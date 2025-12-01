Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Pendanaan AS untuk Indonesia Berkurang, Kemenkes Pastikan Obat dan Tes HIV Tetap Gratis

Kemenkes RI menegaskan, layanan inti penanganan HIV/AIDS di Indonesia tak ada hambatan, meski ada pengurangan dukungan pendanaan Amerika.

Penulis: Rina A.P.R
Editor: Anita K Wardhani
Pendanaan AS untuk Indonesia Berkurang, Kemenkes Pastikan Obat dan Tes HIV Tetap Gratis
Freepik
Ilustrasi HIV. Kemenkes RI menegaskan, layanan inti penanganan HIV/AIDS di Indonesia tak ada hambatan, meski ada pengurangan dukungan pendanaan Amerika. 

Ringkasan Berita:
  • Pengurangan dukungan pendanaan pemerintah Amerika Serikat (USAID) termasuk pada dana kesehatan di Indonesia. 
  • Kemenkes tegaskan ayanan inti penanganan HIV/AIDS di Indonesia tetap berjalan tanpa hambatan.
  • Dukungan dari pihak Amerika Serikat, tidak berhenti 100 persen.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) menegaskan, layanan inti penanganan HIV/AIDS di Indonesia tetap berjalan tanpa hambatan, meski ada pengurangan dukungan pendanaan pemerintah Amerika Serikat (USAID).

Baca juga: Tanggal 1 Desember Diperingati Hari HIV AIDS Sedunia, Berikut Sejarah dan Kumpulan Ucapannya

USAID membantu sejumlah negara termasuk Indonesia mulai dari terapi antiretroviral (ARV) hingga pemeriksaan penunjang.

Ketua Tim Kerja HIV Kemenkes Tirsa menyebut, dukungan dari pihak Amerika Serikat, tidak berhenti 100 persen.

Hanya jumlahnya yang menurun signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: 5 Pengakuan MUA Dea Lipa yang Viral Dijuluki Sister Hong Lombok: Pernah Dibully, Bantah Idap HIV

Sejak Indonesia naik status menjadi upper middle–income country, pola pendanaan global berubah, termasuk pengurangan alokasi bantuan internasional.

“Kondisi ini sudah diantisipasi sejak beberapa tahun terakhir karena Indonesia sudah juga menjadi bagian upper middle eastern country. Karena itu komposisi pembiayaan nasional atau APBN itu sudah sangat meningkat,” kata dia dalam kegiatan temu media di Gama Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Kemenkes menegaskan, pemerintah sudah berkomitmen penuh untuk mendanai berbagai program kunci HIV/AIDS.

Seperti 100 persen obat ARV disediakan gratis  melalui pembiayaan nasional.

Kemudian, pemerintah juga membiayai bahan pemeriksaan viral load atau tes pemantauan yang wajib diakses pasien HIV setiap tahun.

Termasuk juga bahan pemeriksaan laboratorium lain turut dialokasikan melalui APBN.

“Layanan dasar dan krusial, mulai dari pengobatan hingga pemantauan tetap dapat diakses secara gratis meskipun dukungan internasional menurun,” jelas dia.

Saat ini, Kemenkes berupaya meningkatkan pembiayaan untuk HIV/AIDS nasional, menyusun perencanaan jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan pengobatan hingga diversifikasi mitra internasional selain pemerintah AS.

Saat ini, Indonesia tetap menjalin kerja sama dengan sejumlah negara dan lembaga donor lainnya untuk memperkuat berbagai komponen program HIV.

Memasuki peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 yang diperingati setiap 1 Desember, pemerintah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
tes HIV
obat HIV/AIDS
Kemenkes
pendanaan
