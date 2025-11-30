Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir dan Longsor Sumatera

Tidak Hanya Banjir yang Mematikan, Penyakit Pasca Bencana Kini Jadi Ancaman Serius di Sumatera

Bencana ini disebut jadi salah satu yang terparah menimpa wilayah Sumatera dalam lima tahun terakhir. Lebih dari 200 orang dilaporkan meninggal dunia.

Penulis: Rina A.P.R
Editor: willy Widianto
Tidak Hanya Banjir yang Mematikan, Penyakit Pasca Bencana Kini Jadi Ancaman Serius di Sumatera
/Gatha Ginting
PENCARIAN KORBAN - Tim penyelamat dan warga desa bekerja sama membersihkan lumpur pascabanjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia, 28 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada hari Jumat menyatakan, jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah meningkat menjadi 164 orang, dengan 79 orang masih hilang dan 12 lainnya luka-luka. 

Ringkasan Berita:
  • Peristiwa ini disebut sebagai salah satu bencana tahunan terparah yang menimpa wilayah Sumatera dalam lima tahun terakhir. 
  • “Saat Tsunami Aceh juga dilaporkan banyak kasus tetanus. Gejalanya berupa kekakuan tangan, badan, dan tengkuk.
  • Selain tetanus, penyakit leptospirosis yang dikenal sebagai “demam kuning” juga mengintai para korban banjir.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada periode 19–25 November 2025 masih menyisakan dampak panjang bagi masyarakat. Hujan intensitas tinggi, banjir bandang, serta tanah longsor sebelumnya memutus akses jalan, merusak jaringan listrik, serta melumpuhkan ribuan rumah warga.

Baca juga: Subholding Upstream Pertamina Salurkan Bantuan Tanggap Darurat Banjir Bandang di Sumatera

Peristiwa ini disebut sebagai salah satu bencana tahunan terparah yang menimpa wilayah Sumatera dalam lima tahun terakhir. Lebih dari 200 orang dilaporkan meninggal dunia, dan puluhan ribu jiwa terpaksa mengungsi karena rumah serta fasilitas publik mengalami kerusakan signifikan.

Namun, bahaya tidak berhenti setelah air surut. Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam FKUI/RSCM, Prof Ari F. Syam mengingatkan ancaman serius berupa penyakit infeksi yang biasa menyerang korban bencana. Dua penyakit yang paling perlu diwaspadai adalah tetanus dan leptospirosis, yang keduanya sering muncul dalam situasi pasca banjir.

Menurut Ari, stres, kurang tidur, minimnya asupan nutrisi, dan kondisi sanitasi buruk membuat imunitas masyarakat menurun.

“Kondisi ini tentu akan menyebabkan daya tahan tubuh masyarakat menurun sehingga bisa terpapar penyakit,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Minggu (30/11/2025).

Prof. Ari menambahkan, dalam kondisi seperti ini masyarakat rentan terkena infeksi saluran pernapasan atas, pneumonia, diare dan demam tifoid.

Baca juga: Rincian 303 Korban Tewas Banjir dan Tanah Longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar: Sumatra Utara Terbanyak

Tetanus biasanya menyerang warga yang tanpa pelindung membersihkan puing sisa banjir dan tidak sengaja tertusuk benda tajam. Luka kecil sekalipun dapat menjadi pintu masuk bakteri Clostridium tetani.

“Saat Tsunami Aceh juga dilaporkan banyak kasus tetanus. Gejalanya berupa kekakuan tangan, badan, dan tengkuk yang sangat menyakitkan. Gejala biasanya muncul 4–21 hari setelah bakteri masuk ke tubuh,” jelasnya.

Selain tetanus, penyakit leptospirosis yang dikenal sebagai “demam kuning” juga mengintai para korban banjir, terutama mereka yang terpapar air yang tercemar urine atau kotoran tikus. Gejalanya meliputi demam tinggi, menggigil, mual dan muntah, mata dan kulit menguning serta urin berwarna kuning tua.

Dalam kasus yang lebih berat infeksi bisa berkembang menjadi gagal ginjal akut, pankreatitis, meningitis serta pendarahan organ dalam.

Untuk meminimalkan risiko penyakit, para relawan dan masyarakat harus menggunakan alat pelindung diri saat membersihkan wilayah terdampak banjir seperti sepatu bot, sarung tangan, masker serta pelindung kepala dan mata.

Baca juga: Pertamina Upayakan Layanan Energi Tetap Stabil di Tengah Banjir dan Longsor di Sumatera-Aceh

Selain APD, distribusi disinfektan harus dilakukan secara masif untuk membersihkan air dan lumpur yang mungkin terkontaminasi bakteri. Bagi para pengungsi, pemerintah dan tenaga medis diharapkan memastikan makanan bergizi,air minum higienis, sanitasi memadai, selimut dan alas tidur layak serta masker dan sabun / hand sanitizer tersedia.

Baca juga: Tak Ada Fun Walk, PSI Riau Gelar Penyerahan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Menurut data resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera yakni:

1. Sumatera Utara: Jumlah korban meninggal 116 orang, 42 orang hilang serta ribuan kepala keluarga mengungsi. Tapanuli Tengah tercatat menjadi wilayah dengan korban meninggal tertinggi di antara kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan data sementara 47 jiwa.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Banjir Sumatera
Sumatera Utara
Sumatera Barat
banjir Aceh
tanah longsor
Gunung Singgalang
Kabupaten Agam
Tribunnews
