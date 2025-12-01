Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Kapan Demam Anak Berbahaya? Kenali Tanda-Tanda yang Harus Diwaspadai

Demam pada anak bisa jadi tanda kondisi serius. Kenali gejala berbahaya yang harus segera ditangani sebelum terlambat.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Content Writer
zoom-in Kapan Demam Anak Berbahaya? Kenali Tanda-Tanda yang Harus Diwaspadai
Istimewa
WASPADA DEMAM ANAK - Demam tinggi lebih dari tiga hari, kejang, lemas, dan tanda dehidrasi pada anak merupakan kondisi berbahaya yang membutuhkan penanganan medis segera. Orang tua dapat memberikan pertolongan awal di rumah, termasuk memilih obat penurun demam yang aman seperti Hufagripp Demam, sebelum mendapat perawatan dokter. 

TRIBUNNEWS.COM - Demam merupakan salah satu keluhan kesehatan yang paling sering muncul pada anak. Kondisi ini umumnya menjadi tanda bahwa tubuh sedang melawan infeksi.

Pada sebagian besar kasus demam bisa membaik dengan perawatan di rumah. Namun, ada saat-saat tertentu ketika demam tidak lagi bisa dianggap sebagai kondisi ringan. Orang tua perlu mengenali tanda bahaya yang mengharuskan anak mendapatkan perhatian medis lebih lanjut.

Tanda-Tanda Demam yang Memerlukan Perhatian Serius

Beberapa gejala berikut menjadi sinyal bahwa demam anak tidak boleh diabaikan:

1. Demam Tinggi Berkepanjangan

Demam yang tidak mereda selama lebih dari tiga hari, atau suhu tubuh yang terus meningkat meski sudah diberi pertolongan awal, perlu segera dikonsultasikan. Suhu tubuh di atas 39°C pada anak juga termasuk kategori demam tinggi yang perlu diwaspadai.

2. Kejang Demam

Kejang yang muncul saat anak mengalami demam dapat mengkhawatirkan orang tua. Kondisi ini biasanya berlangsung singkat, tetapi tetap membutuhkan penanganan medis untuk memastikan penyebabnya. Selain itu, anak yang mengalami kejang untuk pertama kali harus diperiksakan lebih lanjut.

3. Terlihat Lemas dan Tidak Responsif

Anak yang tampak sangat lemah, mengantuk berlebihan, sulit dibangunkan, atau menunjukkan perubahan perilaku signifikan termasuk dalam kategori darurat medis. Kondisi ini dapat mengindikasikan infeksi serius atau dehidrasi berat.

4. Tidak Mau Minum

Penurunan keinginan minum, terutama pada bayi dan balita yang masih mengandalkan ASI atau susu formula, bisa menjadi tanda bahaya. Apabila berlangsung lama, anak berisiko mengalami dehidrasi.

5. Tanda Dehidrasi

Rekomendasi Untuk Anda

Gejala dehidrasi meliputi bibir kering, jarang buang air kecil, mata cekung, hingga kulit tampak kering. Dehidrasi dapat berkembang cepat pada anak dan membahayakan sehingga perlu segera diatasi.

Pentingnya Penanganan Awal di Rumah

Sebelum mendapatkan penanganan medis, orang tua dapat memberikan pertolongan awal seperti memastikan anak cukup minum, memberikan kompres hangat, serta memantau suhu tubuh secara berkala. Salah satu langkah yang juga penting adalah penggunaan obat penurun demam yang tepat dan sesuai dosis.

Dalam situasi ini, orang tua disarankan memilih obat demam yang telah dikenal aman dan diproduksi dengan standar jelas. Salah satunya adalah Hufagripp Demam, obat sirup penurun panas. Diproduksi oleh PT Gratia Husada Farma (HUFA), perusahaan yang telah berdiri sejak 1974 dan mempertahankan sertifikasi CPOB sejak 1994.

“Sebagai produsen farmasi, kami berkomitmen memastikan setiap produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan yang berlaku. Edukasi penggunaan obat demam juga terus kami dorong agar orang tua dapat memberikan penanganan yang aman dan tepat,” ujar Andreas C. Sugihartono, GM Marketing.

Ia menambahkan bahwa seluruh produk yang diproduksi perusahaan telah melalui proses sesuai standar cGMP untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Menurutnya, edukasi publik mengenai pilihan obat demam yang aman juga menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung kesehatan keluarga Indonesia.

Informasi lebih lengkap mengenai edukasi demam dan kesehatan anak dapat ditemukan melalui situs resmi HUFA di www.hufa.co.id atau media sosial @hufagripp_demam.

Nasional

Sosok Zulkifli Tanjung, Bos PO Bus KYM Trans Tersangka Bisnis Ilegal Baju Bekas Senilai Rp1,3 T

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Tags:
demam anak
Kesehatan Anak
dehidrasi
Hufagrip Demam
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Karies Gigi Jadi Ancaman Prestasi Anak Sekolah: 1.000 Siswa Ikut Edukasi Massal di Bandung Barat

Karies Gigi Jadi Ancaman Prestasi Anak Sekolah: 1.000 Siswa Ikut Edukasi Massal di Bandung Barat

Pakar Ingatkan Waspada Cuaca Panas Ekstrem, Mulai Heat Stroke, Dehidrasi, hingga Gangguan Jantung 

Pakar Ingatkan Waspada Cuaca Panas Ekstrem, Mulai Heat Stroke, Dehidrasi, hingga Gangguan Jantung 

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas