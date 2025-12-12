Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ahli Kardiologi Ungkap Banyak Penyakit Jantung Bawaan Tidak Terdeteksi Hingga Dewasa, Ini Bahayanya

Meskipun angka ini tinggi, sebagian besar kasus justru datang dalam kondisi terlambat

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Erik S
zoom-in Ahli Kardiologi Ungkap Banyak Penyakit Jantung Bawaan Tidak Terdeteksi Hingga Dewasa, Ini Bahayanya
DOK. Cardio Metabolic Institute
PENYAKIT TIDAK TERDETEKSI - Penyakit jantung bawaan jenis Atrial Septal Defect (ASD) masih menjadi beban tersembunyi di Indonesia karena sering tidak terdeteksi sejak masa kanak-kanak dan baru diketahui saat pasien sudah memasuki usia produktif. 

Ringkasan Berita:
  • Penyakit jantung bawaan jenis Atrial Septal Defect (ASD) sering tidak terdeteksi sejak masa kanak-kanak dan baru diketahui saat pasien sudah memasuki usia produktif.
  • Diperkirakan sekitar 50 ribu bayi dengan penyakit jantung bawaan setiap tahunnya, dengan sekitar 8.500 di antaranya merupakan kasus ASD sekandum.
  • Gejala biasanya baru timbul pada usia 20 hingga 40 tahun, berupa cepat lelah, mudah sesak, atau berdebar. 

TRIBUNNEWS.COM – Penyakit jantung bawaan jenis Atrial Septal Defect (ASD) masih menjadi beban tersembunyi di Indonesia karena sering tidak terdeteksi sejak masa kanak-kanak dan baru diketahui saat pasien sudah memasuki usia produktif.

Hal ini diungkapkan Dokter Spesialis Jantung Subspesialis Kardiologi Pediatrik Heartology Cardiovascular Hospital, dr. Radityo Prakoso, Sp.JP(K), yang menyoroti meningkatnya prevalensi penyakit jantung bawaan secara global, termasuk di Asia.

Menurutnya, Asia memiliki proporsi kasus terbesar di dunia dengan angka 9,3 per seribu kelahiran hidup. 

Baca juga: Anak Cepat Lelah, Berat Badan Tak Naik? Awas! Ini Tanda Penyakit Jantung Bawaan

Jika dihitung dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia, diperkirakan ada sekitar 50 ribu bayi dengan penyakit jantung bawaan setiap tahunnya, dengan sekitar 8.500 di antaranya merupakan kasus ASD sekandum.

Meskipun angka ini tinggi, sebagian besar kasus justru datang dalam kondisi terlambat.

“Lebih dari 50 persen kasus dengan penyakit jantung bawaan itu di Indonesia datang terlambat,” ujarnya dalam diskusi Keberhasilan Heartology dalam Melakukan Minimally Invasive Cardiac Surgery (MISC) dengan Kombinasi Tiga Tindakan Kompleks Sekaligus secara virtual, Kamis (11/12/2025). 

ASD Sering Tidak Bergejala di Masa Kecil

ASD sekandum termasuk penyakit jantung bawaan tersering nomor dua setelah VSD. 

Namun, kondisi ini sering luput dari deteksi dini karena lubang pada sekat jantung berada di area aliran darah rendah, sehingga gejala tidak muncul di awal kehidupan.

Gejala biasanya baru timbul pada usia 20 hingga 40 tahun, berupa cepat lelah, mudah sesak, atau berdebar. 

Pada anak-anak, keluhan bisa muncul dalam bentuk batuk berulang atau infeksi pernapasan, namun bersifat tidak spesifik sehingga sering disalahartikan.

Dokter layanan primer kerap mengira gejala tersebut sebagai asma, gangguan lambung, atau masalah kebugaran.

Karena sifatnya yang silent, diagnosis sering tertunda hingga terjadi gangguan pada struktur jantung kanan.

Baca juga: Teknik Operasi Minimal Invasif Buka Harapan Baru Bagi Pasien Penyakit Jantung Bawaan

“Many patients arrive late, gejalanya nggak jelas. Bahkan tidak ada gejala pada awal-awal kehidupan. Sehingga keluarga ini menjadi underestimate terhadap keseriusan penyakit ini,” katanya.

Keterbatasan Tenaga Ahli dan Akses Ikut Menyumbang Keterlambatan

Selain gejala yang samar, Radityo menjelaskan bahwa keterbatasan tenaga kesehatan juga menjadi penyebab tingginya angka keterlambatan diagnosis.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
penyakit jantung bawaan
Atrial Septal Defect
ASD sekandum
Berita Terkini
