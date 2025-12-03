Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Tribun Kesehatan
Upaya Menstabilkan Rahim Pascamelahirkan, Ini Penjelasan Dokter

Pascamelahirkan, penting menjaga struktur tubuh tetap stabil ketika kondisi otot dan jaringan masih dalam fase pemulihan.

Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Willem Jonata
Upaya Menstabilkan Rahim Pascamelahirkan, Ini Penjelasan Dokter
Tribunnews.com
PEMAKAIAN KORSET - Talkshow bertajuk Stronger Mom, Happier Baby: Navigating Postpartum Recovery with Momcozy dan peluncuran Ergowrap Postpartum Bellyband di Jakarta belum lama ini. Hadir sebagai narasumber Dokter Spesialis Kebidanan & Kandungan, dr Leonita TA Sutrisna SpOG; influencer Ghania Harsono dan VP Marketing TNP Group, Fallin Tika. 

Ringkasan Berita:
  • Pemakaian korset pascapersalinan dinilai membantu pemulihan ibu dengan menstabilkan rahim, mendukung otot perut, dan menjaga postur tubuh.
  • dr. Leonita TA Sutrisna SpOG menegaskan korset aman dipakai sejak hari pertama dan bermanfaat bagi ibu melahirkan normal maupun sesar.
  • Dukungan ini juga diperkuat pengalaman pengguna dan penjelasan ahli yang menilai korset mampu memberi kenyamanan selama masa pemulihan.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemakaian korset pascapersalinan semakin banyak dipilih para ibu untuk membantu proses pemulihan setelah melahirkan. 

Selain memberikan kenyamanan, korset juga berperan penting dalam menjaga struktur tubuh tetap stabil ketika kondisi otot dan jaringan masih dalam fase pemulihan.

Dokter Spesialis Kebidanan & Kandungan, dr Leonita TA Sutrisna SpOG menjelaskan bahwa korset bukan hanya sekadar penopang, tetapi juga memiliki fungsi medis.

Baca juga: Makan Ikan Mentah Setelah Ibu Melahirkan, Amankah? Begini Kata Dokter

Menurutnya, pemakaian korset dapat membantu menstabilkan posisi rahim yang sedang kembali ke tempat semula serta mendukung otot perut yang masih kendur pascamelahirkan.

“Luka operasi tidak boleh goyang atau gesek. Korset memberi ketahanan agar penyembuhan lebih cepat. Pemakaian sejak hari pertama setelah persalinan aman dan membantu ibu bergerak lebih nyaman,” jelasnya saat talkshow bertajuk  Stronger Mom, Happier Baby: Navigating Postpartum Recovery with Momcozy dan peluncuran  Ergowrap Postpartum Bellyband di Jakarta belum lama ini.

Sesi ini menghadirkan penjelasan komprehensif mengenai pemulihan postpartum dari perspektif medis, pengalaman nyata seorang mom influencer, hingga kebutuhan dukungan fisik yang aman bagi ibu setelah melahirkan.

Ia menegaskan bahwa korset pascapersalinan aman digunakan baik oleh ibu melahirkan normal maupun sesar, selama korset menutupi area luka dan tidak menekan secara berlebihan.

Selain memberikan dukungan fisik, dr. Leonita juga membantah sejumlah mitos yang masih beredar, salah satunya larangan makan ikan bagi ibu yang menjalani operasi sesar.

“Itu tidak benar. Justru protein seperti ikan, telur, ayam, dan daging penting untuk mempercepat penyembuhan,” ujarnya.

Asupan protein membantu regenerasi jaringan dan meningkatkan pemulihan luka secara keseluruhan.

Ia mengingatkan bahwa penggunaan korset sebaiknya tidak dilakukan terlalu terlambat.

Jika baru mulai digunakan setelah tiga bulan, efek dukungan otot akan berkurang sehingga perut lebih sulit kembali ke bentuk semula.

Kondisi tersebut juga dapat memicu keluhan seperti nyeri punggung atau rasa tidak nyaman di area pinggang.

Manfaat korset pascamelahirkan juga dirasakan influencer Ghania Harsono, yang menjalani persalinan secara sesar.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Ibu Melahirkan
dr Leonita TA Sutrisna
dokter kandungan
