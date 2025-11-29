Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Wabah Campak

Campak Bangkit Lagi Setelah Pandemi, 11 Juta Kasus dan 95 Ribu Kematian

Angka kematian akibat campak secara global turun tajam hingga 88 persen sejak tahun 2000. 

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Campak Bangkit Lagi Setelah Pandemi, 11 Juta Kasus dan 95 Ribu Kematian
SURYA/SURYA/PUR
Bidan Desa Yudha Purwanidyah (kanan) menyuntikan vaksin kepada balita saat imunisasi di Posyandu Balai Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (2/2/2023). Imunisasi tersebut dilakukan sebagai antisipasi untuk meminimalisir anak dari dampak terpapar campak. Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang mengimbau para orang tua untuk segera membawa putra-putrinya melakukan imunisasi terutama untuk imunisasi campak. Baik melalui posyandu, puskesmas atau bisa dilakukan di sekolah dasar (SD) secara gratis. SURYA/PURWANTO 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

Ringkasan Berita:
  • Kasus campak kembali meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
  • WHO mencatat, hampir 59 juta jiwa berhasil diselamatkan oleh vaksin campak sejak 2000. 
  • Angka kematian akibat campak secara global turun tajam hingga 88 persen sejak tahun 2000.

 

 
 
TRIBUNNEWS.COM – Angka kematian akibat campak secara global turun tajam hingga 88 persen sejak tahun 2000. 

Namun di balik kabar baik itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan bahwa kasus campak justru meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Anak di Bawah 10 Tahun dari Indonesia Positif Campak, Pemda Kyoto Imbau Warga Waspada

Terutama setelah pandemi COVID-19 mengganggu cakupan imunisasi di banyak negara.

WHO mencatat, hampir 59 juta jiwa berhasil diselamatkan oleh vaksin campak sejak 2000. 

Namun pada tahun 2024, campak tetap merenggut sekitar 95.000 nyawa, mayoritas anak di bawah usia lima tahun. 

Rekomendasi Untuk Anda

Meski menjadi angka kematian tahunan terendah dalam dua dekade, WHO menilai satu kematian pun akibat penyakit yang sepenuhnya dapat dicegah adalah sesuatu yang tidak dapat diterima.

“Campak adalah virus paling menular di dunia, dan data ini sekali lagi menunjukkan bagaimana virus ini akan memanfaatkan celah apa pun dalam pertahanan kolektif kita terhadapnya,” kata Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus dilansir dari website resmi WHO, Jumat (28/11/2025). 


Kasus Meningkat di Banyak Kawasan Dunia

Sepanjang 2024, diperkirakan terdapat 11 juta infeksi campak di seluruh dunia,angka yang 800.000 lebih tinggi dari tingkat sebelum pandemi

Kenaikan kasus terlihat signifikan di sejumlah wilayah WHO, yaitu 86 persrn di kawasan Mediterania Timur, 47 persen di Eropa, 42 persen di Asia Tenggara

Sebaliknya, Kawasan Afrika justru mencatat penurunan 40 persen kasus dan 50 persen kematian, berkat penguatan cakupan imunisasi di negara-negara berisiko.

Baca juga: Jakarta Barat Tetapkan Status KLB Campak: 38 Kasus Terpantau di Kapuk Cengkareng

WHO menegaskan bahwa anak-anak tetap berisiko mengalami komplikasi berat seperti kebutaan, pneumonia, hingga ensefalitis, infeksi yang menyebabkan pembengkakan otak dan berpotensi merusak fungsi neurologis jangka panjang.

WHO dan UNICEF melaporkan cakupan global vaksin campak pada 2024 masih berada di bawah ambang aman untuk mencegah penyebaran. 

Hanya 84 persen anak yang menerima dosis pertama dan 76 persen menerima dosis kedua.

Padahal, untuk menghentikan penularan diperlukan cakupan minimal 95 persen dengan dua dosis vaksin.

Lebih dari 30 juta anak tercatat tidak memiliki perlindungan memadai terhadap campak pada 2024.

Dengan seperempatnya tinggal di kawasan Afrika dan Mediterania Timur yang sering terdampak konflik, kemiskinan, dan lemahnya layanan kesehatan.

Sport

Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal & Voli Kembali Berjuang

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
campak
pandemi
WHO
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas