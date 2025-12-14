Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Dulu Dianggap Bersih, Penjelasan Dokter Paru Air Hujan Kini Berisiko bagi Kesehatan

Pada anak-anak, konsumsi air yang tidak higienis berisiko memicu gangguan kesehatan, salah satunya diare. 

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Willem Jonata
zoom-in Dulu Dianggap Bersih, Penjelasan Dokter Paru Air Hujan Kini Berisiko bagi Kesehatan
TRIBUNNEWS.COM/MUHAMMAD RENALD SHIFTANTO
PRAKIRAAN CUACA - Ilustrasi hujan lebat. Inilah prakiraan cuaca untuk Kota Palembang, Sumsel, Selas (4/11/2025). BMKG merilis bakal turun hujan disertai petir pada sore hingga malam hari 

Ringkasan Berita:
  • Kualitas air hujan saat ini tidak lagi sama seperti dahulu, yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari 
  • Paparan polusi udara, zat kimia, hingga mikroplastik membuat air hujan berisiko jika dikonsumsi
  • Selain mikroplastik, air hujan juga berpotensi membawa mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Air hujan pada masa lalu kerap dianggap bersih dan aman, bahkan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. 

Namun, kondisi lingkungan yang berubah membuat anggapan tersebut kini perlu ditinjau ulang dari sisi kesehatan.

Dokter Spesialis Paru RS Hermina Solo, dr. Thifla Farhani Sp.P, menjelaskan bahwa kualitas air hujan saat ini tidak lagi sama seperti dahulu. 

Paparan polusi udara, zat kimia, hingga mikroplastik membuat air hujan berisiko jika dikonsumsi langsung.

“Kalau menurut saya ya itu memang zaman dulu benar untuk air hujan itu bisa untuk diminum, namun di era yang seperti saat ini yang kandungan kimianya sudah banyak, mungkin saya menyarankan untuk air hujan tidak diminum,” ujar dr. Thifla pada live streaming Healthy Talk di Tribun Health, Minggu (14/12/2025). 

Air Hujan Kini Melewati Banyak Paparan

Rekomendasi Untuk Anda

Dr. Thifla menerangkan, air hujan yang turun ke bumi tidak datang dalam kondisi steril. 

Sepanjang perjalanannya, air hujan melewati lapisan udara yang mengandung berbagai partikel, mulai dari debu, polusi, hingga mikroplastik yang tak kasat mata.

Baca juga: Prakiraan Cuaca BMKG 6 Ibu Kota di Pulau Jawa Hari Ini Minggu, 14 Desember 2025: Surabaya Hujan

Selain mikroplastik, air hujan juga berpotensi membawa mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus. 

Kondisi ini membuat air hujan tidak layak dikonsumsi secara langsung tanpa proses pengolahan yang memadai.

Pada anak-anak, konsumsi air yang tidak higienis berisiko memicu gangguan kesehatan, salah satunya diare. 

Oleh karena itu, proses pemanasan hingga air mendidih tetap menjadi standar penting agar air aman dikonsumsi.

Tidak Disarankan untuk Diminum, Terutama Anak-anak

Menurut dr. Thifla, kehati-hatian perlu ditingkatkan, khususnya pada anak-anak yang sistem imunnya belum sekuat orang dewasa. 

Kandungan yang tidak diketahui secara pasti dalam air hujan dapat memicu gangguan pencernaan maupun infeksi.

“Kalau saya tetap tidak menyarankan air hujan itu untuk diminum, apalagi untuk anak-anak, kasian kita nggak tahu kandungan air hujan,” katanya.

Super Skor

Rekap Hasil Carabao Cup Tadi Malam: Kejutan Besar Sirna, Manchester City dan Newcastle Melenggang

Sport

Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Sabar/Reza vs Kim/Seo, Fajar/Fikri dan Jojo Wajib Menang

Super Skor

Jiplak Ulang Sejarah Barcelona & Bayern Munchen, Cara Dramatis PSG Juara di Piala Interkontinental

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Air Hujan
dokter paru
Thifla Farhani
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Hujan Mikroplastik Ancam Jakarta, BRIN Dorong Gaya Hidup Ramah Lingkungan Jadi Solusi

Hujan Mikroplastik Ancam Jakarta, BRIN Dorong Gaya Hidup Ramah Lingkungan Jadi Solusi

Mikroplastik Ditemukan di Air Hujan Jakarta, Ahli Sebut Berasal dari Aktivitas Manusia

Mikroplastik Ditemukan di Air Hujan Jakarta, Ahli Sebut Berasal dari Aktivitas Manusia

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas