Ramai Fashdu Atasi Asam Urat: Dokter Ungkap Fakta Soal Purin, Etawanesia jadi Alternatif Herbanya

TRIBUNNEWS.COM - Belakangan ini, tren fashdu kembali viral sebagai metode tradisional untuk mengatasi “darah kotor” dan meredakan nyeri akibat asam urat. Banyak orang percaya bahwa terapi ini mampu mengeluarkan purin dari tubuh. Namun, dokter menegaskan bahwa fashdu tidak bekerja seperti itu.

“Yang keluar dari fashdu adalah darah kapiler di permukaan kulit. Purin penyebab asam urat bukan berada di kulit, melainkan berbentuk kristal yang menumpuk di persendian,” jelas dr. M. Ardiansyah, Sp.PD, dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (5/12/2025).

Viral tapi Keliru: Purin Tidak Keluar Lewat Kulit

Menurut dr. Ardiansyah, efek lega yang dirasakan setelah fashdu biasanya bersifat sementara karena hanya menurunkan ketegangan di area tertentu, bukan sumber masalahnya.

“Asam urat terjadi karena metabolisme purin yang berlebihan dalam tubuh, kemudian menggumpal di sendi dan memicu peradangan. Jadi kalau hanya mengeluarkan darah permukaan, itu tidak menyelesaikan penyebab utamanya,” tambahnya.

Banyak pasien akhirnya kembali mengalami kambuh meski sudah melakukan terapi tradisional berkali-kali.

Kenapa Fashdu Tetap Populer?

Fenomena fashdu viral dipicu oleh dua faktor utama:

Gaya hidup instan — Banyak orang ingin solusi cepat saat nyeri menyerang. Miskonsepsi "darah kotor" — Padahal istilah ini tidak dikenal dalam dunia medis modern.

Di media sosial, sejumlah konten memperlihatkan fashdu dianggap sebagai cara “membersihkan tubuh”. Namun secara ilmiah, yang perlu dikontrol adalah kadar purin, bukan “mengeluarkan darah”.

Solusi Realistis: Mengatur Purin dalam Tubuh

Dokter merekomendasikan langkah pencegahan yang realistis untuk mengurangi risiko asam urat:

Mengurangi konsumsi purin tinggi (jeroan, daging merah, seafood, kacang-kacangan, minuman manis).

Rajin minum air putih.

Menjalani pemeriksaan kadar asam urat secara berkala.

Menambah nutrisi rendah purin yang aman dikonsumsi setiap hari.



Salah satu opsi nutrisi yang banyak direkomendasikan klinisi adalah susu kambing etawa. Kini, beberapa produk sudah diperkaya bahan herbal tambahan.

Etawanesia: Alternatif Herbal Modern untuk Asam Urat

Etawanesia mengombinasikan susu kambang etawa dengan daun kelor, yang dikenal tinggi antioksidan dan baik untuk kesehatan sendi.