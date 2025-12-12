Potensi Fraud JKN Capai Rp 6,8 Triliun Ancam Keselamatan Pasien, BPJS Kesehatan Siapkan Sanksi Tegas

Ringkasan Berita: Fraud atau kecurangan dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bukan sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan pasien.

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -- Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno mengatakan, fraud atau kecurangan dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bukan sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan pasien.

Kondisi serius ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara yang menjalankan national health insurance.

"Secara global tinggi, di beberapa negara dapat mencapai sekitar 15 persen dari total klaim," kata dia di Yogyakarta, Kamis (11/12/2025).

Karena itu, strateginya bukan hanya pencegahan tapi fokus pada penindakan terukur yang membuat pelakunya jera.

Praktik curang dilatarbelakangi oleh kecenderungan pasien yang tidak memahami tindakan medis, sehingga berisiko "oknum" berupaya memanipulasi data, melakukan tindakan tak perlu hingga klaim fiktif.

"Modus phantom billing atau pasien fiktif atau tindakan yang tidak pernah dilakukan namun tetap ditagihkan hingga rekam medis dipalsukan adalah dua modus fraud yang tidak bisa ditoleransi," ungkap Mundiharno saat berbincang dengan awak media.

Sejauh ini, capaian efisiensi Anti Fraud dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2025 di seluruh Kedeputian Wilayah adalah Rp 6,8 triliun, dengan uraian pencegahan : Rp5,1 Triliun dan deteksi serta penanganan sebesar Rp1,7 triliun.

Lebih jauh Mundiharno mengungkapkan, sanksi dan hukuman bagi Pelaku Fraud JKN.

Mulai dari pengembalian kerugian, denda administrarif hingga pemutusan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

1. Pengembalian Kerugian

Fasilitas kesehatan wajib mengembalikan seluruh nilai klaim yang diperoleh secara fraud.

Pihak bersangkutan harus mengembalikan tanpa kompromi.

BPJS Kesehatan memilih jalur keperdataan, bukan pidana, karena:

"Kami ingin menyelamatkan dana JKN, bukan mematikan fasilitas kesehatan. Selain itu proses

pidana sangat panjang dan memerlukan waktu yang panjang," ujar dia.