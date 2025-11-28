Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumut

Menkes Sebut Penanganan Kesehatan Korban Banjir dan Longsor di Aceh - Sumut Terkendali

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut, penanganan medis bagi korban banjir dan longsor di Aceh hingga Sumatra Utara (Sumut) terkendali.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rina A.P.R
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Menkes Sebut Penanganan Kesehatan Korban Banjir dan Longsor di Aceh - Sumut Terkendali
Istimewa/Dok. Kecamatan Batang Toru
BANJIR DI SUMUT - Banjir di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Hingga, Rabu (26/11/2025) sedikitnya, 8 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sosok dua prajurit TNI yang terseret arus saat berusaha membantu evakuasi korban banjir di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumut, Selasa (25/11/2025). 
Ringkasan Berita:
  • Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut, penanganan medis bagi korban banjir dan longsor di Aceh hingga Sumatra Utara (Sumut) terkendali.
  • Kemenkes memonitoring penanganan kesehatan dilakukan oleh dinas kesehatan kota dan kabupaten setempat.
  • Posko-posko pengungsian dan pelayanan kesehatan mobile, puskesmas dan rumah sakit yang ada di sana siaga.

 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -- Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut, penanganan medis bagi korban banjir dan longsor di Aceh hingga Sumatra Utara (Sumut) terkendali.

Saat ini penanganan kesehatan dilakukan oleh dinas kesehatan kota dan kabupaten dengan monitoring dari Kemenkes.

Baca juga: Situasi Terkini Banjir dan Longsor di Sumatra, Pemerintah Bergerak Cepat Salurkan Bantuan

"Kami selalu ada di Pusat Krisis Nasional yang mem-back up, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota. Kalau mereka enggak bisa, kita masuk," jelas Budi Gunadi.

"Komunikasi aman. Sampai saat ini informasi yang kami miliki masih tertangani oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi," lanjut dia di kantor Kemenkes RI, Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025) 

Baca juga: Banjir di Sumut dan Sumbar: Warga Tapsel Salahkan PT yang Buka Lahan, 9 Orang Masih Hilang di Agam

Ia mengatakan, jika pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memberikan bantuan seperti akses yang belum terbuka, kekurangan dokter, pasokan obat serta alat kesehatan, maka pemerintah akan turun.

"Jadi kalau kejadian di Aceh - Sumatera, kami monitor. Memang sekarang masih bisa ditangani oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi," kata mantan dirut Bank Mandiri ini.

Rekomendasi Untuk Anda

Sebelumnya dalam konferensi pers di gedung BNPB, Jakarta, Staf Ahli Menteri Kesehatan (Menkes) Bayu Teja menegaskan, pihaknya sudah mengirimkan tenaga kesehatan, dokter, perawat seperti ahli kesehatan lingkungan, dan epidemiolog untuk membantu penanganan kesehatan di sana.

"Untuk pengiriman bantuan secara bertahap menyesuaikan akses wilayah dan koordinasi dengan pemda," ujar dia dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (27/11/2025).

Kemenkes ujar dia, juga sudah menginstruksikan seluruh puskesmas dan rumah sakit untuk siaga.

"Di posko-posko pengungsian dan pelayanan kesehatan mobile, serta menyiagakan puskesmas dan rumah sakit yang ada di sana," ungkap Bayu.

 

 

Sport

Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal & Voli Kembali Berjuang

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Banjir Bandang di Sumut
Menkes Budi Gunadi Sadikin
Kemenkes
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas