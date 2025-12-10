Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

WHO Rekomendasikan Obat Diabetes untuk Obesitas, Indonesia Bersikap, Meneliti Penggunaannya 

WHO merekomendasikan penggunaan obat diabetes atau terapi Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) untuk mengobati obesitas. Ini sikap Indonesia.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rina A.P.R
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in WHO Rekomendasikan Obat Diabetes untuk Obesitas, Indonesia Bersikap, Meneliti Penggunaannya 
net
OBAT DIABETES UNTUK OBESITAS - Ilustrasi obestias. WHO merekomendasikan penggunaan obat diabetes atau terapi Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) untuk mengobati obesitas. Ini sikap Indonesia. 

Ringkasan Berita:
  • Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan penggunaan obat diabetes bisa untuk atasi obsesitas. 
  • Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) merespons rekomendasi WHO ini.
  • Menurut Wamenkes Dante Saksono Harbuwono menuturkan, di Indonesia obat tersebut sudah ada dan sedang diteliti penggunaannya.

 

 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan penggunaan obat diabetes atau terapi Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) untuk mengobati obesitas.

Rekomendasi ini didasari oleh angka obesitas yang meningkat di dunia.

Baca juga: Ledakan Kasus Obesitas: Indonesia Masuki Fase Darurat Pola Hidup Tidak Sehat

Berikut respons Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI).

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menuturkan, di Indonesia obat tersebut sudah ada.

Rekomendasi Untuk Anda

Bukan langsung melakukan rekomendasi WHO, Kemenkes memilih melakukan kajian mendalam. 

Dante mengatakan kini, obat ini sedang diteliti penggunaannya.

Baca juga: Wamenkes Dante Bicara Inovasi Diabetes Molekuler & Artificial Pancreas: Masa Depan Pengobatan

"GLP-1 sudah ada di Indonesia, sudah digunakan, sekarang masuk ke stage berikutnya,” kata Dante usai membuka HAI Fest 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Selain untuk menurunkan gula darah dan berat badan, Dante menyebut obat GLP-1 juga mempunyai efek untuk mengurangi risiko kelainan jantung yang mungkin terjadi pada penderita diabetes di masa yang akan datang.

Di tempat terpisah, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, menyampaikan, penelitian yang sedang dilakukan juga termasuk kajian pembiayaan terapi GLP-1 untuk obesitas

“Saat ini kami sedang meng-update PNPK untuk obesitas,” ujar Nadia.

Selama ini obat tersebut digunakan untuk pasien obesitas dengan gejala penyakit lain seperti gangguan jantung.

Kajian penggunaan GLP-1 sebagai terapi obesitas di Indonesia juga turut mengikutsertakan para ahli dan perhimpunan dokter.

“Iya sekarang WHO sudah rekomendasikan obat itu. Tapi kami kaji dulu. Selama ini penggunaan obat (GLP-1) diperuntukan pada mereka yang obesitas dengan gejala penyakit lain seperti sudah ada gangguan jantung dan sulit mobilisasi," tutur Nadia.

Obesitas Dikaitkan dengan Kematian , Ini yang Terjadi di Indonesia

Obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang membayangi masyarakat Indonesia
Obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang membayangi masyarakat Indonesia (Istimewa)
Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Seleb

Dilaporkan Dugaan Perzinaan, Inara Rusli dan Insan Sudah Dijadwalkan untuk Diperiksa

Super Skor

Jiplak Ulang Sejarah Barcelona & Bayern Munchen, Cara Dramatis PSG Juara di Piala Interkontinental

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
obat diabetes
obesitas
WHO rekomendasikan obat diabetes untuk obesitas
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas