Stefani Gabriela: Gagal DBF Bukan Akhir, Pompa ASI Jadi Kesempatan Kedua Beri yang Terbaik

Ringkasan Berita: Stefani Gabriela berbagi perjuangan menyusui yang penuh tantangan, mulai dari kegagalan direct breastfeeding hingga menemukan ritme lewat pumping.

Ia menguji 38 pompa hands-free dan meraih Rekor MURI, lalu membagikan panduan memilih pompa agar ibu lain tidak mengalami kesulitan serupa.

Teknologi pompa kini berkembang, sementara ahli menegaskan teknik menyusui dan pemilihan pompa yang tepat sangat menentukan produksi ASI.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Mom Influencer asal Surabaya, Stefani Gabriela mengungkapkan menyusui bukan proses yang selalu mulus.

Stefani mengungkapkan perjalanan panjangnya melewati kegagalan awal direct breastfeeding (DBF) hingga akhirnya menemukan ritme menyusui melalui metode pumping.

DBF adalah cara menyusui saat bayi menerima ASI langsung dari payudara ibu tanpa menggunakan perantara, seperti botol atau dot.

Sebagai ibu baru, kurangnya persiapan membuat Stefani sempat tidak berhasil melakukan DBF.

Namun, ia memilih tidak menyerah. Pompa ASI menjadi pintu kedua baginya memastikan sang buah hati tetap mendapatkan ASI.

“Saya ingin para mama tak perlu mengalami kesulitan yang saya alami. Cukup lihat review saya, dan temukan pompa terbaik versi masing-masing,” ujar Stefani di hadapan puluhan ibu yang hadir dalam talk show edukatif menyusui di JCC, Jumat (28/11/2025), .

Stefani mengaku melalui banyak fase penuh tantangan—mulai dari puting lecet, ASI tersumbat, hingga rasa sakit akibat pemakaian pompa yang tidak tepat.

Ia berganti-ganti pompa, dari tipe kabel hingga hands-free, sebelum akhirnya menemukan formula yang nyaman untuk dirinya.

Keinginan membantu ibu lain agar tidak mengalami kebingungan yang sama mendorongnya melakukan uji coba 38 jenis pompa hands-free.

Satu per satu ia dokumentasikan dalam kanal media sosial miliknya, hingga usahanya mengantarnya meraih Rekor MURI untuk ulasan pompa ASI terbanyak di Indonesia.

Menurutnya, fitur utama yang wajib diperhatikan saat memilih pompa ASI antara lain mode pemompaan, range level hisapan, kenyamanan, teknologi pengosongan optimal, serta ketersediaan garansi dan suku cadang.

Stefani juga menepis anggapan bahwa pompa hands-free kurang kuat hisapannya.

Dengan perkembangan teknologi terbaru—termasuk air flow technology, pompa hands-free kini mampu memberikan daya hisap efektif, tetap nyaman, dan tidak menyebabkan rasa sakit.

Dalam acara yang sama, dr. Dea Nurmaulidia, IBCLC, CIMI, menjelaskan bahwa hambatan terbesar produksi ASI justru berasal dari teknik menyusui yang kurang tepat.

Posisi dan pelekatan bayi, serta pemilihan pompa yang tidak sesuai, sering menjadi pemicu masalah seperti puting lecet dan pengosongan payudara yang tidak optimal.