Hamil Meningggal karena Ditolak RS : Kita Harus Instropeksi
Tribunnews.com
KASUS IBU HAMIL PAPUA - Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin buka suara soal kasus Irene Sokoy Jayapura di Papua. Hal ini disampaikan Budi dalam acara di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Kasus ibu hamil yang meninggal bersama dengan bayi yang dikandungnya usai ditolak RS ditanggapi Menkes. 
  • Menkes mengakui masih banyak kekurangan di RS-RS daerah mulai dari sarana prasarana hingga SDM dokter dan tenaga kesehatan.
  • Ada 3 upaya yang dilakukan Kemenkes untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

 

 


TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin buka suara soal kasus Irene Sokoy Jayapura di Papua.

Almarhumah Irene Sokoy, pasien yang merupakan warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, Jayapura meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya karena ditolak oleh beberapa rumah sakit  pada 17 November 2025.

Baca juga: 3 Fakta Irene Sokoy, Ibu Hamil di Papua Tewas Diduga setelah Ditolak Sejumlah RS

Terkait kasus tersebut, pihaknya mengakui masih banyak kekurangan di RS-RS daerah mulai dari sarana prasarana hingga SDM dokter dan tenaga kesehatan.

"Jika ada empat rumah sakit pindah-pindah enggak terlayani kemudian sampai meninggal. Kita semua mesti introspeksi diri. Artinya memang ada yang harus dibereskan . Mulai dari fasilitasnya, SDM-nya, pembiayaannya, harus diselesaikan semua dan bersama-sama," tutur dia Menkes dalan acara di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

Tim Investigasi 

Ia membeberkan, ada 3 upaya yang dilakukan Kemenkes untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pertama, pihaknya telah menurunkan tim khusus untuk melakukan analisis permasalahan tersebut.

Baca juga: Belajar dari Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Ketahui 8 Tanda Gawat Darurat Pantang Diabaikan

Selain tim dari  Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, tim dari RS Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita juga diterjunkan.

"Sekarang kami sudah kirim tim, sudah sampai di sana ya, untuk menganalisa masalahnya di mana. Itu dari RSAB Harapan Kita," ujar Budi.

Kedua, bersama pemerintah daerah (pemda), Kemenkes melakukan koordinasi untuk menyiapkan, fasilitas dan SDM untuk RS di Papua.

Ketiga, Kemenkes juga menerjukan tim dari RS Sardjito  untuk memperbaiki tata kelola RSUD-RSUD di Papua.

"Harapannya kejadian ini tidak terulang di masa depan," tegas mantan dirut Bank Mandiri ini.

Dalam acara itu, Menkes mengungkapkan pesan dari Presiden Prabowo bahwa dalam undang-undang jelas setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan.

"Jadi kalau lagi bicara ramai mengenai Papua jelas setiap warga negara di Undang-Undang Dasar berhak memperoleh layanan kesehatan. Di pasal berikutnya adalah kewajiban negara untuk memberikan layanan kesehatan tersebut," lanjut dia.

 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Irene Sokoy
ibu hamil di Papua ditolak RS
Menkes Budi Gunadi Sadikin
