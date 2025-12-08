Ikuti Instruksi Presiden, Kemenkes Kirim Dokter Magang & Dokter Spesialis ke Lokasi Bencana Sumatera

Ringkasan Berita: Kemeterian Kesehatan (Kemnekes) siap mengirimkan dokter magang ke lokasi bencana di Sumatera.

Ini sebagai bentuk respons pada instruksi Presiden Prabowo.

Kemenkes juga akan kirim dokter spesialis.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes RI) Dante Saksono Harbuwono menyebut, Kemeterian Kesehatan (Kemnekes) siap mengirimkan dokter magang ke lokasi bencana di Sumatera.

Hal ini merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai penanganan banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat.

Selain dokter magang, Kemenkes ujar Dante, juga menerjunkan dokter spesialis ke daerah terdampak bencana hidrometeorologi ini.

Dokter-dokter spesialis tersebut berasal dari Rumah Sakit (RS) vertikal milik Kemenkes.

“Kami akan tindaklanjuti instruksi Pak Presiden, Nanti kami akan kirimkan, bukan saja dokter magang tetapi juga dokter-dokter spesialis dari rumah sakit vertikal yang ada di Kementerian Kesehatan,” kata dia saat ditemui dalam kegiatan HAI Fest di Balai Kartini, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2025).

Dante menyampaikan, rasa keprihatinan yang mendalam atas bencana yang terjadi di wilayah Sumatera sejak akhir November lalu.

Saat ini, Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin masih berada di Aceh bersama Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemulihan pasca bencana.

BENCANA BANJIR ACEH - Presiden Prabowo yang mengenakan kemeja lengan pendek berwarna krem itu, tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu (7/12/2025). Presiden akan meninjau langsung penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Kementerian Kesehatan terus mengupayakan agar seluruh fasilitas peranan kesehatan dapat berfungsi kembali.

Tim Pusat Krisis Kesehatan telah bekerja secara insentif untuk mengkoordinasikan pendistribusian bantuan logistik, obat, alat kesehatan, serta memastikan bahwa tenaga medis bisa hadir di sana.

“Harapannya untuk membantu masyarakat Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” ungkap Dante.

Prabowo Subianto Kunjungi Lokasi Terdampak di Sumatera untuk Kedua Kalinya

Dikutip dari Tribunnews.com, untuk kedua kalinya, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan bencana alam yang melanda Sumatera.

Sebelumnya, Senin (1/12/2025), Prabowo meninjau langsung lokasi terdampak banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatera Barat (Sumbar).