Kemenkes Pastikan Layanan Cerebral Bypass Ada di Indonesia, Pasien Tak Perlu ke Luar Negeri Lagi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia mencatat peningkatan kapasitas dalam layanan serebrovaskular kompleks.

Layanan serebrovaskular merupakan rangkaian layanan medis yang berfokus pada pencegahan, diagnosis, penanganan, dan rehabilitasi gangguan pada pembuluh darah otak, seperti stroke, aneurisma, penyempitan arteri otak, dan kelainan vaskular lainnya.

Melalui Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, pelaksanaan tindakan cerebral bypass mencapai angka 100 kali tindakan dalam kurun kurang dari dua tahun.

Pencapaian ini didapat melalui pendampingan klinis yang terstruktur antara RS PON dan jejaring pengampu regional.

Capaian ini bersamaan dengan workshop untuk 13 rumah sakit pengampu stroke dari berbagai provinsi untuk memperkuat kemampuan bedah saraf tingkat lanjut.

Saat ini, sudah sembilan provinsi yang telah dapat melakukan prosedur tersebut.

Upaya peningkatan kapasitas juga melibatkan kerja sama internasional dengan institusi bedah saraf di Jepang melalui pelatihan, pendampingan kasus, dan standarisasi prosedur.

RS PON menjalin kerja sama dengan Far East Neurosurgical Institute dengan pimpinan ahli bypass serebrovaskular terkemuka di dunia Profesor Rokuya Tanikawa.

Kerja sama ini memperkuat posisi Indonesia dalam lanskap regional layanan serebrovaskular.

"Penguatan sistem ini dinilai krusial agar layanan dapat berjalan efektif, terstandar, dan berkelanjutan," kata Direktur RS PON, dr. Adin Nulkhasanah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12).

Sementara itu, pemerintah menekankan pentingnya penguatan sistem layanan, termasuk pemerataan alat kesehatan dan peningkatan kemampuan fasilitas kesehatan hingga tingkat pertama agar deteksi dan penanganan stroke dapat dilakukan lebih cepat.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) dr. Azhar Jaya menegaskan, transformasi kesehatan lanjutan mendorong seluruh rumah sakit kabupaten/kota untuk mencapai tahapan madya, termasuk melalui pengadaan cathlab.

"Harapannya deteksi dini stroke dapat dilakukan lebih cepat dan penanganan dapat diberikan dalam periode golden time kurang dari empat jam," tutur dia.

Lebih lanjut dr Azhar menyebut, capaian ini bukanlah perkara yang mudah dan membutuhkan kerja sama tim untuk mewujudkannya.