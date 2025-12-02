Krisis Obat untuk Anak hingga Air Bersih Usai Bencana di Sumatera, IDAI Sebut Perlu Bantuan Cepat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

Ringkasan Berita: Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merinci sederet kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.

Obat-obatan dasar untuk anak hingga relawan tenaga kesehatan, seluruh dukungan kini sangat diperlukan.

Ini demi mencegah terjadinya krisis kesehatan lanjutan di pengungsian.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menghadapi kondisi darurat pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merinci sederet kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.

Mulai dari obat-obatan dasar untuk anak hingga relawan tenaga kesehatan, seluruh dukungan kini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya krisis kesehatan lanjutan di pengungsian.

Ketua IDAI, DR Dr Piprim Basarah Basarah Yanuarso, SpA, Subsp Kardio(K) menegaskan bahwa pelayanan kesehatan anak menjadi prioritas utama.

“Kami sangat mengapresiasi para ketua dan seluruh anggota IDAI Cabang dan juga tim satgas bencana IDAI di wilayah terdampak bencana yang sigap berkolaborasi. Terimakasih anggota IDAI!” ujarnya pada siaran pers, Selasa (2/12/2035).



Kebutuhan Darurat: Obat Anak, Air Bersih, dan Logistik

Berdasarkan laporan data terpadu dari tiga ketua dan wakil ketua cabang IDAI di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, tercatat lima masalah besar di lapangan:

1. Kekurangan obat-obatan

Obat untuk ISPA, diare, dermatitis, antibiotik (sirup, salep, drop), serta alat bantu seperti sendok obat dan air pelarut sangat dibutuhkan. Banyak anak terkena:

ISPA

Infeksi kulit

Diare akibat sanitasi buruk

Tanpa suplai obat yang cukup, risiko kejadian luar biasa penyakit meningkat tajam.



2. Logistik Dasar Menipis

Tim IDAI menemukan bahwa banyak posko kekurangan:

Air bersih

Makanan pokok

Selimut dan pakaian anak

Susu formula serta MPASI

Bahan bakar untuk transportasi relawan



Minimnya perbekalan membuat pengungsi bertahan dengan pasokan yang semakin menipis.



3. Akses Sulit untuk Distribusi Bantuan

Banyak lokasi hanya bisa ditembus dengan sepeda motor atau berjalan kaki. Jalan rusak berat dan jembatan putus membuat evakuasi dan pengiriman logistik tersendat.



4. Tenaga Kesehatan Tidak Mencukupi

Diperlukan lebih banyak dokter umum, perawat, dan relawan kesehatan lain untuk memperkuat posko-posko yang kini kewalahan.



5. Ancaman Penyakit Lingkungan

Sanitasi buruk di pengungsian meningkatkan risiko:

Diare

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

Penyakit kulit

Penyakit berbasis air



Semua ini menjadi ancaman serius bagi bayi dan balita.



Respons dan Perluasan Jangkauan Bantuan

Ketua Satgas Penanggulangan Bencana IDAI, Dr Kurniawan Taufiq Kadafi, M. Biomed, Sp.A, Subsp.E.T.I.A(K) menegaskan pentingnya koordinasi lintas profesi.