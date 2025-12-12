Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Usai Mobil MBG Tabrak Barisan Siswa, Pemerintah Kerahkan Tim Trauma Healing Besar-Besaran

Mereka yang menunjukkan gejala berat psikologis bakal diarahkan ke sesi konseling individual di ruang khusus yang telah disiapkan oleh pihak sekolah..

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rina A.P.R
Editor: willy Widianto
zoom-in Usai Mobil MBG Tabrak Barisan Siswa, Pemerintah Kerahkan Tim Trauma Healing Besar-Besaran
Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami
INSIDEN TABRAK SISWA - Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025). Aktivitas produksi dan distribusi MBG dari SPPG tersebut berjalan seperti biasa usai terjadinya insiden sopir mobil MBG menabrak sejumlah guru dan murid SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. 
Ringkasan Berita:
  • Peristiwa yang terekam video dan beredar luas di media sosial itu menimbulkan kepanikan besar di lingkungan sekolah
  • Untuk merespons situasi tersebut, trauma healing akan mulai diberikan pada Senin mendatang.
  • Tahap awal penanganan meliputi edukasi mengenai cara mengekspresikan perasaan dan mengelola emosi

 

 

​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Insiden mobil pengangkut Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak ratusan siswa di SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025) menyisakan trauma mendalam bagi para murid dan guru yang tengah bersiap mengikuti kegiatan literasi pagi. Peristiwa yang terekam video dan beredar luas di media sosial itu menimbulkan kepanikan besar di lingkungan sekolah, karena mobil berlogo BGN tersebut tiba-tiba melaju tak terkendali, menerobos pagar hingga menabrak barisan siswa dan tenaga pendidik.

Baca juga: Sopir Mobil MBG Tersangka, Sebelum Tabrak Siswa SD Kalibaru Hanya Tidur 1 Jam 30 Menit

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama berbagai unsur layanan psikologi, kesehatan, dan kepolisian kini mengerahkan kekuatan penuh untuk memastikan proses pemulihan psikologis ratusan siswa berjalan cepat dan sistematis.
Untuk merespons situasi tersebut, trauma healing akan mulai diberikan pada Senin mendatang.

Dinas PPAPP menurunkan 18 konselor dan 2 psikolog klinis, sementara Dinas Kesehatan mengerahkan 6 psikolog klinis. HIMPSI Jaya juga menambah dukungan lewat relawan mahasiswa psikologi dan psikolog profesional. Dari kepolisian, 10 personel disiagakan untuk pengamanan lanjutan dan dukungan lapangan.

“Semua unsur bergerak bersama pendidikan, kesehatan, layanan psikologi, hingga HIMPSI Jaya,” ujar Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam rapat penanganan yang digelar daring, Jumat (12/12/2025).

Tahap awal penanganan meliputi edukasi mengenai cara mengekspresikan perasaan dan mengelola emosi, yang akan diberikan kepada seluruh siswa dan guru. Setelah itu dilakukan screening psikologis untuk memetakan tingkat trauma masing-masing anak.

Rekomendasi Untuk Anda

Mereka yang menunjukkan gejala berat akan diarahkan ke sesi konseling individual di ruang khusus yang telah disiapkan pihak sekolah. “Penanganan cepat sangat menentukan agar trauma tidak berkembang menjadi gangguan jangka panjang,” tegas Nanik.

Kepala Regional BGN Jakarta, Bahrun, menegaskan bahwa proses pemulihan harus dilakukan secara cepat dan terukur, dengan fokus utama pada keselamatan dan kesehatan mental anak.

BGN melaporkan 11 korban sudah dipulangkan, sementara 4 orang masih dirawat di RS Cilincing. Terdapat 7 korban dirawat di RSUD Koja, termasuk 2 orang yang memerlukan perawatan intensif. Satu korban berada dalam kondisi stabil, dan seorang lainnya ditangani ketat oleh tiga dokter.

Baca juga: Baru Tidur Jelang Subuh, Sopir Mobil MBG Ternyata Kelelahan dan Mengantuk

​Polisi telah menetapkan sopir mobil distribusi MBG, berinisial AI (34), sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara. Kapolres Metro Jakarta Utara menyebutkan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan kecukupan alat bukti.

Hasil tes urine dan alkohol terhadap AI dinyatakan negatif. Dinas Perhubungan juga memastikan sistem pengereman kendaraan dalam kondisi baik dan tidak mengalami kebocoran.

Polisi turut mengungkap adanya dugaan motif yang memicu kejadian tersebut, meski detailnya belum dipublikasikan secara lengkap.

Baca juga: BGN Serahkan Proses Hukum Insiden Mobil MBG di SDN Kalibaru Jakut ke Polisi, Fokus Pulihkan Korban

Nasional

Sosok Zulkifli Tanjung, Bos PO Bus KYM Trans Tersangka Bisnis Ilegal Baju Bekas Senilai Rp1,3 T

Regional

Keluarga dan Tetangga Ragukan Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan: Banyak Kejanggalan

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Mobil MBG Tabrak Siswa SD
Nanik S Deyang
BGN
SDN 01 Kalibaru
Jakarta Utara
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas