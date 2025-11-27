Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kehamilan Usia Remaja Tingkatkan Risiko Kematian Ibu, POGI: Organ Reproduksi Belum Siap

Kehamilan pada usia sangat muda tetap menjadi faktor risiko serius dalam kesehatan ibu, termasuk meningkatnya angka kematian ibu di Indonesia. 

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Anita K Wardhani
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

Ringkasan Berita:
  • Kehamilan pada usia sangat muda tetap menjadi faktor risiko serius dalam kesehatan ibu.
  • Salah satu risiko fatal adalah meningkatnya angka kematian ibu di Indonesia. 
  • Ini terjadi karena karena organ reproduksi belum matang sepenuhnya. 

 

 


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menegaskan bahwa kehamilan pada usia sangat muda tetap menjadi faktor risiko serius dalam kesehatan ibu, termasuk meningkatnya angka kematian ibu di Indonesia. 

Risiko ini terlihat paling jelas pada remaja yang secara fisik, mental, maupun sosial belum siap menjalani kehamilan.

Ketua Umum POGI, Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, Sp.OG(K), MPH, FRANZCOG (Hons), menyampaikan beratnya beban yang harus ditanggung remaja yang menikah dan hamil terlalu dini.

Secara biologis, kehamilan pada usia di bawah 16 tahun penuh risiko karena organ reproduksi belum matang sepenuhnya. 

Ketidaksiapan ini dapat menyebabkan penanaman plasenta yang tidak baik, risiko hipertensi pada kehamilan, serta pertumbuhan janin yang terhambat. 

Budi menekankan bahwa asupan nutrisi yang tidak cukup serta ketidakmampuan remaja dalam merawat dirinya dapat berdampak langsung pada bayi yang dilahirkan.

Termasuk risiko stunting dan kualitas kesehatan yang rendah.

“Organ-organ reproduksi perempuan apa lagi di bawah 16 tahun masih belum terlalu siap. Pertumbuhan bayinya tidak baik karena makannya tidak cukup, stunting, apalagi nanti begitu sudah lahir asuhannya tidak baik, sehingga anaknya kualitasnya juga tidak baik,” jelasnya dalam konferensi pers Program SPRIN (Selamatkan PeRempuan INdonesia) di Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).

Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana pernikahan dini memberi kontribusi terhadap tingginya angka komplikasi kehamilan, yang pada kondisi berat dapat berujung pada kematian ibu. 

Terutama bila remaja tidak memiliki akses atau pemahaman yang memadai terhadap kesehatan reproduksi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dengan hadirnya peraturan yang membatasi usia pernikahan, terutama sejak kebijakan tersebut diperkuat pada era Presiden Joko Widodo. 

Budi menyebut bahwa kepala desa, tokoh agama, dan pencatat nikah semakin berperan aktif menolak rekomendasi pernikahan di bawah umur.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POG
ibu hamil
kehamilan usia remaja
