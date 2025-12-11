Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Satu Tahun GENTING, Mendukbangga Sebut Dana Rp 290 Miliar Terkumpul, 1,5 Juta Keluarga Terbantu

Mendukbangga Wihaji menyebut setahun program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) menjangkau 1,5 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS).

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rina A.P.R
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Satu Tahun GENTING, Mendukbangga Sebut Dana Rp 290 Miliar Terkumpul, 1,5 Juta Keluarga Terbantu
(Ho/Campus League)
GENTING UNTUK STUNTING - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji menyebut, satu tahun program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) telah menjangkau 1,5 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS). Hal ini disampaikan Wihaji dalam kegiatan GENTING Collaboration Summit 2025 di Jakarta, Rabu (10/12/25). 
Ringkasan Berita:
  • Mendukbangga, Wihaji menyebut, satu tahun program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) telah menjangkau 1,5 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS).
  • GENTING pertama diluncurkan pada 5 Desember 2024 di Karawang, Jawa Barat.

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN (Mendukbangga), Wihaji menyebut, satu tahun program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) telah menjangkau 1,5 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS).

GENTING merupakan program yang mengajak masyarakat (individu, komunitas, perusahaan, dan lain-lain) untuk bergotong royong menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting dengan memberikan bantuan gizi dan edukasi, terutama pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita 0-23 bulan.

Baca juga: Mendukbangga Soroti Fatherless di Era Digital: Anak Lebih Dekat ke Gadget daripada Ayah

GENTING pertama diluncurkan pada 5 Desember 2024 di Karawang, Jawa Barat.

“GENTING mencatat capaian kinerja saat ini sebesar 157,39 persen atau dari target 1 juta KRS di 2025 sekitar 1,5 juta KRS telah mendapat intervensi,” kata Wihaji dalam GENTING Collaboration Summit 2025 di Jakarta, Rabu (10/12/25)

Wihaji mengatakan, ada sekitar 8,6 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang perlu didampingi berdasarkan data di 2024.

Baca juga: Jumlah Bantuan Program GENTING Tembus Rp 291 Miliar, Total Anak Asuh 1,2 Juta Orang

Rekomendasi Untuk Anda

“Selama satu tahun, para orang tua asuh membantu sekitar 1,5 juta warga negara kita, termasuk keluarga yang telah memperoleh dukungan gizi, air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni,” ujar Menteri Wihaji.

Program ini diperkuat dengan pembentukan Tim Pengendali GENTING (TPG) di 38 provinsi dan 512 kabupaten/kota untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Dukungan pentahelix melalui skema Orang Tua Asuh mencapai lebih dari Rp290 miliar dan langsung disalurkan kepada keluarga berisiko stunting.

Selain layanan dasar, program tersebut juga meningkatkan edukasi gizi pada 1.000 (Hari Pertama Kelahiran) HPK melalui pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang berdampak pada perbaikan kondisi balita.

Setahun GENTING ini juga termasuk distribusi Makan Bergizi kepada 3,2 juta penerima, untuk percepatan penurunan stunting menuju target 14 persen pada 2029.

 

Regional

Keluarga dan Tetangga Ragukan Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan: Banyak Kejanggalan

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Sport

Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Sabar/Reza vs Kim/Seo, Fajar/Fikri dan Jojo Wajib Menang

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Mendukbangga Wihaji
Program Genting
Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas