Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Wakil Menteri Kesehatan Sebut Setiap Tahun 350 Ribu Orang Meninggal Dunia Akibat Stroke

Prof. Dante menyebut stroke masih menjadi beban kesehatan terbesar, baik dari sisi kematian maupun kecacatan jangka panjang.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Wakil Menteri Kesehatan Sebut Setiap Tahun 350 Ribu Orang Meninggal Dunia Akibat Stroke
Tribunnews.com/Rina Ayu Panca Rini
PENYAKIT STROKE - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes RI) Dante Saksono Harbuwono.  Dante Saksono Harbuwono menegaskan perlunya percepatan penanganan stroke di Indonesia menyusul tingginya angka kematian yang mencapai ratusan ribu setiap tahun. 

Ringkasan Berita:
  • Perlunya percepatan penanganan stroke di Indonesia menyusul tingginya angka kematian yang mencapai ratusan ribu setiap tahun
  • Stroke masih menjadi beban kesehatan terbesar, baik dari sisi kematian maupun kecacatan jangka panjang
  • Stroke menyebabkan lebih dari 350 ribu kematian setiap tahun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono menegaskan perlunya percepatan penanganan stroke di Indonesia menyusul tingginya angka kematian yang mencapai ratusan ribu setiap tahun.

Hal tersebut ia sampaikan dalam peluncuran program Jakarta Siaga Stroke 2026 di Jakarta.

Baca juga: Kapolsek Bekasi Barat Santuni Janda Lansia yang Sakit Stroke

Stroke adalah penyakit serius ketika aliran darah ke otak terganggu, baik karena penyumbatan (stroke iskemik) maupun pecahnya pembuluh darah (stroke hemoragik).

 

Kondisi ini menyebabkan sel-sel otak kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga bisa mati dalam hitungan menit.

Prof. Dante menyebut stroke masih menjadi beban kesehatan terbesar, baik dari sisi kematian maupun kecacatan jangka panjang.

Rekomendasi Untuk Anda

“Stroke itu menyebabkan lebih dari 350 ribu kematian setiap tahun,” ujarnya dilansir dari website resmi Kementerian Kesehatan, Sabtu (6/12/2025). 

Ia menekankan bahwa keselamatan pasien ditentukan oleh kecepatan penanganan. Jendela waktu penanganan darurat disebut sangat sempit, hanya beberapa jam sejak gejala pertama muncul.

“Golden period hanya 4,5 jam dari mulai gejala sampai ditangani dengan masuknya obat,” tegasnya.

Dengan posisi Jakarta sebagai smart city, Prof. Dante menilai ibu kota memiliki peluang besar menjadi daerah pertama yang menjalankan model respons cepat stroke secara terintegrasi. 

Program Jakarta Siaga Stroke 2026 disiapkan untuk mempercepat deteksi, rujukan, dan tindakan darurat.

Di kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan relevansi program ini dengan situasi kesehatan masyarakat.

Baca juga: Mengenal Atrial Fibrillation: Gangguan Irama Jantung Senyap yang Bisa Picu Stroke

“Stroke adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia,” ujar Pramono.

Pemprov DKI menggerakkan 584 anggota pasukan putih untuk membantu deteksi dan respons dini di lapangan, terutama mengingat pentingnya periode emas 4,5 jam.

Selain program siaga stroke, Pemprov DKI juga meluncurkan Jakarta Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (JakSimpus) untuk menyederhanakan laporan dan meningkatkan efisiensi layanan. 

Prof. Dante menyebut sistem ini akan diintegrasikan dengan platform nasional SatuSehat guna mengefektifkan beban administrasi tenaga kesehatan.

“Ada ratusan laporan yang harus diisi petugas kesehatan. Ini disimplifikasi dengan JakSimpus,” jelasnya.

Prof. Dante berharap dua inovasi tersebut dapat mempercepat penanganan stroke sejak fase awal dan menjadi contoh bagi daerah lain.

 

 

Regional

Keluarga dan Tetangga Ragukan Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan: Banyak Kejanggalan

Sport

Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal & Voli Kembali Berjuang

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
stroke
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono
meninggal dunia
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Kemenkes Pastikan Layanan Cerebral Bypass Ada di Indonesia, Pasien Tak Perlu ke Luar Negeri Lagi

Kemenkes Pastikan Layanan Cerebral Bypass Ada di Indonesia, Pasien Tak Perlu ke Luar Negeri Lagi

Epy Kusnandar Meninggal Dunia, sang Aktor Pernah Berwasiat Ingin Dimakamkan di Garut

Epy Kusnandar Meninggal Dunia, sang Aktor Pernah Berwasiat Ingin Dimakamkan di Garut

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas