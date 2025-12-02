Temuan IDAI di Lokasi Bencana Sumatera, Tenaga Medis Terbatas, Layanan Kesehatan Lumpuh

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 menyisakan dampak besar bagi ribuan warga, terutama anak-anak.



Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merilis laporan kondisi terkini di lapangan, mencatat wilayah terdampak yang luas, akses jalan terputus, dan layanan kesehatan yang lumpuh akibat keterbatasan tenaga medis serta logistik.

Korban meninggal ditemukan juga ratusan anak terdeteksi menderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA)

Ketua Pengurus Pusat IDAI, DR Dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA, Subsp Kardio(K) menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi tersebut.

“Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat,”ungkap dr Piprim pada siaran pers, Selasa (2/12/2025).

Ia menambahkan bahwa banyak dokter anak yang juga menjadi korban, namun tetap melayani warga tanpa lelah.



Dampak Bencana Pada Kesehatan Warga

Kondisi terkini banjir di Aceh Timur. Bantuan logistik sulit masuk karena jalan terputus banjir 2 meter. (serambi/Muhammad)

Berikut adalah gambaran situasi dan respons yang telah dilakukan per 1 Desember 2025 berdasarkan laporan data terpadu dari tiga ketua dan wakil ketua cabang IDAI.

Yaitu dari Ketua IDAI Cabang Aceh Dr. dr. Raihan, Sp.A, Subsp.Inf.P.T(K), Wakil Ketua IDAI Cabang Sumatera Utara, Dr. dr. Eka Airlangga MKed(Ped), Sp.A, dan Ketua IDAI Cabang Sumatera Barat Dr. Asrawati, M. Biomed, Sp.A, Subsp.T.K.P.S(K), FISQua.



Sumatera Barat

148 meninggal dunia, termasuk 4 anak-anak.

105 masih hilang dan 8 dirawat intensif.