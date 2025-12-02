Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Temuan IDAI di Lokasi Bencana Sumatera, Tenaga Medis Terbatas, Layanan Kesehatan Lumpuh

Bencana banjir, longsor yang melanda wilayah Sumatera sejak akhir November 2025 menyisakan dampak besar bagi dunia medis.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Temuan IDAI di Lokasi Bencana Sumatera, Tenaga Medis Terbatas, Layanan Kesehatan Lumpuh
HO/IST/HO/Biro Infohan Setjen Kemha
BANJIR DAN LONGSOR - Kementerian Pertahanan dan TNI menyalurkan bantuan berupa alat-alat kesehatan dari Palang Merah Indonesia (PMI) hingga ribuan kilogram obat-obatan untuk korban terdampak bencana di Pulau Sumatera. Hal itu terungkap usai Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh pada Sabtu (29/11/2025). (HO/Biro Infohan Setjen Kemhan) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

 

Ringkasan Berita:
  • Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merilis laporan kondisi terkini di lokasi bencana banjir dan longsor di Sumatera. 
  • IDAI melaporkan gambaran situasi per 1 Desember 2025.
  • Layanan kesehatan yang lumpuh akibat keterbatasan tenaga medis serta logistik.

 

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 menyisakan dampak besar bagi ribuan warga, terutama anak-anak. 


Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merilis laporan kondisi terkini di lapangan, mencatat wilayah terdampak yang luas, akses jalan terputus, dan layanan kesehatan yang lumpuh akibat keterbatasan tenaga medis serta logistik.

Baca juga: Wamensos Agus Jabo Tinjau Lokasi Banjir Bandang Aceh Tenggara, Pastikan Bantuan Darurat Tersalurkan

Rekomendasi Untuk Anda

Korban meninggal ditemukan juga ratusan anak terdeteksi menderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA)

Ketua Pengurus Pusat IDAI, DR Dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA, Subsp Kardio(K) menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi tersebut.

“Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat,”ungkap dr Piprim pada siaran pers, Selasa (2/12/2025). 

Ia menambahkan bahwa banyak dokter anak yang juga menjadi korban, namun tetap melayani warga tanpa lelah.


Dampak Bencana Pada Kesehatan Warga

Kondisi terkini banjir di Aceh Timur. Bantuan logistik sulit masuk karena jalan terputus banjir 2 meter.
Kondisi terkini banjir di Aceh Timur. Bantuan logistik sulit masuk karena jalan terputus banjir 2 meter. (serambi/Muhammad)

Berikut adalah gambaran situasi dan respons yang telah dilakukan per 1 Desember 2025 berdasarkan laporan data terpadu dari tiga ketua dan wakil ketua cabang IDAI.

Yaitu dari Ketua IDAI Cabang Aceh Dr. dr. Raihan, Sp.A, Subsp.Inf.P.T(K), Wakil Ketua IDAI Cabang Sumatera Utara, Dr. dr. Eka Airlangga MKed(Ped), Sp.A, dan Ketua IDAI Cabang Sumatera Barat Dr. Asrawati, M. Biomed, Sp.A, Subsp.T.K.P.S(K), FISQua.


Sumatera Barat

148 meninggal dunia, termasuk 4 anak-anak.

105 masih hilang dan 8 dirawat intensif.

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Super Skor

Rekap Hasil Carabao Cup Tadi Malam: Kejutan Besar Sirna, Manchester City dan Newcastle Melenggang

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Banjir Bandang di Sumatera
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
Piprim Basarah
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas