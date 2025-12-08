Rabun Tapi Tak Ingin Pakai Kacamata, Kenali Perbedaan Prosedur Lasik Konvensional dan Silk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seiring berkembangnya teknologi, pasien yang punya gangguan penglihatan rabun jauh, rabun dekat, atau silinder, kemudian tak ingin pakai kacamata, kini memiliki banyak pilihan.

Selain lasik (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis) konvensional, kini juga ada tindakan silk (Smooth Incision Lenticule Keratomileusis).

Berikut hal-hal yang perlu diketahui sebelum memilih tindakan koreksi penglihatan seperti yang disampaikan dalam webinar pada Sabtu (6/12/2025) di Jakarta:

Prinsip Kerja

Lasik merupakan prosedur bedah refraktif yang sudah digunakan lama dengan prinsip kerja membuat flap pada permukaan kornea menggunakan laser Femtosecond dan Excimer laser.

Kemudian flap dikembalikan ke posisi semula untuk proses penyembuhan.

Metode ini efektif untuk memperbaiki miopia (rabun jauh atau minus), hipermetropi (rabun dekat atau plus, dan astigmatisma (silinder), serta memberikan hasil visual yang cepat stabil.

Efek samping umumnya ringan, seperti mata kering sementara atau sensasi tidak nyaman beberapa jam setelah tindakan.

“Prosedur ini untuk membentuk ulang struktur bagian dalam kornea menggunakan laser. Prosedur ini dapat mengurangi kecembungan kornea pada mata minus maupun menambah kecembungan pada mata plus. Tujuannya agar cahaya jatuh tepat di retina, sehingga penglihatan kembali optimal,” kata Dokter spesialis mata Maya E Suwandono.

Sementara SiLK adalah teknologi koreksi penglihatan generasi terbaru dari Johnson & Johnson Vision.

Prosedur ini termasuk kategori lasik non-flap, artinya tidak ada pembuatan flap kornea.

Teknologi ini dirancang lebih lembut, minimal invasif, dan memberikan pemulihan yang lebih cepat dibandingkan lasik konvensional.

Teknologi ini menggunakan laser ultra-rendah energi, presisi sub-mikron.

“Energi laser paling rendah dengan demikian inflamasi minimal dan pemulihan lebih cepat, scanning sangat halus dan cepat, sayatan lebih rata dan tekanan jaringan lebih rendah. Prosedur lebih nyaman dengan presisi tinggi’ Hasil visual stabil didukung teknologi laser modern dan minim resiko dry eyes,” ujar CEO KMN Eye Center Dr Rudy Cahyadi.

Persiapan bagi Pasien

Syarat pasien untuk melakukan lasik adalah usia minimal 18 tahun karena bentuk bola mata umumnya stabil setelah usia ini, ukuran kacamata stabil, tidak berubah dalam 6 bulan terakhir, tidak ada kelainan kornea, infeksi, atau penyakit yang mengganggu proses penyembuhan hingga tidak memakai lensa kontak sementara.

Durasi Prosedur