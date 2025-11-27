Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Ledakan Kasus Obesitas: Indonesia Masuki Fase Darurat Pola Hidup Tidak Sehat

Banyak orang berpikir obesitas cuma soal ukuran tubuh, padahal obesitas mempengaruhi jantung, pernapasan, kadar gula darah, bahkan kualitas tidur.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Willem Jonata
zoom-in Ledakan Kasus Obesitas: Indonesia Masuki Fase Darurat Pola Hidup Tidak Sehat
khaberni/tangkap layar
ILUSTRASI DIABETES - Gambar tangkap layar Khaberni, Minggu (3/8/2025), yang menunjukkan penderita diabetes menggunakan insulin. Para ilmuan dari Australia dilaporkan menemukan penyebab tak terduga dari penyakit dibaetes Tipe 2. 

Ringkasan Berita:
  • Obesitas kini menjadi masalah serius di Indonesia
  • Diet cepat sering gagal karena menurunkan otot dan cairan, memicu efek yo-yo, sehingga penurunan berat badan sebaiknya bertahap, seimbang, dan disertai olahraga rutin.
  • Langkah pencegahan meliputi makan teratur, banyak sayur dan serat, batasi gula dan garam

 

TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA - Obesitas kini tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah sepele. Peningkatan berat badan yang disebabkan pola makan dan gaya hidup tidak sehat menjadi bom waktu baru bagi kesehatan masyarakat Indonesia. 

Di tengah rutinitas serba cepat, banyak orang tak menyadari bahwa kebiasaan harian yang terlihat biasa justru memicu penumpukan lemak berlebih dalam tubuh.

Dokter spesialis gizi klinik, dr. M Ingrid Budiman, Sp.GK., AIFO-K  menegaskan, obesitas merupakan kondisi medis serius yang memerlukan penanganan komprehensif. 

“Banyak orang berpikir obesitas cuma soal ukuran tubuh, padahal obesitas bisa mempengaruhi jantung, pernapasan, kadar gula darah, bahkan kualitas tidur. Jadi ini bukan hal sepele,” ujarnya.

Data Mengkhawatirkan: Angka Terus Naik

Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan tren yang patut diwaspadai.

Rekomendasi Untuk Anda

Dalam kurun lima tahun terakhir, angka obesitas meningkat cukup signifikan yakni obesitas pada orang dewasa naik dari 21,8 persen menjadi 23,4?n  obesitas sentral (lemak perut) naik dari 31% menjadi 36,8%.

Baca juga: Suka Makanan Manis, Jessica Mila Pilih Batasi Porsi Kurangi Risiko Diabetes

Peningkatan lemak tubuh terutama pada bagian perut menjadi ancaman kesehatan terbesar.

Lemak viseral dapat memicu berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, stroke, gangguan pernapasan seperti mendengkur dan sleep apnea, serta beberapa jenis kanker.

Indikator sederhana dapat digunakan untuk menilai risiko obesitas abdominal, yakni lingkar perut lebih dari 90 cm pada laki-laki dan 80 cm pada perempuan.

Diet Cepat Tidak Menyelesaikan Masalah

Fenomena diet instan yang menjanjikan penurunan berat badan drastis justru menjadi jebakan baru.

Menurut dr. Ingrid, metode tersebut lebih banyak menurunkan cairan dan massa otot ketimbang lemak.

“Tubuh akan menganggap kondisi ini sebagai krisis energi sehingga metabolisme menurun. Akibatnya, tubuh mudah lelah, hormon terganggu, dan berat badan cepat naik kembali setelah diet dihentikan,” jelasnya. Kondisi ini dikenal dengan efek yo-yo yang banyak dialami pelaku diet ekstrem.

Dokter yang praktik di Klinik Gizi Bethsaida Hospital Gading Serpong  menegaskan bahwa penurunan berat badan ideal harus dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, serta mengutamakan nutrisi seimbang dan aktivitas fisik rutin.

Langkah Praktis Kendalikan Obesitas

dr. Ingrid membagikan beberapa langkah sederhana yang bisa diterapkan masyarakat untuk mengurangi risiko obesitas yakni makan teratur dengan porsi sesuai kebutuhan;  perbanyak konsumsi sayur dan serat;  batasi makanan serta minuman tinggi gula dan kunyah makanan minimal 32 kali.

Nasional

Sosok Zulkifli Tanjung, Bos PO Bus KYM Trans Tersangka Bisnis Ilegal Baju Bekas Senilai Rp1,3 T

Regional

Keluarga dan Tetangga Ragukan Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan: Banyak Kejanggalan

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
diabetes
dr. M Ingrid Budiman
Dokter spesialis gizi klinik
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Suka Makanan Manis, Jessica Mila Pilih Batasi Porsi Kurangi Risiko Diabetes

Suka Makanan Manis, Jessica Mila Pilih Batasi Porsi Kurangi Risiko Diabetes

Wamenkes Dante Bicara Inovasi Diabetes Molekuler & Artificial Pancreas: Masa Depan Pengobatan

Wamenkes Dante Bicara Inovasi Diabetes Molekuler & Artificial Pancreas: Masa Depan Pengobatan

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas