Warga Cuci Peralatan Rumah Tangga Pakai Air Sisa Banjir, Bisa Picu Penyakit Hitungan Hari

Kondisi banjir di tiga provinsi tersebut membawa dampak kesehatan yang serius karena air yang menggenang hampir dipastikan tercemar.

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Willem Jonata
Warga Cuci Peralatan Rumah Tangga Pakai Air Sisa Banjir, Bisa Picu Penyakit Hitungan Hari
Serambinews.com
BANJIR ACEH – Foto udara memperlihatkan banjir bandang merendam permukiman dan lahan sawah warga di Aceh Tengah, November 2025. Kejadian serupa di Kabupaten Bireuen merusak lebih dari 2 ribu hektare sawah dan memicu ancaman krisis pangan. 

Ringkasan Berita:
  • Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat 
  • Warga kesulitan mengakses air bersih
  • Tak sedikit warga mencuci pakaian dan peralatan lainnya menggunakan air sisa banjir

 

TRIBUNNEWS.COM – Para korban bencana banjir di beberapa wilayah Aceh, terpaksa mencuci pakaian dan peralatan lainnya menggunakan air sisa banjir karena krisis air bersih. 

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir tidak hanya menimbulkan kerusakan luas dan memaksa ribuan warga mengungsi, tetapi juga meningkatkan risiko penyakit menular pascabanjir. 

Hal ini disampaikan ahli epidemiologi sekaligus peneliti kesehatan masyarakat, Dicky Budiman.

Menurutnya, kondisi banjir di tiga provinsi tersebut membawa dampak kesehatan yang serius karena air yang menggenang hampir dipastikan tercemar berbagai jenis limbah dan patogen berbahaya.

Mentan Amran Siap Cetak Ulang 11.000 Hektare Sawah Terdampak Banjir Bandang di Sumatera

Dicky menegaskan bahwa air banjir bukan hanya membawa lumpur, tetapi juga campuran kotoran manusia, kotoran hewan, limbah rumah tangga, hingga bangkai hewan. 

Semua faktor ini dapat memicu penyakit dalam hitungan hari setelah banjir terjadi.

“Sekali lagi potensi penyakit yang paling berisiko dialami korban banjir ini, sekali lagi banjir bukan hanya membawa air tapi juga ada kotoran manusia, kotoran hewan, ada limbah rumah tangga, ada bangkai hewan, ada lumpur yang tercemar, ada bakteri, virus, parasit,” ujarnya pada Tribunnews, Kamis (11/12/2025). 

Penyakit Saluran Cerna Jadi Ancaman Utama

Dalam catatannya, penyakit saluran cerna menjadi gangguan kesehatan paling sering muncul 3—14 hari pascabanjir. 

Penyakit tersebut meliputi diare akut, tifoid, kolera, hingga hepatitis yang menular melalui air dan makanan tercemar.

Kelompok paling rentan adalah bayi, balita, ibu hamil, dan lansia karena berisiko tinggi mengalami dehidrasi berat. 

Pada kondisi pengungsian yang terbatas akses air bersih maupun layanan kesehatan, risiko fatalitas meningkat signifikan.

Selain itu, leptospirosis juga menjadi penyakit yang perlu diantisipasi. 

Penularannya terjadi melalui air banjir yang terkontaminasi urine hewan, terutama tikus, dan dapat masuk melalui luka kecil di kulit, mata, atau mulut.

Ispa, Penyakit Kulit, hingga Risiko Wabah DBD dan Malaria

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
banjir bandang
Aceh
Dicky Budiman
