Cegah Penyakit di Pengungsian, Kemenkes Pastikan Obat dan Alat Kesehatan Terpenuhi

Ringkasan Berita: Kemenkes memastikan layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana tetap berjalan sesuai standar

Kemenkes juga menjamin keberlanjutan layanan bagi pasien penyakit kronis

Fokus utama diarahkan pada stabilitas suplai dan percepatan distribusi di tengah kerusakan infrastruktur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan jalur logistik kesehatan di wilayah terdampak bencana tetap aman dan lancar.

Terutama untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dasar, alat kesehatan, hingga nutrisi bagi kelompok rentan.

Fokus utama diarahkan pada stabilitas suplai dan percepatan distribusi di tengah kerusakan infrastruktur yang memengaruhi akses layanan kesehatan.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, dr. Rizka Andalucia, mengatakan bahwa koordinasi antara pusat dan tim daerah terus dilakukan secara intensif meski komunikasi di lapangan kerap terputus.

Obat-obatan dasar, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan dipastikan tersedia untuk mengantisipasi penyakit umum yang muncul di pengungsian seperti batuk, pilek, demam, diare, serta penyakit kulit.

Beberapa wilayah terdampak mengalami kerusakan gudang farmasi yang menyebabkan stok obat dan vaksin rusak atau tidak dapat digunakan.

"Untuk mempercepat penyaluran, distribusi logistik dipusatkan melalui Medan sehingga pengiriman dapat dilakukan lebih cepat dan tidak terhambat jarak,” jelas dr. Rizka pada siaran pers, dikutip Tribunnews, Sabtu (6/12/2025).

Kemenkes juga menjamin keberlanjutan layanan bagi pasien penyakit kronis, termasuk hemodialisis, dengan mengalihkan pasien dari fasilitas terdampak ke rumah sakit terdekat.

Suplai obat, tabung oksigen, dan logistik penunjang lainnya turut dipastikan aman. Selain itu, Anti Tetanus Serum (ATS) telah dikirim untuk mencegah infeksi luka akibat paku, seng, atau reruntuhan.

Pemantauan intensif dilakukan selama satu minggu ke depan untuk memastikan kebutuhan kesehatan pengungsi dan fasilitas layanan tetap terpenuhi.

“Pemantauan secara intensif akan dilakukan dalam satu minggu ke depan untuk memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat di pengungsian dan fasilitas kesehatan tetap terpenuhi tanpa hambatan,” ujar dr. Rizka.

Di sisi lain, perlindungan nutrisi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga menjadi prioritas.

Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga, dr. Lovely Daisy, menegaskan bahwa distribusi susu formula tidak boleh dilakukan sembarangan di lokasi bencana karena tingginya risiko kesehatan akibat keterbatasan air bersih dan sanitasi.

Di Aceh telah diterbitkan surat edaran resmi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kepada seluruh kabupaten/kota untuk tidak menyalurkan susu formula tanpa prosedur.