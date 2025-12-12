Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Tribun Kesehatan
Potensi Fraud JKN Capai Rp 6,8 Triliun Ancam Keselamatan Pasien, BPJS Kesehatan Siapkan Sanksi Tegas

Fraud (kecurangan) layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bukan sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan pasien.

Penulis: Rina A.P.R
Editor: Anita K Wardhani
FRAUD BPJS KESEHATAN - Kegiatan The First Indonesian Healthcare Anti Fraud Forum (INAHAFF) Conference Tahun 2025 di Yogyakarta dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar. 

Ringkasan Berita:
  • Fraud atau kecurangan dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bukan sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan pasien.
  • Di BPJS Kesehatan, pengelolaan dana JKN yang mencapai Rp170 triliun per tahun membuat celah ini sangat mungkin terjadi.

 


TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -- Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno mengatakan, fraud atau kecurangan dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bukan sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan pasien.

Kondisi serius ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara yang menjalankan national health insurance.

Baca juga: Dukungan Prolanis BPJS Kesehatan Bantu Penderita Diabetes di Banyuwangi

"Secara global tinggi, di beberapa negara dapat mencapai sekitar 15 persen dari total klaim," kata dia di Yogyakarta, Kamis (11/12/2025).

Di BPJS Kesehatan, pengelolaan dana JKN yang mencapai Rp170 triliun per tahun membuat celah ini sangat mungkin terjadi.

Karena itu, strateginya bukan hanya pencegahan tapi fokus pada penindakan terukur yang membuat pelakunya jera.

Baca juga: Pegadaian Tegaskan Komitmen Anti Fraud, Perkuat Transparansi dan Kepatuhan

Praktik curang dilatarbelakangi oleh kecenderungan pasien yang tidak memahami tindakan medis, sehingga berisiko "oknum" berupaya memanipulasi data, melakukan tindakan tak perlu hingga klaim fiktif.

"Modus phantom billing atau pasien fiktif atau tindakan yang tidak pernah dilakukan namun tetap ditagihkan hingga rekam medis dipalsukan adalah dua modus fraud yang tidak bisa ditoleransi," ungkap Mundiharno saat berbincang dengan awak media.

Sejauh ini, capaian efisiensi Anti Fraud dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2025 di seluruh Kedeputian Wilayah adalah Rp 6,8 triliun, dengan uraian pencegahan : Rp5,1 Triliun dan deteksi serta penanganan sebesar Rp1,7 triliun.

Lebih jauh Mundiharno mengungkapkan, sanksi dan hukuman bagi Pelaku Fraud JKN.

Mulai dari pengembalian kerugian, denda administrarif hingga pemutusan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

1. Pengembalian Kerugian 

Fasilitas kesehatan wajib mengembalikan seluruh nilai klaim yang diperoleh secara fraud.

Pihak bersangkutan harus mengembalikan tanpa kompromi.

BPJS Kesehatan memilih jalur keperdataan, bukan pidana, karena:

"Kami ingin menyelamatkan dana JKN, bukan mematikan fasilitas kesehatan. Selain itu proses
 pidana sangat panjang dan memerlukan waktu yang panjang," ujar dia.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
fraud
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
BPJS Kesehatan
