WHO Rekomendasikan Obat Diabetes untuk Obesitas, Indonesia Bersikap, Meneliti Penggunaannya 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) merespons rekomendasi WHO ini.

Menurut Wamenkes Dante Saksono Harbuwono menuturkan, di Indonesia obat tersebut sudah ada dan sedang diteliti penggunaannya.

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan penggunaan obat diabetes atau terapi Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) untuk mengobati obesitas.

Rekomendasi ini didasari oleh angka obesitas yang meningkat di dunia.

Berikut respons Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI).

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menuturkan, di Indonesia obat tersebut sudah ada.

Bukan langsung melakukan rekomendasi WHO, Kemenkes memilih melakukan kajian mendalam.

Dante mengatakan kini, obat ini sedang diteliti penggunaannya.

"GLP-1 sudah ada di Indonesia, sudah digunakan, sekarang masuk ke stage berikutnya,” kata Dante usai membuka HAI Fest 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Selain untuk menurunkan gula darah dan berat badan, Dante menyebut obat GLP-1 juga mempunyai efek untuk mengurangi risiko kelainan jantung yang mungkin terjadi pada penderita diabetes di masa yang akan datang.

Di tempat terpisah, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, menyampaikan, penelitian yang sedang dilakukan juga termasuk kajian pembiayaan terapi GLP-1 untuk obesitas.

“Saat ini kami sedang meng-update PNPK untuk obesitas,” ujar Nadia.

Selama ini obat tersebut digunakan untuk pasien obesitas dengan gejala penyakit lain seperti gangguan jantung.

Kajian penggunaan GLP-1 sebagai terapi obesitas di Indonesia juga turut mengikutsertakan para ahli dan perhimpunan dokter.

“Iya sekarang WHO sudah rekomendasikan obat itu. Tapi kami kaji dulu. Selama ini penggunaan obat (GLP-1) diperuntukan pada mereka yang obesitas dengan gejala penyakit lain seperti sudah ada gangguan jantung dan sulit mobilisasi," tutur Nadia.

