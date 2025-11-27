Ledakan Kasus Obesitas: Indonesia Masuki Fase Darurat Pola Hidup Tidak Sehat

Ringkasan Berita: Obesitas kini menjadi masalah serius di Indonesia

Diet cepat sering gagal karena menurunkan otot dan cairan, memicu efek yo-yo, sehingga penurunan berat badan sebaiknya bertahap, seimbang, dan disertai olahraga rutin.

Langkah pencegahan meliputi makan teratur, banyak sayur dan serat, batasi gula dan garam

TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA - Obesitas kini tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah sepele. Peningkatan berat badan yang disebabkan pola makan dan gaya hidup tidak sehat menjadi bom waktu baru bagi kesehatan masyarakat Indonesia.

Di tengah rutinitas serba cepat, banyak orang tak menyadari bahwa kebiasaan harian yang terlihat biasa justru memicu penumpukan lemak berlebih dalam tubuh.

Dokter spesialis gizi klinik, dr. M Ingrid Budiman, Sp.GK., AIFO-K menegaskan, obesitas merupakan kondisi medis serius yang memerlukan penanganan komprehensif.

“Banyak orang berpikir obesitas cuma soal ukuran tubuh, padahal obesitas bisa mempengaruhi jantung, pernapasan, kadar gula darah, bahkan kualitas tidur. Jadi ini bukan hal sepele,” ujarnya.

Data Mengkhawatirkan: Angka Terus Naik

Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan tren yang patut diwaspadai.

Dalam kurun lima tahun terakhir, angka obesitas meningkat cukup signifikan yakni obesitas pada orang dewasa naik dari 21,8 persen menjadi 23,4?n obesitas sentral (lemak perut) naik dari 31% menjadi 36,8%.

Peningkatan lemak tubuh terutama pada bagian perut menjadi ancaman kesehatan terbesar.

Lemak viseral dapat memicu berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, stroke, gangguan pernapasan seperti mendengkur dan sleep apnea, serta beberapa jenis kanker.

Indikator sederhana dapat digunakan untuk menilai risiko obesitas abdominal, yakni lingkar perut lebih dari 90 cm pada laki-laki dan 80 cm pada perempuan.

Diet Cepat Tidak Menyelesaikan Masalah

Fenomena diet instan yang menjanjikan penurunan berat badan drastis justru menjadi jebakan baru.

Menurut dr. Ingrid, metode tersebut lebih banyak menurunkan cairan dan massa otot ketimbang lemak.

“Tubuh akan menganggap kondisi ini sebagai krisis energi sehingga metabolisme menurun. Akibatnya, tubuh mudah lelah, hormon terganggu, dan berat badan cepat naik kembali setelah diet dihentikan,” jelasnya. Kondisi ini dikenal dengan efek yo-yo yang banyak dialami pelaku diet ekstrem.

Dokter yang praktik di Klinik Gizi Bethsaida Hospital Gading Serpong menegaskan bahwa penurunan berat badan ideal harus dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, serta mengutamakan nutrisi seimbang dan aktivitas fisik rutin.

Langkah Praktis Kendalikan Obesitas

dr. Ingrid membagikan beberapa langkah sederhana yang bisa diterapkan masyarakat untuk mengurangi risiko obesitas yakni makan teratur dengan porsi sesuai kebutuhan; perbanyak konsumsi sayur dan serat; batasi makanan serta minuman tinggi gula dan kunyah makanan minimal 32 kali.