Banjir Bandang di Sumatera

Darurat! Dokter Ortopedi hingga Spesialis Anak Dikirim ke Wilayah Bencana Banjir & Longsor Sumatera

Kemenkes RI mengirimkan dokter spesialis ke wilayah bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Anita K Wardhani
Freepik.com/Dragana Gordic
STETOSKOP DOKTER - Ilustrasi dokter. Kemenkes RI mengirimkan dokter spesialis ke wilayah bencana banjir dan longsor di Sumatera. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

Ringkasan Berita:
  • Kementerian Kesehatan mengirimkan sejumlah dokter spesialis tambahan ke wilayah bencana banjir dan longsor di Sumatera. 
  • Kehadiran dokter spesialis menjadi krusial dalam fase tanggap darurat.
  • Tingginya kasus cedera akibat tertimpa material longsor atau terbawa arus banjir membuat kebutuhan akan dokter ortopedi meningkat signifikan. 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengirimkan sejumlah dokter spesialis tambahan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah bencana banjir dan longsor di Sumatera. 

Baca juga: Korban Banjir Bandang di Sumatera Terus Bertambah, Pemerintah Masih Ragu Tetapkan Bencana Nasional?

Lonjakan pasien cedera, kondisi kronis, dan kebutuhan tindakan medis khusus membuat kehadiran dokter spesialis menjadi krusial dalam fase tanggap darurat.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa penguatan tenaga kesehatan di lapangan merupakan langkah penting untuk mencegah kematian dan mempercepat pemulihan.

“Kita sudah mengirikan tim di daerah yang terkena bencana,” ujarnya pada awal media di bilangan Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025). 

 

Mendesak! Dokter Ortopedi, Bedah, dan Dokter Anak Dikirim

Menurut Dante, tingginya kasus cedera akibat tertimpa material longsor atau terbawa arus banjir membuat kebutuhan akan dokter ortopedi meningkat signifikan. 

Banyak pasien memerlukan tindakan reposisi tulang hingga operasi darurat.

“Ada, untuk pengiriman dokter spesialis tambahan kita bisa lakukan. Misalnya patah tulang, masih butuh dokter otopedi, ada dokter bedah. Untuk anak-anak, kita kirimkan dokter anak,” ungkapnya.

Selain menangani cedera fisik, wilayah terdampak membutuhkan dokter spesialis penyakit dalam untuk pasien dengan:

  • Diabetes
  • Hipertensi
  • Gangguan ginjal
  • Penyakit jantung
  • Infeksi akut

Baca juga: Temuan IDAI di Lokasi Bencana Sumatera, Tenaga Medis Terbatas, Layanan Kesehatan Lumpuh


“Untuk yang penyakit infeksi, kita kirimkan dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam,” kata Dante.

Beberapa pasien cuci darah dan pengguna insulin membutuhkan pemantauan harian, sehingga dokter penyakit dalam menjadi tenaga penting dalam mencegah komplikasi.

Dante mengungkapkan bahwa banyak dokter menghubungi Kemenkes dan meminta untuk dikirim ke lokasi sebagai bentuk solidaritas. 

Fenomena ini dinilai sebagai bukti kuat bahwa kolaborasi antar-tenaga medis menjadi fondasi penting dalam penanganan bencana besar.

“Bahkan ada beberapa teman-teman dari dokter-dokter yang mendedikasikan untuk minta dikirim. Itu juga banyak,” tutupnya. 

Banjir Bandang di Sumatera
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono
Dokter spesialis
