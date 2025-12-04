Solusi Sehat Secara Alami? Ini Dia Minyak Sanga Sanga, Diolah Secara Tradisional Dikemas Modern

TRIBUNNEWS.COM - Siapa bilang minyak balur itu kuno? Setelah lebih dari 10 tahun dikenal lewat produk herbalnya, PT Kutus Kutus Herbal kini hadir kembali dengan wajah baru: Sanga Sanga.

Lewat Sanga Sanga, minyak balur dibuat lebih modern, lebih variatif, dan pastinya lebih cocok untuk gaya hidup generasi milenial dan Gen Z, yang butuh solusi cepat, praktis, tapi tetap natural.

Sanga Sanga hadir sebagai kombinasi pas antara kearifan tradisional dan sentuhan modern. Aromanya lebih kekinian, manfaatnya makin luas, dan tampilannya pun lebih kekinian buat dimasukin dalam ritual self-care harian.

Sekarang nggak perlu bingung lagi mau pakai minyak yang mana, Sanga Sanga punya dua kategori minyak herbal. Ada yang fokus buat kesehatan tubuh biar tetap fit, ada juga yang khusus buat ngerawat kulit biar lebih sehat. Tinggal pilih sesuai kebutuhan kamu!

Ini dia Minyak Balur Sanga Sanga dapat mengatasi berbagai keluhan kesehatan, yuk kenalan dan temukan varian produk Minyak Sanga Sanga yang cocok untuk keluhanmu!

1. Minyak Balur Sanga Sanga Classic

Rempah-rempah terbaik Indonesia seperti Minyak Zaitun, Jahe, Kunyit, Bunga Lawang, Minyak Cengkeh, Minyak Kayu Putih, Bunga Kamboja, Minyak Kelapa, Kayu Manis, hingga Biji Pala dipadukan untuk menciptakan minyak balur yang hangat, aromatik, dan cocok untuk dipakai siapa saja dan keluhan apa saja.

Rekomendasi Untuk Anda

Manfaatnya:

· Sensasi hangat lembut untuk pemakaian harian

· Meredakan masuk angin, perut kembung, dan rasa tidak nyaman

· Meredakan gatal-gatal akibat gigitan serangga

· Bisa dipakai untuk pijat agar pegal linu dan nyeri sendi cepat mereda

· Harga:

100 ml – Rp170.000

30 ml – Rp65.000