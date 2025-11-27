KPPPA Beberkan Faktor Berlapis di Balik Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia
Kematian ibu-bayi dipicu kemiskinan, kehamilan remaja, gizi buruk, dan minim edukasi reproduksi, perlu kolaborasi lintas sektor untuk menekan risiko.
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tantangan kematian ibu dan bayi di Indonesia kembali menjadi perhatian.
Terutama karena angka yang tak kunjung turun meski berbagai upaya telah dilakukan.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Amurwani Dwi Lestariningsih, menegaskan bahwa persoalan ini memiliki akar sejarah yang panjang.
“Sebenarnya sejak zaman India Belanda kematian ibu dan anak itu memang sudah tinggi,” ujarnya dalam konferensi pers Program SPRIN (Selamatkan PeRempuan INdonesia) di Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).
ia menambahkan bahwa situasi tersebut bahkan ikut mendorong pemerintah kolonial saat itu membuka sekolah dokter agar dapat mengatasi wabah.
Termasuk penyakit cacar yang merebak di banyak wilayah.
Kemiskinan Membuat Perempuan Sulit Memenuhi Kebutuhan Dasar
Meski konteks zaman telah berubah, Amurwani mengatakan bahwa faktor ekonomi tetap menjadi salah satu penentu terbesar keselamatan ibu hamil.
“Kalau kita lihat posisi masyarakat kita dengan kondisi ekonomi yang sangat masih di bawah rata-rata, bagaimana dia bisa memikirkan kesejahteraan dirinya, sementara untuk memikirkan dirinya saja belum cukup,” ujarnya.
Kondisi ini membuat banyak perempuan memasuki masa kehamilan dalam keadaan tubuh kekurangan gizi dan tidak tersentuh layanan kesehatan yang layak.
Situasi semakin sulit saat mereka tinggal di wilayah yang akses tenaga medisnya terbatas.
Fenomena “Anak Punya Anak” dan Lonjakan Risiko
Kementerian PPPA mencatat meningkatnya kehamilan usia remaja.
Fenomena “anak punya anak” ini tidak hanya meningkatkan risiko kematian ibu, tetapi juga berdampak pada bayi yang dilahirkan dalam kondisi rentan.
Hasil kerja sama Kementerian PPPA dan Save the Children menemukan banyak anak yang bahkan tidak mendapatkan makan malam karena keterbatasan pangan keluarga.
