Kesehatan
Kenali Osteoarthritis, Sendi Lutut Menipis yang Ganggu Aktivitas, Bagaimana Menanganinya? 

Kasus osteoarthritis lutut di Indonesia meningkat. Osteoarthritis (OA) lutut adalah penipisan pada tulang rawan di sendi lutut.

Penulis: Rina A.P.R
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Kenali Osteoarthritis, Sendi Lutut Menipis yang Ganggu Aktivitas, Bagaimana Menanganinya? 
Istimewa
Ilustrasi. Kasus osteoarthritis lutut di Indonesia meningkat. Osteoarthritis (OA) lutut adalah penipisan pada tulang rawan di sendi lutut. 

Ringkasan Berita:
  • Kasus osteoarthritis lutut di Indonesia meningkat.
  • Osteoarthritis (OA) lutut atau penipisan pada tulang rawan di sendi lutut.
  • Rasa nyeri ini biasa dirasakan pada lansia. 

 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -- Kasus osteoarthritis lutut di Indonesia meningkat.

Osteoarthritis (OA) lutut adalah penipisan pada tulang rawan di sendi lutut.

Umumnya terjadi pada usia lansia atau lanjut usia diatas 50 tahun.

Baca juga: Kenali Gejala Osteoarthritis, Berikut Tips Merawat Kesehatan Sendi

Kondisi ini dapat menimbulkan rasa nyeri, kaku, dan pembengkakan. 

Sehingga membuat banyak pasien mengalami keluhan sulit berjalan jauh, naik turun tangga, gangguan aktivitas sehari-hari seperti beribadah dan berolahraga. 

"Jika dibiarkan, kondisi ini dapat semakin buruk, menyebabkan otot mengecil, tulang melemah, hingga meningkatkan risiko jatuh,” jelas Konsultan Bedah Ortopedi Hip & Knee
dr. Ivan Mucharry Dalitan, Sp.OT(K) saat media gathering di Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2025).

Lebih lanjut, ia menerangkan penanganan OA sebaiknya dilakukan secepat mungkin atau dini melalui latihan low impact, penurunan berat badan, serta perbaikan postur dan aktivitas harian. 

“Namun, pada stadium lanjut, intervensi medis seperti arthroscopy hingga operasi penggantian lutut (Total Knee Replacement) sering kali diperlukan,” tambahnya.

Masih Banyak yang Takut Dioperasi

Banyak orang merasa cemas ketika mendengar kata operasi lutut.

 Padahal, menurut dokter Ivan tidak semua masalah lutut harus langsung berakhir di ruang operasi.

Operasi justru menjadi pilihan terakhir, bukan langkah pertama.

Satu di antara penyakit yang kerap terjadi seiring dengan pertambahan usia adalah osteoarthritis. Ini merupakan penyakit degeneratif dimana peradangan kronis pada sendi yang disebabkan kerusakan tulang rawan.
Satu di antara penyakit yang kerap terjadi seiring dengan pertambahan usia adalah osteoarthritis. Ini merupakan penyakit degeneratif dimana peradangan kronis pada sendi yang disebabkan kerusakan tulang rawan.

"Ortopedi, apalagi tentang lutut, itu tidak semuanya tentang operasi. Ada punya line-line terapinya, dan nggak langsung loncat ke line 4,” ujarnya.

Artinya, ketika pasien datang dengan keluhan lutut, dokter tidak otomatis menyarankan tindakan pembedahan. 

Biasanya ditangani dengan terapi konservatif, seperti obat antinyeri dan antiinflamasi, fisioterapi, perubahan aktivitas latihan penguatan otot, injeksi untuk mengurangi peradangan atau meningkatkan fungsi sendi.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
sendi lutut
Osteoarthritis
operasi sendi
