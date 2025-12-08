Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Rabun Tapi Tak Ingin Pakai Kacamata, Kenali Perbedaan Prosedur Lasik Konvensional dan Silk

Selain lasik konvensional, kini juga ada tindakan silk (Smooth Incision Lenticule Keratomileusis) untuk atasi rabun.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rina A.P.R
Editor: Willem Jonata
zoom-in Rabun Tapi Tak Ingin Pakai Kacamata, Kenali Perbedaan Prosedur Lasik Konvensional dan Silk
tangkapan layar
ILUSTRASI MATA NORMAL. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Seiring berkembangnya teknologi, pasien yang punya gangguan penglihatan rabun jauh, rabun dekat, atau silinder, kemudian tak ingin pakai kacamata, kini memiliki banyak pilihan.

Selain lasik (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis) konvensional, kini juga ada tindakan silk (Smooth Incision Lenticule Keratomileusis).

Berikut hal-hal yang perlu diketahui sebelum memilih tindakan koreksi penglihatan seperti yang disampaikan dalam webinar pada Sabtu (6/12/2025) di Jakarta:

Prinsip Kerja

Lasik merupakan prosedur bedah refraktif yang sudah digunakan lama dengan prinsip kerja membuat flap pada permukaan kornea menggunakan laser Femtosecond dan Excimer laser.

Kemudian flap dikembalikan ke posisi semula untuk proses penyembuhan.

Metode ini efektif untuk memperbaiki miopia (rabun jauh atau minus), hipermetropi (rabun dekat atau plus, dan astigmatisma (silinder), serta memberikan hasil visual yang cepat stabil.

Baca juga: Dua Kebiasaan Ini Bisa Tingkatkan Anak Terkena Rabun Jauh

Efek samping umumnya ringan, seperti mata kering sementara atau sensasi tidak nyaman beberapa jam setelah tindakan.

Rekomendasi Untuk Anda

“Prosedur ini untuk membentuk ulang struktur bagian dalam kornea menggunakan laser. Prosedur ini dapat mengurangi kecembungan kornea pada mata minus maupun menambah kecembungan pada mata plus. Tujuannya agar cahaya jatuh tepat di retina, sehingga penglihatan kembali optimal,” kata Dokter spesialis mata Maya E Suwandono.

Sementara SiLK adalah teknologi koreksi penglihatan generasi terbaru dari Johnson & Johnson Vision.

Prosedur ini termasuk kategori lasik non-flap, artinya tidak ada pembuatan flap kornea.

Teknologi ini dirancang lebih lembut, minimal invasif, dan memberikan pemulihan yang lebih cepat dibandingkan lasik konvensional.

Teknologi ini menggunakan laser ultra-rendah energi, presisi sub-mikron.

“Energi laser paling rendah dengan demikian inflamasi minimal dan pemulihan lebih cepat, scanning sangat halus dan cepat, sayatan lebih rata dan tekanan jaringan lebih rendah. Prosedur lebih nyaman dengan presisi tinggi’ Hasil visual stabil didukung teknologi laser modern dan  minim resiko dry eyes,” ujar CEO KMN Eye Center  Dr Rudy Cahyadi.

Persiapan bagi Pasien

Syarat pasien untuk melakukan lasik adalah usia minimal 18 tahun karena bentuk bola mata umumnya stabil setelah usia ini, ukuran kacamata stabil, tidak berubah dalam 6 bulan terakhir, tidak ada kelainan kornea, infeksi, atau penyakit yang mengganggu proses penyembuhan hingga tidak memakai lensa kontak sementara.

Durasi Prosedur

Regional

Keluarga dan Tetangga Ragukan Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan: Banyak Kejanggalan

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
rabun
LASIK
Silk
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Sosok Kasim, Calon Jemaah Haji Tertua di Kabupaten Malang, Berangkat Sendiri karena Istri Meninggal

Sosok Kasim, Calon Jemaah Haji Tertua di Kabupaten Malang, Berangkat Sendiri karena Istri Meninggal

Tanda Anak Alami Gangguan Mata, Bisa Dikenali dalam Aktivitas Sehari-hari

Tanda Anak Alami Gangguan Mata, Bisa Dikenali dalam Aktivitas Sehari-hari

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas