Krisis Obat untuk Anak hingga Air Bersih Usai Bencana di Sumatera, IDAI Sebut Perlu Bantuan Cepat
Menghadapi kondisi darurat pascabencana hidrometeorologi di Sumatera IDAI merinci sederet kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.
Ringkasan Berita:
- Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merinci sederet kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.
- Obat-obatan dasar untuk anak hingga relawan tenaga kesehatan, seluruh dukungan kini sangat diperlukan.
- Ini demi mencegah terjadinya krisis kesehatan lanjutan di pengungsian.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menghadapi kondisi darurat pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merinci sederet kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.
Mulai dari obat-obatan dasar untuk anak hingga relawan tenaga kesehatan, seluruh dukungan kini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya krisis kesehatan lanjutan di pengungsian.
Ketua IDAI, DR Dr Piprim Basarah Basarah Yanuarso, SpA, Subsp Kardio(K) menegaskan bahwa pelayanan kesehatan anak menjadi prioritas utama.
“Kami sangat mengapresiasi para ketua dan seluruh anggota IDAI Cabang dan juga tim satgas bencana IDAI di wilayah terdampak bencana yang sigap berkolaborasi. Terimakasih anggota IDAI!” ujarnya pada siaran pers, Selasa (2/12/2035).
Kebutuhan Darurat: Obat Anak, Air Bersih, dan Logistik
Berdasarkan laporan data terpadu dari tiga ketua dan wakil ketua cabang IDAI di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, tercatat lima masalah besar di lapangan:
1. Kekurangan obat-obatan
Obat untuk ISPA, diare, dermatitis, antibiotik (sirup, salep, drop), serta alat bantu seperti sendok obat dan air pelarut sangat dibutuhkan. Banyak anak terkena:
- ISPA
- Infeksi kulit
- Diare akibat sanitasi buruk
- Tanpa suplai obat yang cukup, risiko kejadian luar biasa penyakit meningkat tajam.
2. Logistik Dasar Menipis
Tim IDAI menemukan bahwa banyak posko kekurangan:
- Air bersih
- Makanan pokok
- Selimut dan pakaian anak
- Susu formula serta MPASI
- Bahan bakar untuk transportasi relawan
Minimnya perbekalan membuat pengungsi bertahan dengan pasokan yang semakin menipis.
3. Akses Sulit untuk Distribusi Bantuan
Banyak lokasi hanya bisa ditembus dengan sepeda motor atau berjalan kaki. Jalan rusak berat dan jembatan putus membuat evakuasi dan pengiriman logistik tersendat.
4. Tenaga Kesehatan Tidak Mencukupi
Diperlukan lebih banyak dokter umum, perawat, dan relawan kesehatan lain untuk memperkuat posko-posko yang kini kewalahan.
5. Ancaman Penyakit Lingkungan
Sanitasi buruk di pengungsian meningkatkan risiko:
- Diare
- Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)
- Penyakit kulit
- Penyakit berbasis air
Semua ini menjadi ancaman serius bagi bayi dan balita.
Respons dan Perluasan Jangkauan Bantuan
Ketua Satgas Penanggulangan Bencana IDAI, Dr Kurniawan Taufiq Kadafi, M. Biomed, Sp.A, Subsp.E.T.I.A(K) menegaskan pentingnya koordinasi lintas profesi.
