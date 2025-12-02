Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Tujuan Terkait
Air Bersih dan Sanitasi Layak
Banjir Bandang di Sumatera

Krisis Obat untuk Anak hingga Air Bersih Usai Bencana di Sumatera, IDAI Sebut Perlu Bantuan Cepat

Menghadapi kondisi darurat pascabencana hidrometeorologi di Sumatera IDAI merinci sederet kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi. 

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Anita K Wardhani
Krisis Obat untuk Anak hingga Air Bersih Usai Bencana di Sumatera, IDAI Sebut Perlu Bantuan Cepat
freepik/net
AIR BERSIH - Ilustrasi air bersih. Akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai masih menjadi tantangan di banyak pondok pesantren di Indonesia. Menghadapi kondisi darurat pascabencana hidrometeorologi di Sumatera IDAI merinci sederet kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi termasuk air bersih. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

Ringkasan Berita:
  • Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merinci sederet kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.
  • Obat-obatan dasar untuk anak hingga relawan tenaga kesehatan, seluruh dukungan kini sangat diperlukan.
  • Ini demi mencegah terjadinya krisis kesehatan lanjutan di pengungsian.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menghadapi kondisi darurat pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merinci sederet kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi. 

Baca juga: Temuan IDAI di Lokasi Bencana Sumatera, Tenaga Medis Terbatas, Layanan Kesehatan Lumpuh

Mulai dari obat-obatan dasar untuk anak hingga relawan tenaga kesehatan, seluruh dukungan kini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya krisis kesehatan lanjutan di pengungsian.

Ketua IDAI, DR Dr Piprim Basarah Basarah Yanuarso, SpA, Subsp Kardio(K) menegaskan bahwa pelayanan kesehatan anak menjadi prioritas utama.

“Kami sangat mengapresiasi para ketua dan seluruh anggota IDAI Cabang dan juga tim satgas bencana IDAI di wilayah terdampak bencana yang sigap berkolaborasi. Terimakasih anggota IDAI!” ujarnya pada siaran pers, Selasa (2/12/2035). 


Kebutuhan Darurat: Obat Anak, Air Bersih, dan Logistik

Berdasarkan laporan data terpadu dari tiga ketua dan wakil ketua cabang IDAI di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, tercatat lima masalah besar di lapangan:

1. Kekurangan obat-obatan

Obat untuk ISPA, diare, dermatitis, antibiotik (sirup, salep, drop), serta alat bantu seperti sendok obat dan air pelarut sangat dibutuhkan. Banyak anak terkena:

  • ISPA
  • Infeksi kulit
  • Diare akibat sanitasi buruk
  • Tanpa suplai obat yang cukup, risiko kejadian luar biasa penyakit meningkat tajam.


2. Logistik Dasar Menipis

Tim IDAI menemukan bahwa banyak posko kekurangan:

  • Air bersih
  • Makanan pokok
  • Selimut dan pakaian anak
  • Susu formula serta MPASI
  • Bahan bakar untuk transportasi relawan


Minimnya perbekalan membuat pengungsi bertahan dengan pasokan yang semakin menipis.


3. Akses Sulit untuk Distribusi Bantuan

Banyak lokasi hanya bisa ditembus dengan sepeda motor atau berjalan kaki. Jalan rusak berat dan jembatan putus membuat evakuasi dan pengiriman logistik tersendat.


4. Tenaga Kesehatan Tidak Mencukupi

Diperlukan lebih banyak dokter umum, perawat, dan relawan kesehatan lain untuk memperkuat posko-posko yang kini kewalahan.


5. Ancaman Penyakit Lingkungan

Sanitasi buruk di pengungsian meningkatkan risiko:

  • Diare
  • Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)
  • Penyakit kulit
  • Penyakit berbasis air


Semua ini menjadi ancaman serius bagi bayi dan balita.


Respons dan Perluasan Jangkauan Bantuan

Ketua Satgas Penanggulangan Bencana IDAI, Dr Kurniawan Taufiq Kadafi, M. Biomed, Sp.A, Subsp.E.T.I.A(K) menegaskan pentingnya koordinasi lintas profesi.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia

Tags:
krisis obat-obatan
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
Banjir di Sumatera
