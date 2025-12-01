Senam Zumba Punya Banyak Manfaat, Jadi Momen Seru Peringati Hari Diabetes Sedunia

Ringkasan Berita: Senam zumba menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh dengan memanfaatkan musik yang menyenangkan

Aktivitas bergerak bersama ini turut mengurangi stres, kecemasan, dan meningkatkan produksi hormon endorfin, tubuh merasa rileks

Gerakan mudah diikuti dan disesuaikan kemampuan peserta, inilah yang membuat zumba sangat inklusif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan warga di Makassar antusias ikut senam zumba meriah bersama dengan instruktur senam.

Acara yang digelar pada Sabtu pagi (29/11/2025) di Helens Play Mart Makassar itu hadir untuk memperingati Hari Diabetes Sedunia.

Senam zumba menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh dengan memanfaatkan musik yang menyenangkan.

Gerakan-gerakan zumba yang ritmis dan energik mampu membantu peserta membakar kalori tanpa merasa terbebani.

Dengan kombinasi tarian dan kardio, zumba efektif meningkatkan detak jantung, memperbaiki sirkulasi darah, serta mendukung kesehatan jantung secara keseluruhan.

Selain bermanfaat untuk kebugaran fisik, zumba juga memberikan dampak positif bagi kesehatan mental. Musik yang upbeat dan suasana yang komunal membuat peserta merasa lebih bahagia dan berenergi.

Aktivitas bergerak bersama ini turut mengurangi stres, kecemasan, dan meningkatkan produksi hormon endorfin yang membuat tubuh terasa lebih rileks.

Zumba juga menjadi pilihan olahraga yang ramah untuk semua usia dan tingkat kebugaran.

Gerakannya fleksibel, mudah diikuti, dan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta.

Inilah yang membuat zumba sangat inklusif, sejalan dengan semangat peringatan Hari Kesehatan Nasional yang mengajak masyarakat untuk gerak bersama, sehat bersama.

Kegiatan ini digelar sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan metabolik, sekaligus mengingatkan pentingnya aktivitas fisik sebagai pencegahan dini berbagai penyakit, terutama diabetes.

Momentum ini juga sejalan dengan kampanye Hari Diabetes Sedunia yang diperingati setiap 14 November.

Instruktur profesional memandu para peserta dengan gerakan-gerakan yang memadukan unsur kardio, dance, dan ritme dinamis.

Selain membuat tubuh lebih bugar, zumba dikenal sebagai olahraga efektif untuk membantu meningkatkan sensitivitas insulin, membakar kalori, serta menjaga metabolisme tetap optimal bila dilakukan secara konsisten.