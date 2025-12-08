Komunikasi Medis Terganggu: 15 Perangkat Starlink Dipasang pada Faskes Wilayah Bencana Sumatera

Ringkasan Berita: Sebanyak 15 perangkat internet berkecepatan tinggi, Starlink dipasang pada faskes di lokasi bencana Suamtera.

Langkah ini untuk melancarkan layanan kesehatan, pelaporan situasi, dan distribusi bantuan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 15 perangkat internet berkecepatan tinggi, Starlink dipasang pada fasilitas kesehatan (faskes) di lokasi bencana di Sumatera untuk memperkuat jaringan komunikasi di tiga provinsi terdampak.

Selain faskes, pemasangan juga dilakukan pada posko darurat, dan pusat koordinasi penanganan krisis.

Banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November lalu menimbulkan kerusakan infrastruktur telekomunikasi yang menghambat koordinasi logistik, rujukan pasien, dan pelaporan situasi di lapangan.

“Komunikasi adalah kunci dalam setiap respon kedaruratan. Dengan Starlink, kita memastikan koordinasi, pengiriman bantuan, dan rujukan medis tetap berjalan dengan cepat dan akurat,” tegas Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Kemenkes menjelaskan, sebaran starlink yang terpasang.

Di Provinsi Aceh, total 9 unit Starlink telah dipasang di Aceh Tamiang (3 unit), Aceh Timur (2 unit), Kota Langsa (1 unit), Pidie Jaya (1 unit), dan Bener Meriah (1 unit).

Satu unit tambahan juga ditempatkan di HEOC (Pusat Operasi Darurat Kesehatan) Provinsi Aceh.

“Seluruh perangkat kini beroperasi penuh, memperlancar layanan kesehatan, pelaporan situasi, dan distribusi bantuan,” ungkap dia.

Kemudian, di provinsi Sumatera Utara, sebanyak 5 unit Starlink telah dipasang di Tapanuli Selatan (1 unit), Tapanuli Tengah (1 unit), Mandailing Natal (1 unit), dan Langkat (1 unit).

Satu unit lainnya ditempatkan di HEOC Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat koordinasi tingkat provinsi.

Sementara di Provinsi Sumatera Barat, 1 unit Starlink terpasang di Kabupaten Agam sebagai lokasi prioritas terdampak bencana.

Kemenkes juga terus memantau kondisi lapangan dan siap menambah perangkat apabila diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan bencana.

Selain pemulihan komunikasi, Kementerian Kesehatan juga mempercepat proses pembersihan, perbaikan, dan pemulihan layanan di sejumlah RSUD yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.