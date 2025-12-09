Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Sering Dikira Mag atau Tipes, Ini Gejala Radang Usus Kronis yang Sebenarnya

Untuk memastikan IBD, dokter biasanya melakukan evaluasi komprehensif, mulai pemeriksaan darah, tes feses, hingga kolonoskopi.

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Willem Jonata
Sering Dikira Mag atau Tipes, Ini Gejala Radang Usus Kronis yang Sebenarnya
Freepik
ILUSTRASI. 

Ringkasan Berita:
  • IBD merupakan singkatan  Inflammatory Bowel Disease atau radang usus kronis
  • Salah satu penyebab keterlambatan diagnosis adalah karena keluhan awal IBD mirip gangguan pencernaan ringan
  • Banyak pasien datang ke fasilitas kesehatan setelah mengalami keluhan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Banyak pasien penyakit radang usus kronis atau Inflammatory Bowel Disease (IBD) terlambat terdiagnosis karena gejalanya menyerupai penyakit pencernaan lain seperti mag dan tipes.

Kondisi ini membuat pengobatan menjadi lebih sulit dan risiko komplikasi semakin besar.

Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) sekaligus konsultan lambung dan pencernaan, Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH., MMB, menyampaikan bahwa salah satu penyebab keterlambatan diagnosis adalah karena keluhan awal IBD mirip gangguan pencernaan ringan.

Baca juga: Radang Usus Makin Sering Menyerang Usia Produktif, Kenali Gejala dan Bahayanya 

“Mules-mules nyeri karena memang sejatinya terjadi peradangan di usus. Bisa diare, bisa juga sulit BAB, berat badan turun, pucat, lemas,” kata Prof. Ari dalam acara Edukasi Media Pekan Kesadaran Kolitis Ulseratif dan Penyakit Crohn 2025: Kenali IBD (Inflammatory Bowel Disease) oleh Yayasan Gastroenterologi Indonesia (YGI) di Jakarta, Selasa (9/12/2025). 

Banyak pasien datang ke fasilitas kesehatan setelah mengalami keluhan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tidak sedikit pula yang menerima diagnosis awal seperti:

  • infeksi usus,
  • maag akut,
  • sindrom iritasi usus (IBS),
  • atau tipes.

Ketika pemeriksaan rutin tidak lagi cukup

Untuk memastikan IBD, dokter biasanya melakukan evaluasi komprehensif, mulai dari pemeriksaan darah, tes feses (seperti fecal calprotectin), hingga kolonoskopi.

Pada kasus tertentu, hasil awal dapat menyerupai penyakit lain. Prof. Ari mencontohkan kasus Crohn Disease yang sering disangka sebagai radang usus buntu atau tipes.

Ia menceritakan, pernah mendapati pasien yang menjalani operasi usus buntu, namun setelah jaringan diperiksa melalui patologi anatomi, ternyata hasilnya menunjukkan Crohn Disease.

“Dioperasi oleh dokter bedah, diperiksa jaringannya, ternyata ditemukan Crohn Disease. Jadi ini bukan salah diagnosis karena klinisnya memang kesakitan,” jelasnya.

Gejala yang sebaiknya segera diperiksa

Waspadai jika Anda merasakan beberapa gejala berikut dalam jangka panjang:

  • nyeri perut berulang di lokasi yang sama,
  • feses berdarah,
  • diare atau konstipasi kronis,
  • berat badan terus menurun,
  • lemas berkepanjangan,
  • demam tanpa sebab jelas.

Keluhan ini bisa muncul bergelombang, diikuti periode tenang (remisi), lalu kembali kambuh (relapse). 

Tanpa pemeriksaan mendalam seperti kolonoskopi, sulit membedakan IBD dari penyakit pencernaan lain.

Deteksi dini memungkinkan terapi yang lebih sederhana dan risiko komplikasi lebih kecil. 

Jika telat ditangani, IBD dapat menyebabkan penyempitan usus, perdarahan hebat, atau membutuhkan tindakan operasi.

Prof. Ari menegaskan, kunci utama adalah pemeriksaan tepat dan berulang.

“Kenapa lebih dini diketahui? Obatnya lebih gampang. Itu umum, termasuk untuk mencegah komplikasi,” ujarnya.

(Tribunnews.com/ Aisyah Nursyamsi)

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Radang Usus Kronis
tipes
MAG
Ari Fahrial Syam
