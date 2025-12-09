Jaga Generasi Emas Indonesia, Industri Farmasi yang Majukan Inovasi Obat Alam Diapresiasi Kemenkes

Ringkasan Berita: Kemenkes RI memberikan apresiasi pada industri farmasi yang memajukan kesehatan melalui karya dan riset yang menunjang kesehatan.

Inovasi dipandang sebagai upaya menjaga generasi emas Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes)RI memberikan apresiasi pada industri farmasi yang memajukan kesehatan melalui karya dan riset yang menunjang kesehatan.

Penghargaan Karya Anak Bangsa ini diberikan seiring momentum Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-6.

Kementerian Kesehatan RI memberikan penghargaan tersebut dalam rangkaian acara Health Innovation Festival (HAI-Fest) 2025 di Kartika Expo Balai Kartini, Jakarta, pada Senin, 8 Desember 2025.

Inovasi Menyiapkan Generasi Emas Indonesia

Acara HAI-Fest 2025 dibuka oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya menyiapkan generasi Indonesia memasuki usia produktif pada 2045.

“Kita memiliki dua dekade untuk memastikan mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan berdaya saing global,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa hilirisasi industri kesehatan menjadi strategi penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, melainkan juga produsen obat, vaksin, dan alat kesehatan.

Prof. Dante turut menyoroti capaian sektor kesehatan nasional, seperti Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau lebih dari 62 juta penduduk, deteksi 750.000 kasus TBC baru, serta pembangunan 22 dari 66 rumah sakit modern yang tengah dipercepat.

Menurutnya, transformasi sistem kesehatan yang kini berlangsung membawa Indonesia menuju model yang proaktif, preventif, dan berbasis teknologi, di mana inovasi dari industri memainkan peran strategis.

Adalah Dexa Medica, industri farmasi yang dianggap memiliki Uji Klinis Obat Bahan Alam Terbanyak di Indonesia.

Direktur Utama PT Dexa Medica V. Hery Sutanto, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen panjang industri nasional dalam mengembangkan obat berbasis kekayaan alam Indonesia sekaligus mengantarkan Dexa meraih penghargaan yang mempertegas peran Dexa dalam meningkatkan ketersediaan obat terjangkau bagi masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya pengakuan atas kerja keras kami, tetapi bukti bahwa inovasi karya anak bangsa dapat memenuhi standar ilmiah global dan memberi manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Business Development and Scientific Affairs Director Dexa Medica Prof. Raymond Tjandrawinata menyampaikan bahwa uji klinis bukan proses ilmiah semata, melainkan tanggung jawab moral untuk memastikan keamanan dan efektivitas terapi bagi jutaan pasien.

"Komitmen Dexa Group dalam menjalankan uji klinis menunjukkan bahwa inovasi kesehatan karya anak bangsa bukan hanya mampu bersaing, tetapi mampu memimpin transformasi kesehatan nasional menuju kemandirian obat dan Indonesia Emas 2045," kata Prof Raymond.

Membangun Ekosistem Riset

Penelitian Obat Modern Alami Integratif (OMAI) Dexa Group didukung teknologi mutakhir seperti Tandem Chemistry Expression Bioassay System yang dilakukan oleh para saintis di Dexa Laboratories Biomolecular Sciences (DLBS), serta menjalankan uji praklinis dan uji klinis di banyak kota di Indonesia.

Prof. Raymond kembali menegaskan pentingnya disiplin ilmiah dalam seluruh proses. “Setiap temuan OMAI harus melewati standar ilmiah tertinggi karena keamanan dan efektivitas tidak boleh dinegosiasikan,” tegasnya. Filosofi ini menjadi landasan mengapa OMAI Dexa Group diterima dalam pedoman klinis nasional.