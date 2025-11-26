Kata Menkes soal Kasus Irene Sokoy Ibu Hamil Meningggal karena Ditolak RS : Kita Harus Instropeksi

Ringkasan Berita: Kasus ibu hamil yang meninggal bersama dengan bayi yang dikandungnya usai ditolak RS ditanggapi Menkes.

Menkes mengakui masih banyak kekurangan di RS-RS daerah mulai dari sarana prasarana hingga SDM dokter dan tenaga kesehatan.

Ada 3 upaya yang dilakukan Kemenkes untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.



TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin buka suara soal kasus Irene Sokoy Jayapura di Papua.

Almarhumah Irene Sokoy, pasien yang merupakan warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, Jayapura meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya karena ditolak oleh beberapa rumah sakit pada 17 November 2025.

Terkait kasus tersebut, pihaknya mengakui masih banyak kekurangan di RS-RS daerah mulai dari sarana prasarana hingga SDM dokter dan tenaga kesehatan.

"Jika ada empat rumah sakit pindah-pindah enggak terlayani kemudian sampai meninggal. Kita semua mesti introspeksi diri. Artinya memang ada yang harus dibereskan . Mulai dari fasilitasnya, SDM-nya, pembiayaannya, harus diselesaikan semua dan bersama-sama," tutur dia Menkes dalan acara di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

Tim Investigasi

Ia membeberkan, ada 3 upaya yang dilakukan Kemenkes untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pertama, pihaknya telah menurunkan tim khusus untuk melakukan analisis permasalahan tersebut.

Selain tim dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, tim dari RS Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita juga diterjunkan.

"Sekarang kami sudah kirim tim, sudah sampai di sana ya, untuk menganalisa masalahnya di mana. Itu dari RSAB Harapan Kita," ujar Budi.

Kedua, bersama pemerintah daerah (pemda), Kemenkes melakukan koordinasi untuk menyiapkan, fasilitas dan SDM untuk RS di Papua.

Ketiga, Kemenkes juga menerjukan tim dari RS Sardjito untuk memperbaiki tata kelola RSUD-RSUD di Papua.

"Harapannya kejadian ini tidak terulang di masa depan," tegas mantan dirut Bank Mandiri ini.

Dalam acara itu, Menkes mengungkapkan pesan dari Presiden Prabowo bahwa dalam undang-undang jelas setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan.

"Jadi kalau lagi bicara ramai mengenai Papua jelas setiap warga negara di Undang-Undang Dasar berhak memperoleh layanan kesehatan. Di pasal berikutnya adalah kewajiban negara untuk memberikan layanan kesehatan tersebut," lanjut dia.