Perkuat Standar Penanganan Trauma di Indonesia, Komisi Trauma IKABI Bahas Update ATLS

Advanced Trauma Life Support (ATLS) merupakan protokol perawatan dini pasien trauma akut, termasuk cedera kepala, dada, abdomen, dan ekstremitas.

Penulis: Adi Suhendi
Editor: Willem Jonata
SOSIALISASI - Komisi Trauma Ikatan Ahli Bedah Indonesia (IKABI) gelar pertemuan di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Minggu, 7 Desember 2025. Mereka membahas update materi Advanced Trauma Life Support (ATLS). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Trauma Ikatan Ahli Bedah Indonesia (IKABI) terus berupaya memberikan pelayanan terbaik demi keselamatan pasien trauma.

Satu upaya yang dilakukan Komisi Trauma IKABI dengan menggelar pertemuan pembaruan (update) materi Advanced Trauma Life Support (ATLS) Edisi 11.

Tujuannya untuk meningkatkan angka harapan hidup korban trauma di Indonesia.

Advanced Trauma Life Support (ATLS) merupakan protokol untuk perawatan dini pasien trauma akut, termasuk cedera kepala, dada, abdomen, dan ekstremitas.

ATLS umumnya digunakan dalam penanganan kasus trauma berat, seperti kecelakaan lalu lintas, kecelakaan industri, dan insiden kecelakaan lain yang dapat menyebabkan cedera serius.

Ketua Komisi Trauma IKABI Aryono D Pusponegoro mengatakan pertemuan yang digelar pihaknya menjadi tonggak penting dalam standarisasi penanganan medis darurat pasien trauma.

Dalam acara berlangsung di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Minggu, 7 Desember 2025 hadir 86 peserta kunci yang merupakan tulang punggung penyelenggaraan ATLS di Indonesia.

86 yang hadir terdiri dari 60 instruktur dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, 20 koordinator wilayah, 5 tenaga administrasi, dan 1 orang edukator senior.

Kehadiran para ahli ini menegaskan dedikasi dan komitmen tinggi untuk memastikan penyelenggaraan pelatihan ATLS di Indonesia tetap mengacu pada standar global terbaru.

Pertemuan difokuskan pada sosialisasi perubahan protokol dan pendekatan klinis yang terdapat dalam ATLS terbaru yakni ATLS edisi ke-11.

ATLS 11 dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dari para profesional perawatan trauma.

Pembaruan ini sangat krusial mengingat ATLS merupakan "bahasa universal" dan standar platinum bagi dokter dalam menangani pasien trauma pada jam-jam pertama yang kritis (golden hour).

"Komitmen yang ditunjukkan oleh para instruktur dan koordinator hari ini sangat luar biasa. Kehadiran rekan-rekan dari seluruh penjuru Indonesia membuktikan bahwa kita memiliki visi yang sama di bawah koordinasi Komisi Trauma IKABI, yaitu memberikan pelayanan terbaik demi keselamatan pasien trauma," ujar Aryono D Pusponegoro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Penyeragaman materi kepada para instruktur dan koordinator bertujuan agar transfer ilmu kepada ribuan dokter di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara konsisten dan akurat.

Sumber: Tribunnews.com
trauma
Komisi Trauma Ikatan Ahli Bedah Indonesia
IKABI
