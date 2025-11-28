Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Duka Pasien Hipertensi Paru, Sulit Dapat Kursi di Transportasi Umum, Dianggap Sehat Tapi Tahan Sesak

Bagi penyintas hipertensi paru, penyakit langka yang membuat penderitanya mudah sesak, duduk di transportasi umum sangat penting.

Editor: Anita K Wardhani
Duka Pasien Hipertensi Paru, Sulit Dapat Kursi di Transportasi Umum, Dianggap Sehat Tapi Tahan Sesak
Tribunnews.com/Rina Ayu Panca Rini
HIPERTENSI PARU - Yusnita Dewi, seorang ibu tiga anak yang mengidap hipertensi paru saat ditemui dalam acara diskusi media Bulan Kesadaran Hipertensi Paru 2025 yang diselenggarakan MSD Indonesia, Kamis (27/11/2025).  

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

Ringkasan Berita:
  • Bagi penyintas hipertensi paru mendapatkan tempat duduk di transportasi umum jadi kebutuhan fisik yang mendesak.
  • Tanda-tanda sesak hingga bengkak di kaki kerap tak dipercaya dan dianggap sehat. 
  • Berdiri terlalu lama bukan sekadar membuat penderitalelah. Ada risiko medis yang nyata.

 

 


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bagi sebagian orang, mendapatkan tempat duduk di transportasi umum adalah hal sepele. 

Namun bagi penyintas hipertensi paru, penyakit langka yang membuat penderitanya mudah sesak, cepat lelah, dan tak mampu berdiri lama. 

Baca juga: Dokter Ingatkan Bahaya Hipertensi Paru yang Sering Dikira Asma atau TBC

Sehingga kursi di transportasi umum bukan sekadar kenyamanan, melainkan kebutuhan fisik yang mendesak.

Itulah yang dialami Yusnita Dewi, seorang ibu tiga anak yang mengidap hipertensi paru


Diduga ‘Masih Sehat’, Padahal Menahan Sesak

Kala itu Yusnita hendak kontrol rutin. Seperti biasa, ia memilih naik kereta dari Stasiun Rawa Buntu. 

Tubuhnya sudah terasa berat sejak pagi, napas cepat, kaki bengkak, dan detak jantung tak beraturan.

Tetapi, sebagaimana para penyintas penyakit kronis yang tampak “baik-baik saja” dari luar, tak satu pun penumpang yang melihat tanda-tanda itu.

Di perjalanan, ia memberanikan diri meminta tempat duduk. Sayangnya, masih saja ada penumpang yang tidak percaya. 

“Kadang saya sampai harus menunjukkan berkas dari rumah sakit, tanda saya pasien jantung. Tapi tetap nggak ada yang percaya,” ucapnya lirih pada diskusi media Bulan Kesadaran Hipertensi Paru 2025 yang diselenggarakan MSD Indonesia, Kamis (27/11/2025). 


Ketika Sakitnya Tidak Terlihat, Dukanya Tidak Dianggap

Perjalanan Yusnita menuju diagnosis pun berliku. Awalnya ia diduga gagal jantung, kemudian dokter lain menyampaikan ada indikasi hipertensi paru.

Rasa letih yang tak wajar, sesak saat naik tangga, hingga bengkak di kaki membuat kehidupannya berubah pelan-pelan tanpa ia sadari.

Namun beban terberat justru bukan dari medis, melainkan dari emosional.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
hipertensi paru
Transportasi umum
Yayasan Hipertensi Paru Indonesia (YHPI)
