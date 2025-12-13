Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Studi Ungkap Susu Terfortifikasi Bantu Penuhi Zat Besi Balita

Studi menunjukkan, 8 dari 10 anak yang mendapatkan susu pertumbuhan terfortifikasi zat besi mencapai 100 persen kecukupan zat besi harian.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Studi Ungkap Susu Terfortifikasi Bantu Penuhi Zat Besi Balita
Bigger Bolder Baking
Studi intervensi yang dilakukan Dokter Gizi Medik Dr. dr. Dian Novita Chandra, M.Gizi menemukan bahwa anak balita di Jakarta yang mengonsumsi susu pertumbuhan terfortifikasi zat besi minimal dua kali per hari mampu mencapai kecukupan zat besi harian secara optimal. 

Ringkasan Berita:
  • Studi di Jakarta menunjukkan 8 dari 10 balita yang mengonsumsi susu pertumbuhan terfortifikasi zat besi dua kali sehari mencapai kecukupan zat besi harian. 
  • Temuan ini penting untuk mencegah anemia dan gangguan kognitif sejak dini.
  • Ahli juga menegaskan peran nutrisi dan kesehatan pencernaan dalam mendukung tumbuh kembang anak.

 

 

Hasil studi menunjukkan, 8 dari 10 anak yang mendapatkan susu pertumbuhan terfortifikasi zat besi mencapai 100 persen kecukupan zat besi harian, dibandingkan kelompok anak yang hanya mengandalkan makanan harian tanpa fortifikasi.

Baca juga: Jangan Dianggap Remeh, Alergi Susu Sapi Bisa Ganggu Perkembangan Otak Anak

Hasil studi menunjukkan, 8 dari 10 anak yang mendapatkan susu pertumbuhan terfortifikasi zat besi mencapai 100 persen kecukupan zat besi harian, dibandingkan kelompok anak yang hanya mengandalkan makanan harian tanpa fortifikasi.

Capaian ini dinilai penting mengingat masih banyak anak Indonesia yang belum memenuhi rekomendasi asupan zat besi sebesar 7 mg per hari.

Penelitian yang melibatkan anak usia 1–3 tahun di Jakarta tersebut bertujuan mengevaluasi dampak konsumsi susu pertumbuhan terfortifikasi terhadap kecukupan zat besi harian anak.

Dr. Dian menjelaskan, kekurangan zat besi masih menjadi tantangan besar pada anak usia dini. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko anemia, mengganggu perkembangan kognitif, menurunkan performa belajar, serta meningkatkan kerentanan terhadap infeksi.

“Temuan ini menggarisbawahi bahwa memastikan anak mendapatkan sumber zat besi yang cukup setiap hari dapat memberikan perubahan nyata bagi kesehatan mereka,” ujar Dian dalam keterangannya, Minggu (13/12/2025).

Baca juga: Caca Tengker Ungkap Cara Hadapi Anak GTM dan Ogah Minum Susu

Ia mempresentasikan hasil penelitian ini pada 57th Annual Meeting of ESPGHAN, 14–17 Mei 2025.

Menurutnya, intervensi nutrisi yang tepat, termasuk melalui pilihan pangan terfortifikasi, terbukti membantu meningkatkan kecukupan asupan zat besi dan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan kekurangan zat besi sejak dini.

Sementara itu, Dokter Spesialis Anak Konsultan, Dr. dr. Andy Darma, Sp.A(K), menekankan bahwa kesehatan pencernaan memiliki peran krusial terhadap tumbuh kembang anak sejak awal kehidupan, mulai dari pembentukan sistem imun hingga fungsi kognitif.

“Dukungan nutrisi yang tepat pada masa awal kehidupan penting untuk menjaga kesehatan saluran cerna dan keseimbangan mikrobiota usus,” kata Andy.

Ia menambahkan, temuan ini sejalan dengan hasil diskusi para ahli multidisiplin yang menegaskan keterkaitan erat antara kesehatan pencernaan dengan perkembangan kognitif, sosial-emosional, serta imunitas anak.

Para ahli juga menyoroti peran prebiotik dalam mendukung pematangan saluran cerna sebagai fondasi tumbuh kembang anak yang lebih menyeluruh.

“Dalam masa 1.000 hari pertama kehidupan, apa yang terjadi di saluran cerna sangat menentukan perkembangan masa depan anak,” ujarnya.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
susu terfortifikasi
zat besi
penelitian ilmiah
