Tekanan Hidup di Jakarta Bikin Depresi Meningkat, Ini Kelompok Paling Rentan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tekanan hidup di kota metropolitan seperti Jakarta tidak hanya berpengaruh pada fisik, tetapi juga kondisi mental penghuninya.

Data Kementerian Kesehatan menyebutkan prevalensi depresi di Jakarta berada di angka 1,5 persen, namun hal tersebut dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan beban nyata.

Hal ini diungkapkan oleh Dokter, epidemiolog, dan peneliti keamanan dan ketahanan kesehatan global asal Indonesia, Dicky Budiman.

Ia mengatakan bahwa angka tersebut mungkin jauh di bawah realitas.

“Stigma sosial dan rendahnya akses layanan ini juga membuat underreporting ya. Banyak orang tidak mengaku gejala berat atau depresi pada survei populasi atau tidak mendapat diagnosis formal,” kata Dicky pada Tribunnews, Jumat (28/11/2025).

Ia menambahkan bahwa survei klinis atau epidemiologis dengan instrumen khusus biasanya menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi, terutama pada kelompok rentan.



Tiga Kelompok dengan Risiko Depresi Paling Tinggi

Ilustrasi depresi (freepik)

Dari berbagai penelitian nasional dan internasional, serta pengalaman lapangan, ada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki risiko depresi jauh lebih tinggi dibanding populasi umum.

1. Remaja dan Dewasa Muda (15–24 Tahun)

Kelompok ini berada dalam fase transisi hidup yang penuh tekanan: akademik, pergaulan, tuntutan prestasi, ketidakpastian masa depan, hingga pengaruh media sosial. Pasca pandemi, prevalensinya bahkan meningkat tajam.

Remaja juga lebih sensitif terhadap isu identitas dan tekanan sosial. Survei berbasis sekolah dan universitas sering menemukan angka depresi yang jauh lebih tinggi daripada survei umum.

2. Perempuan

Di berbagai negara, perempuan konsisten menunjukkan prevalensi depresi lebih tinggi dibanding laki-laki. Faktor biologis, tekanan sosial, beban peran ganda, hingga kerentanan terhadap kekerasan menjadi penyebab yang dominan.

Hal yang sama terlihat dalam data survei nasional maupun studi global.

3. Lansia dengan Kondisi Tertentu

Lansia yang hidup sendiri, kehilangan pasangan, menderita penyakit kronis, atau memiliki dukungan sosial minim, lebih mudah mengalami depresi. Isolasi sosial menjadi pemicu utama.

Pekerja Berisiko Tinggi: Dari Tenaga Kesehatan hingga Pekerja Transportasi

Selain tiga kelompok besar di atas, ada kelompok profesi tertentu yang rentan mengalami tekanan emosional: