Peringatan Hari Prematur Sedunia Soroti Tantangan Perawatan Neonatal di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peringatan Hari Prematur Sedunia kembali digunakan sebagai momentum untuk menyoroti isu kelahiran prematur dan tantangan perawatan bayi dengan kondisi tersebut.

Di Indonesia, diskusi mengenai kualitas layanan perawatan neonatal menjadi perhatian utama, sejalan dengan tingginya angka kelahiran prematur di tingkat nasional.

Untuk memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengadakan seminar nasional bertema From Fragile Beginnings to Strong Futures: Advancing Nutrition for Premature Infants beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti sekitar 2.000 peserta lintas profesi dari 200 rumah sakit di berbagai daerah.

Fokus utama seminar adalah peningkatan pengetahuan dan praktik klinis bagi tenaga kesehatan yang menangani bayi prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR).

Kelahiran prematur masih menjadi penyebab utama kematian anak di bawah usia lima tahun.

WHO mencatat sekitar 15 juta bayi lahir prematur setiap tahun di dunia.

Indonesia berada pada peringkat kelima tertinggi secara global dengan estimasi lebih dari 675 ribu kelahiran prematur per tahun.

Profil Kesehatan Indonesia 2024 turut mencatat bahwa sebagian besar kematian bayi terjadi pada masa neonatal, dengan prematuritas dan BBLR menjadi dua penyebab dominan.

Direktur Utama RSCM, dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes, mengatakan bahwa kegiatan ilmiah semacam ini diperlukan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan.

“Peningkatan pengetahuan dan dukungan terhadap tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam memastikan bayi prematur mendapatkan layanan yang memadai,” ujarnya.

Intervensi Mesti Pertimbangkan Bukti Klinis

Para pembicara dalam seminar membahas aspek klinis, nutrisi, hingga pendampingan keluarga.

Prof. Dr. dr. Rinawati Rohsiswatmo, Sp.A, Subsp. Neo., menekankan bahwa pemberian asupan gizi tepat sejak hari pertama menjadi faktor penentu bagi perkembangan bayi prematur.

Ia menegaskan pentingnya ASI sebagai sumber gizi utama, serta prosedur penggunaan ASI donor atau pangan olahan khusus jika ASI tidak tersedia.

“Pilihan intervensi harus mempertimbangkan bukti klinis yang sudah teruji,” jelasnya.