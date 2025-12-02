Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aeroboxing Jadi Tren Baru Olahraga di Indonesia, Gabungkan Musik dan Teknik Boxing

Karena sifatnya non-kontak, olahraga ini aman untuk berbagai usia dan tidak mengharuskan peserta memiliki latar belakang bela diri. 

Penulis: Bayu I.P
Editor: Willem Jonata
zoom-in Aeroboxing Jadi Tren Baru Olahraga di Indonesia, Gabungkan Musik dan Teknik Boxing
Tribunnews.com
AEROBOXING - Warga mengikti olahraga aeroboxing, Senin (1/12/2025). Olahraga tersebut jadi tren baru karena dianggap menyenangkan sekaligus menyehatkan. 

Ringkasan Berita:
  • Olahraga kini menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang
  • Salah satu yang sedang tren adalah aerboxing
  • Aeroboxing menggabungkan gerakan cepat, footwork, serta pukulan dasar seperti jab, cross, dan hook tanpa kontak fisik

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gaya hidup aktif kini semakin mudah dijalani lewat pilihan olahraga yang dinamis dan seru. 

Termasuk aeroboxing, olahraga kombinasi aerobik dan teknik pukulan tinju ringan yang belakangan diminati banyak komunitas kebugaran. 

Gerakan ritmis mengikuti musik membuat olahraga ini tidak hanya efektif, tetapi juga menyenangkan bagi pemula maupun pecinta olahraga intensitas sedang.

Aeroboxing menggabungkan gerakan cepat, footwork, serta pukulan dasar seperti jab, cross, dan hook tanpa kontak fisik. 

Karena sifatnya non-kontak, olahraga ini aman untuk berbagai usia dan tidak mengharuskan peserta memiliki latar belakang bela diri. 

Cukup mengikuti irama dan instruksi, tubuh akan aktif bergerak dari awal hingga akhir sesi.

Baca juga: Jadwal Big Six Menuju Boxing Day: Arsenal Lebih Tricky, Manchester City Hantui Meriam London

Dari sisi kesehatan, aeroboxing dikenal memberikan banyak manfaat signifikan. Ritme gerak yang konstan membantu membakar kalori dengan cepat, menjadikannya pilihan tepat bagi mereka yang ingin mengurangi berat badan. 

Aktivitas ini juga meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru berkat gerakan kardio berintensitas sedang yang dilakukan secara berkesinambungan.

Tidak hanya itu, kombinasi pukulan dan gerakan kaki ikut melatih kekuatan otot lengan, bahu, core, dan kaki. 

Hasilnya, tubuh menjadi lebih kuat tanpa harus melalui latihan angkat beban intens. Manfaat lain yang tak kalah penting adalah efek psikologisnya.

Sebab aeroboxing membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood, karena tubuh bergerak seiring musik dan energi kelompok yang membuat suasana lebih hidup.

Koordinasi dan kelincahan tubuh pun turut berkembang. Gerakan yang mengharuskan peserta menjaga keseimbangan serta mengikuti ritme pukulan terbukti meningkatkan refleks serta koordinasi motorik. 

Kombinasi manfaat fisik dan mental inilah yang membuat aeroboxing semakin digandrungi di banyak kota sebagai olahraga cepat, praktis, dan menyenangkan.

Tren tersebut terlihat jelas saat ratusan warga memadati Tiger Hype Mart Makassar dalam sesi senam Aeroboxing pada Minggu, 30 November 2025. 

Regional

Keluarga dan Tetangga Ragukan Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan: Banyak Kejanggalan

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Aeroboxing
olahraga
boxing
