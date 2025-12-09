Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Jaga Generasi Emas Indonesia, Industri Farmasi yang Majukan Inovasi Obat Alam Diapresiasi Kemenkes

Dante Saksono Harbuwono, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya menyiapkan generasi Indonesia memasuki usia produktif pada 2045

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Anita K.W
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Jaga Generasi Emas Indonesia, Industri Farmasi yang Majukan Inovasi Obat Alam Diapresiasi Kemenkes
HO/IST
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin bersama Direktur Utama Dexa Medica V. Hery Sutanto saat berada di booth Dexa Group, Minggu, 8 Desember 2025, di Jakarta. 

Ringkasan Berita:
  • Kemenkes RI memberikan apresiasi pada industri farmasi yang memajukan kesehatan melalui karya dan riset yang menunjang kesehatan.
  • Inovasi dipandang sebagai upaya menjaga generasi emas Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes)RI memberikan apresiasi pada industri farmasi yang memajukan kesehatan melalui karya dan riset yang menunjang kesehatan.

Penghargaan Karya Anak Bangsa ini diberikan seiring momentum Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-6.

Kementerian Kesehatan RI memberikan penghargaan tersebut dalam rangkaian acara Health Innovation Festival (HAI-Fest) 2025 di Kartika Expo Balai Kartini, Jakarta, pada Senin, 8 Desember 2025.

Inovasi Menyiapkan Generasi Emas Indonesia

Acara HAI-Fest 2025 dibuka oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya menyiapkan generasi Indonesia memasuki usia produktif pada 2045.

“Kita memiliki dua dekade untuk memastikan mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan berdaya saing global,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa hilirisasi industri kesehatan menjadi strategi penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, melainkan juga produsen obat, vaksin, dan alat kesehatan.

Baca juga: Dorong Inovasi dan Hilirisasi Riset, BRIN-Kadin Perkuat Sinergi

Rekomendasi Untuk Anda

Prof. Dante turut menyoroti capaian sektor kesehatan nasional, seperti Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau lebih dari 62 juta penduduk, deteksi 750.000 kasus TBC baru, serta pembangunan 22 dari 66 rumah sakit modern yang tengah dipercepat.

Menurutnya, transformasi sistem kesehatan yang kini berlangsung membawa Indonesia menuju model yang proaktif, preventif, dan berbasis teknologi, di mana inovasi dari industri memainkan peran strategis.

Adalah Dexa Medica, industri farmasi yang dianggap memiliki Uji Klinis Obat Bahan Alam Terbanyak di Indonesia.

Direktur Utama PT Dexa Medica V. Hery Sutanto, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen panjang industri nasional dalam mengembangkan obat berbasis kekayaan alam Indonesia sekaligus mengantarkan Dexa meraih penghargaan yang mempertegas peran Dexa dalam meningkatkan ketersediaan obat terjangkau bagi masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya pengakuan atas kerja keras kami, tetapi bukti bahwa inovasi karya anak bangsa dapat memenuhi standar ilmiah global dan memberi manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Business Development and Scientific Affairs Director Dexa Medica Prof. Raymond Tjandrawinata menyampaikan bahwa uji klinis bukan proses ilmiah semata, melainkan tanggung jawab moral untuk memastikan keamanan dan efektivitas terapi bagi jutaan pasien.

"Komitmen Dexa Group dalam menjalankan uji klinis menunjukkan bahwa inovasi kesehatan karya anak bangsa bukan hanya mampu bersaing, tetapi mampu memimpin transformasi kesehatan nasional menuju kemandirian obat dan Indonesia Emas 2045," kata Prof Raymond.

Membangun Ekosistem Riset

Penelitian Obat Modern Alami Integratif (OMAI) Dexa Group didukung teknologi mutakhir seperti Tandem Chemistry Expression Bioassay System yang dilakukan oleh para saintis di Dexa Laboratories Biomolecular Sciences (DLBS), serta menjalankan uji praklinis dan uji klinis di banyak kota di Indonesia.

Prof. Raymond kembali menegaskan pentingnya disiplin ilmiah dalam seluruh proses. “Setiap temuan OMAI harus melewati standar ilmiah tertinggi karena keamanan dan efektivitas tidak boleh dinegosiasikan,” tegasnya. Filosofi ini menjadi landasan mengapa OMAI Dexa Group diterima dalam pedoman klinis nasional.

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Nasional

Sosok Zulkifli Tanjung, Bos PO Bus KYM Trans Tersangka Bisnis Ilegal Baju Bekas Senilai Rp1,3 T

Sport

Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal & Voli Kembali Berjuang

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
industri farmasi
Kemenkes
Inovasi Obat
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Pendanaan AS untuk Indonesia Berkurang, Kemenkes Pastikan Obat dan Tes HIV Tetap Gratis

Pendanaan AS untuk Indonesia Berkurang, Kemenkes Pastikan Obat dan Tes HIV Tetap Gratis

Cegah Lonjakan Penyakit di Tengah Bencana Sumatera, Kemenkes Kirim Obat hingga Tenaga Kesehatan

Cegah Lonjakan Penyakit di Tengah Bencana Sumatera, Kemenkes Kirim Obat hingga Tenaga Kesehatan

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas