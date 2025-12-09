Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Pil Pelangsing hingga Stamina Pria, Ini Daftar Lengkap 32 Obat Herbal Ilegal Mengandung Bahan Kimia

BPOM kembali mengungkap praktik peredaran obat bahan alam (OBA) ilegal yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Pil Pelangsing hingga Stamina Pria, Ini Daftar Lengkap 32 Obat Herbal Ilegal Mengandung Bahan Kimia
freepik
OBAT HERBAL ILEGAL - Ilustrasi obat. BPOM kembali mengungkap praktik peredaran obat bahan alam (OBA) ilegal yang dinilai semakin meresahkan masyarakat. 

Ringkasan Berita:
  • BPOM ungkap praktik peredaran obat bahan alam (OBA) ilegal.
  • 32 produk OBA ilegal yang rupanya mengandung bahan kimia obat (BKO) yang berkedok herbal alami saat dipasarkan.
  • Ada obat pelangsing hingga stamina pria yang ditemukan beredar.

 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengungkap praktik peredaran obat bahan alam (OBA) ilegal yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.

Baca juga: Dari Milo Cube hingga Hacks Candy, Ini 5 Jajanan Ilegal yang Ditertibkan BPOM

Sepanjang Oktober 2025, BPOM menemukan 32 produk OBA ilegal yang rupanya mengandung bahan kimia obat (BKO), padahal dipasarkan sebagai herbal alami.

Temuan terbaru ini menunjukkan bahwa produk-produk OBA ilegal masih marak di pasaran, terutama dengan klaim pegal linu, penambah stamina pria, dan pelangsing, namun mengandung campuran BKO yang dapat menimbulkan efek samping serius.


32 Produk Ilegal Berkedok Herbal

BPOM mengidentifikasi bahwa temuan terbesar berasal dari produk pegal linu yang ternyata berisi campuran BKO seperti parasetamol, diklofenak, asam mefenamat, fenilbutazon, piroksikam, steroid, hingga indometasin. 

Rekomendasi Untuk Anda

Sementara produk penambah stamina pria ditemukan mengandung sildenafil dan tadalafil, sedangkan produk pelangsing mengandung furosemid, bisakodil, hingga sibutramin.

Ilustrasi obat herbal dan jamu.
Ilustrasi obat herbal dan jamu. (Shutterstock)

Seluruh temuan tersebut diperoleh dari proses sampling dan pengujian terhadap 1.373 sampel serta penelusuran ke berbagai fasilitas produksi dan distribusi. 

BPOM juga menerima laporan dua produk ilegal tambahan dari otoritas Thailand, yang tidak memiliki izin edar di Indonesia.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengingatkan bahwa produk-produk tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan publik.

“Ini bentuk kecurangan yang sangat berbahaya. Masyarakat beranggapan aman mengonsumsi obat herbal, yang diyakini berasal dari bahan alami, padahal ternyata ditambahkan bahan kimia obat yang tidak boleh dimasukkan dalam obat herbal, apalagi secara sembarangan,” ujarnya dilansir dari website resmi BPOM, Senin (8/12/2025). 


Bahaya BKO untuk Tubuh

BKO seperti sildenafil dan sibutramin merupakan obat keras yang seharusnya hanya digunakan dengan resep dan pengawasan tenaga kesehatan. 

Penggunaan tanpa kontrol dapat menimbulkan tekanan darah tidak stabil, gangguan jantung, kerusakan hati, hingga gagal ginjal.

Kepala BPOM menegaskan bahwa modus pelaku biasanya menggunakan nomor izin edar palsu agar produk tampak legal di mata konsumen.

“Praktik seperti ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap produk herbal Indonesia,” tegasnya.


Penarikan Produk hingga Sanksi Pidana

Nasional

Sosok Zulkifli Tanjung, Bos PO Bus KYM Trans Tersangka Bisnis Ilegal Baju Bekas Senilai Rp1,3 T

Regional

Keluarga dan Tetangga Ragukan Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan: Banyak Kejanggalan

Sport

Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal & Voli Kembali Berjuang

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
obat bahan alam (OBA)
herbal
herbal mengandung obat kimia
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas