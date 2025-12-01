Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Stefani Gabriela: Gagal DBF Bukan Akhir, Pompa ASI Jadi Kesempatan Kedua Beri yang Terbaik

Stefani mengungkapkan perjalanan panjangnya melewati kegagalan awal direct breastfeeding hingga akhirnya menemukan ritme menyusui melalui pumping.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Erik S
zoom-in Stefani Gabriela: Gagal DBF Bukan Akhir, Pompa ASI Jadi Kesempatan Kedua Beri yang Terbaik
Tribunnews.com/Istimewa/HO
METODE PUMPING - Mom Influencer asal Surabaya, Stefani Gabriela, membuktikan bahwa menyusui bukan proses yang selalu mulus. Stefani mengungkapkan perjalanan panjangnya melewati kegagalan awal direct breastfeeding (DBF) hingga akhirnya menemukan ritme menyusui melalui metode pumping. 

Ringkasan Berita:
  • Stefani Gabriela berbagi perjuangan menyusui yang penuh tantangan, mulai dari kegagalan direct breastfeeding hingga menemukan ritme lewat pumping
  • Ia menguji 38 pompa hands-free dan meraih Rekor MURI, lalu membagikan panduan memilih pompa agar ibu lain tidak mengalami kesulitan serupa. 
  • Teknologi pompa kini berkembang, sementara ahli menegaskan teknik menyusui dan pemilihan pompa yang tepat sangat menentukan produksi ASI.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Mom Influencer asal Surabaya, Stefani Gabriela mengungkapkan menyusui bukan proses yang selalu mulus.

Stefani mengungkapkan perjalanan panjangnya melewati kegagalan awal direct breastfeeding (DBF) hingga akhirnya menemukan ritme menyusui melalui metode pumping.

DBF adalah cara menyusui saat bayi menerima ASI langsung dari payudara ibu tanpa menggunakan perantara, seperti botol atau dot.

Sebagai ibu baru, kurangnya persiapan membuat Stefani sempat tidak berhasil melakukan DBF.

Baca juga: Cerita Nona Willy Terbantu Alat Pumping Pastikan Beri ASI untuk Anak Keduanya

Namun, ia memilih tidak menyerah. Pompa ASI menjadi pintu kedua baginya memastikan sang buah hati tetap mendapatkan ASI.

“Saya ingin para mama tak perlu mengalami kesulitan yang saya alami. Cukup lihat review saya, dan temukan pompa terbaik versi masing-masing,” ujar Stefani di hadapan puluhan ibu yang hadir dalam talk show edukatif menyusui di JCC, Jumat (28/11/2025), .

Rekomendasi Untuk Anda

Stefani mengaku melalui banyak fase penuh tantangan—mulai dari puting lecet, ASI tersumbat, hingga rasa sakit akibat pemakaian pompa yang tidak tepat.

Ia berganti-ganti pompa, dari tipe kabel hingga hands-free, sebelum akhirnya menemukan formula yang nyaman untuk dirinya.

Keinginan membantu ibu lain agar tidak mengalami kebingungan yang sama mendorongnya melakukan uji coba 38 jenis pompa hands-free.

Satu per satu ia dokumentasikan dalam kanal media sosial miliknya, hingga usahanya mengantarnya meraih Rekor MURI untuk ulasan pompa ASI terbanyak di Indonesia.

Baca juga: ASI Eksklusif Bisa Cegah Alergi Susu Sapi pada Anak? Ini Penjelasan Ilmiahnya

Menurutnya, fitur utama yang wajib diperhatikan saat memilih pompa ASI antara lain mode pemompaan, range level hisapan, kenyamanan, teknologi pengosongan optimal, serta ketersediaan garansi dan suku cadang.

Stefani juga menepis anggapan bahwa pompa hands-free kurang kuat hisapannya.

Dengan perkembangan teknologi terbaru—termasuk air flow technology, pompa hands-free kini mampu memberikan daya hisap efektif, tetap nyaman, dan tidak menyebabkan rasa sakit.

Dalam acara yang sama, dr. Dea Nurmaulidia, IBCLC, CIMI, menjelaskan bahwa hambatan terbesar produksi ASI justru berasal dari teknik menyusui yang kurang tepat.

Posisi dan pelekatan bayi, serta pemilihan pompa yang tidak sesuai, sering menjadi pemicu masalah seperti puting lecet dan pengosongan payudara yang tidak optimal.

 

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Sport

Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Sabar/Reza vs Kim/Seo, Fajar/Fikri dan Jojo Wajib Menang

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Stefani Gabriela
pumping
pola asuh
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Puji Pola Asuh Orang Tua Zaman Now, Dewi Yull : Saya Percaya Penuh Anak dan Mantu

Puji Pola Asuh Orang Tua Zaman Now, Dewi Yull : Saya Percaya Penuh Anak dan Mantu

Menteri Wihaji Harapkan Orang Tua Salurkan Energi untuk Perhatikan Pola Asuh Anak

Menteri Wihaji Harapkan Orang Tua Salurkan Energi untuk Perhatikan Pola Asuh Anak

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas