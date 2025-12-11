Satu Tahun GENTING, Mendukbangga Sebut Dana Rp 290 Miliar Terkumpul, 1,5 Juta Keluarga Terbantu

Ringkasan Berita: Mendukbangga, Wihaji menyebut, satu tahun program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) telah menjangkau 1,5 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS).

GENTING pertama diluncurkan pada 5 Desember 2024 di Karawang, Jawa Barat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN (Mendukbangga), Wihaji menyebut, satu tahun program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) telah menjangkau 1,5 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS).

GENTING merupakan program yang mengajak masyarakat (individu, komunitas, perusahaan, dan lain-lain) untuk bergotong royong menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting dengan memberikan bantuan gizi dan edukasi, terutama pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita 0-23 bulan.

“GENTING mencatat capaian kinerja saat ini sebesar 157,39 persen atau dari target 1 juta KRS di 2025 sekitar 1,5 juta KRS telah mendapat intervensi,” kata Wihaji dalam GENTING Collaboration Summit 2025 di Jakarta, Rabu (10/12/25)

Wihaji mengatakan, ada sekitar 8,6 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang perlu didampingi berdasarkan data di 2024.

“Selama satu tahun, para orang tua asuh membantu sekitar 1,5 juta warga negara kita, termasuk keluarga yang telah memperoleh dukungan gizi, air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni,” ujar Menteri Wihaji.

Program ini diperkuat dengan pembentukan Tim Pengendali GENTING (TPG) di 38 provinsi dan 512 kabupaten/kota untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Dukungan pentahelix melalui skema Orang Tua Asuh mencapai lebih dari Rp290 miliar dan langsung disalurkan kepada keluarga berisiko stunting.

Selain layanan dasar, program tersebut juga meningkatkan edukasi gizi pada 1.000 (Hari Pertama Kelahiran) HPK melalui pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang berdampak pada perbaikan kondisi balita.

Setahun GENTING ini juga termasuk distribusi Makan Bergizi kepada 3,2 juta penerima, untuk percepatan penurunan stunting menuju target 14 persen pada 2029.