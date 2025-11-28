Menkes Ungkap 3 Akar Masalah Kasus Irene Sokoy, Kurang SDM, Tata Kelola RS Lemah hingga Rujukan

Ringkasan Berita: Menkes Budi Gunadi Sadikin ungkap akar masalah kasus pasien Irene Sokoy di Jayapura, Papua.

Kurangnya SDM, lemahnya tata kelola RS daerah hingga sistem rujukan yang tidak memadai.

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, akar masalah kasus pasien Irene Sokoy di Jayapura, Papua.

Ada sejumlah kondisi yang menyebabkan kejadian memilukan tersebut.

Pasien Irene Sokoy merupakan warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, Jayapura yang meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya karena dugaan penolakan oleh beberapa rumah sakit.

Ia menyoroti kurangnya SDM, lemahnya tata kelola RS daerah hingga sistem rujukan yang tidak memadai.

Ketidakhadiran dokter obstetri-ginekologi (obgyn) dan anestesi ini mempengaruhi pelayanan kegawatdarutan.

"Kekurangan dokter spesialis dalam hal ini obgyn dan anestesi itu masif terjadi di luar Jawa," kata Budi di gedung Kemenkes, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Menkes menegaskan persoalan yang terjadi di Papua bukan kasus tunggal tetapi banyak juga terjadi berbagai daerah lain.

Pihaknya ke depan, akan melakukan perbaikan tata kelola layanan kesehatan di semua daerah.

“Masalah ini terjadi tidak hanya di Papua saja. Ini kebetulan masuk ke berita. Tapi daerah-daerah lain hal ini pun terjadi,” urai dia.

Selain masalah SDM, Budi menyoroti lemahnya tata kelola rumah sakit daerah.

Seperti pada kasus pasien di Papua ini, ruang operasi tidak tersedia lantaran semua sedang direnovasi.

Atas hal itu, Kemenkes menugaskan RSUP Dr. Sardjito untuk mendampingi Papua dalam pembenahan layanan.