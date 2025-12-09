Ahli Kesehatan Khawatirkan Ancaman KLB Penyakit Menular di Lokasi Bencana Sumatera

Ringkasan Berita: Ancaman Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dikhawatirkan terjadi di lokasi bencana Sumatera.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ahli kesehatan Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan, kekhawatirannya terkait ancaman Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular di lokasi bencana Sumatera.

Pasca 2 minggu kejadian banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu perlu diantisipasi kemungkinan terjadinya KLB.

Merujuk data ilmiah yang dipublikasi Journal Microbiology Oktober 2025 yang berjudul berjudul “Flood-associated disease outbreaks and transmission in Southeast Asia”, berikut mikroorganisme yang penyebab KLB Zoonotic Leptospira, Salmonella Typhi, Vibrio cholerae, Hepatitis A dan parasit.

Mikroorganisme tersebut menyebabkan, penyakit menular serius seperti gangguan pencernaan (diare, tifus), demam tinggi, hingga kerusakan organ vital, dengan penularan utama melalui makanan/minuman terkontaminasi atau kontak dengan hewan/lingkungan terinfeksi, menjadikannya ancaman zoonosis (dari hewan ke manusia) atau penyakit bawaan makanan/air.

“Jika sudah membaca laporan kasus penyakit yang ada di daerah bencana di Sumatera ini maka harapannya bisa diatasi dengan lebih baik,” kata Tjandra ditulis Selasa (9/12/2025).

Ia menerangkan, saat banjir melanda di dalam air setidaknya mengandung tiga bahan, faeses manusia, limbah-limbah yang ada serta patogen berbahaya dari hewan.

Jika berkontak langsung maka punya potensi menularkan penyakit pula.

“Saat setelah banjir juga kemungkinan peningkatan penyakit yang ditularkan nyamuk yaitu DBD dan malaria,” tutur Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara ini.

Kondisi lain yang makin memperburuk penularan penyakit menular adalah tidak tersedianya air bersih, sanitasi buruk, resistensi antimikroba, gangguan fisik dan mental, penuhnya kerumunan di tempat pengungsian hingga terganggunya pelayanan kesehatan.

Dari data yang sama, terdapat peningkatan kasus penyakit menular di Asia Tenggara pada 2024 sampai 2025 akibat banjir dan atau hujan amat lebat, tiga diantaranya ada di Indonesia.

Penyakit yang dilaporkan di berbagai negara Asia Tenggara ini adalah leptospirosis, Dengue, diare dan bahkan kolera.

“Semua berharap agar jangan sampai terjadi KLB penyakit menular pada bencana besar yang kini terjadi. Untuk dapat mencegah dan menanggulanginya maka kini pemerintah perlu memberi perhatian besar pada kegiatan pengendaliannya,” tutur dia.

Sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, krisis kesehatan yang terjadi pasca bencana di Sumatera.