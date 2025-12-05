Ancaman Penyakit di Lokasi Bencana Sumatera, Diare, Demam, Batuk Pilek hingga Leptospirosis

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

Ringkasan Berita: Wamenkes ungkap langkah Kemenkes tangani dampak kesehatan akibat bencana di Sumatera.

Kemenkes fokus pada risiko penyakit berbasis lingkungan yang umum meningkat setelah banjir.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menegaskan telah merespon masalah kesehatan yang dihadapi warga terdampak bencana banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera.

Bencana ini telah menyebabkan ribuan warga terdampak dan fasilitas layanan kesehatan mengalami tekanan tinggi.

Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa pengendalian penyakit pasca-bencana menjadi prioritas utama karena potensi lonjakan kasus infeksi sangat besar pada fase recovery.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa tim kesehatan Kemenkes telah diterjunkan ke wilayah terdampak sejak awal.

“Kita sudah mengirimkan tim di daerah yang terkena bencana,” ujarnya saat ditemui pada acara Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi seluruh pegawai Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif di Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Ancaman Penyakit Pasca-Bencana

BANJIR DI SUMATER - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kerusakan jalan yang terjadi akibat banjir dan longsor di sejimlah wilayah di Sumatera Barat pekan lalu mencapai 555 titik. Sejumlah titik, termasuk di Jorong Tantaman, Nagari Tigo Koto Silungkang Kec. Palembayan Kab. Agam, akses masih terputus karena timbunan material lumpur, batu dan kayu pada Rabu (3/12/2025). (HO/Humas BNPB) (HO/IST/HO/Humas BNPB)

Pada fase kedua tanggap darurat, Kemenkes fokus pada risiko penyakit berbasis lingkungan yang umum meningkat setelah banjir.

Dante menegaskan bahwa risiko penyebaran penyakit dapat naik signifikan akibat sanitasi yang terganggu.

“Nanti akan kita berdampak pada kejadian pasca bencana. Ini yang paling penting karena kejadian pasca bencana itu berkaitan dengan penyakit-penyakit seperti diare, demam, batuk pilek, ada leptospirosis, akibat kejadian banjir,” katanya.

Kondisi air kotor yang menggenang dan terbatasnya akses air bersih berpotensi menciptakan klaster penyakit.

Fasilitas kesehatan diminta memperkuat surveilans harian dan menetapkan jalur cepat pemeriksaan seperti uji leptospira dan rapid test infeksi saluran napas.

Korban Luka dan Cedera Serius Jadi Fokus Penanganan Awal

Menurut Dante, titik terpenting penanganan adalah mitigasi pada korban luka berat seperti patah tulang, robekan jaringan, dan trauma tubuh lain yang membutuhkan tindakan segera.