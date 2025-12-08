Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Komunikasi Medis Terganggu: 15 Perangkat Starlink Dipasang pada Faskes Wilayah Bencana Sumatera

Sebanyak 15 perangkat internet berkecepatan tinggi, Starlink dipasang pada faskes di lokasi bencana di Sumatera untuk memudahkan layanan kesehatan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rina A.P.R
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Komunikasi Medis Terganggu: 15 Perangkat Starlink Dipasang pada Faskes Wilayah Bencana Sumatera
HO/IST
POSKO DARURAT - Posko layanan kesehatan darurat di area pengungsian Gampong Meunasah Lhok, Pidie Jaya. 

Ringkasan Berita:
  • Sebanyak 15 perangkat internet berkecepatan tinggi, Starlink dipasang pada faskes di lokasi bencana Suamtera. 
  • Langkah ini untuk melancarkan layanan kesehatan, pelaporan situasi, dan distribusi bantuan.

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 15 perangkat internet berkecepatan tinggi, Starlink dipasang pada fasilitas kesehatan (faskes) di lokasi bencana di Sumatera untuk memperkuat jaringan komunikasi di tiga provinsi terdampak.

Selain faskes, pemasangan juga dilakukan pada posko darurat, dan pusat koordinasi penanganan krisis.

Baca juga: Banyak BTS Rusak Akibat Banjir, Pemerintah Manfaatkan Starlink dan Satelit Satria-1

Banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November lalu menimbulkan kerusakan infrastruktur telekomunikasi yang menghambat koordinasi logistik, rujukan pasien, dan pelaporan situasi di lapangan.

“Komunikasi adalah kunci dalam setiap respon kedaruratan. Dengan Starlink, kita memastikan koordinasi, pengiriman bantuan, dan rujukan medis tetap berjalan dengan cepat dan akurat,” tegas Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Kemenkes menjelaskan, sebaran starlink yang terpasang.

Di Provinsi Aceh, total 9 unit Starlink telah dipasang di Aceh Tamiang (3 unit), Aceh Timur (2 unit), Kota Langsa (1 unit), Pidie Jaya (1 unit), dan Bener Meriah (1 unit). 

Satu unit tambahan juga ditempatkan di HEOC (Pusat Operasi Darurat Kesehatan) Provinsi Aceh. 

“Seluruh perangkat kini beroperasi penuh, memperlancar layanan kesehatan, pelaporan situasi, dan distribusi bantuan,” ungkap dia.

Baca juga: Ikuti Instruksi Presiden, Kemenkes Kirim Dokter Magang & Dokter Spesialis ke Lokasi Bencana Sumatera


Kemudian, di provinsi Sumatera Utara, sebanyak 5 unit Starlink telah dipasang di Tapanuli Selatan (1 unit), Tapanuli Tengah (1 unit), Mandailing Natal (1 unit), dan Langkat (1 unit). 

Satu unit lainnya ditempatkan di HEOC Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat koordinasi tingkat provinsi. 

Sementara di Provinsi Sumatera Barat, 1 unit Starlink terpasang di Kabupaten Agam sebagai lokasi prioritas terdampak bencana. 

Kemenkes juga terus memantau kondisi lapangan dan siap menambah perangkat apabila diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan bencana.

Selain pemulihan komunikasi, Kementerian Kesehatan juga mempercepat proses pembersihan, perbaikan, dan pemulihan layanan di sejumlah RSUD yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Seleb

Dilaporkan Dugaan Perzinaan, Inara Rusli dan Insan Sudah Dijadwalkan untuk Diperiksa

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Starlink
Banjir di Sumatra
layanan medis
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas