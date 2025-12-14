Dulu Dianggap Bersih, Penjelasan Dokter Paru Air Hujan Kini Berisiko bagi Kesehatan

Ringkasan Berita: Kualitas air hujan saat ini tidak lagi sama seperti dahulu, yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Air hujan pada masa lalu kerap dianggap bersih dan aman, bahkan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

Namun, kondisi lingkungan yang berubah membuat anggapan tersebut kini perlu ditinjau ulang dari sisi kesehatan.

Dokter Spesialis Paru RS Hermina Solo, dr. Thifla Farhani Sp.P, menjelaskan bahwa kualitas air hujan saat ini tidak lagi sama seperti dahulu.

Paparan polusi udara, zat kimia, hingga mikroplastik membuat air hujan berisiko jika dikonsumsi langsung.

“Kalau menurut saya ya itu memang zaman dulu benar untuk air hujan itu bisa untuk diminum, namun di era yang seperti saat ini yang kandungan kimianya sudah banyak, mungkin saya menyarankan untuk air hujan tidak diminum,” ujar dr. Thifla pada live streaming Healthy Talk di Tribun Health, Minggu (14/12/2025).

Air Hujan Kini Melewati Banyak Paparan

Dr. Thifla menerangkan, air hujan yang turun ke bumi tidak datang dalam kondisi steril.

Sepanjang perjalanannya, air hujan melewati lapisan udara yang mengandung berbagai partikel, mulai dari debu, polusi, hingga mikroplastik yang tak kasat mata.

Selain mikroplastik, air hujan juga berpotensi membawa mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus.

Kondisi ini membuat air hujan tidak layak dikonsumsi secara langsung tanpa proses pengolahan yang memadai.

Pada anak-anak, konsumsi air yang tidak higienis berisiko memicu gangguan kesehatan, salah satunya diare.

Oleh karena itu, proses pemanasan hingga air mendidih tetap menjadi standar penting agar air aman dikonsumsi.

Tidak Disarankan untuk Diminum, Terutama Anak-anak

Menurut dr. Thifla, kehati-hatian perlu ditingkatkan, khususnya pada anak-anak yang sistem imunnya belum sekuat orang dewasa.

Kandungan yang tidak diketahui secara pasti dalam air hujan dapat memicu gangguan pencernaan maupun infeksi.

“Kalau saya tetap tidak menyarankan air hujan itu untuk diminum, apalagi untuk anak-anak, kasian kita nggak tahu kandungan air hujan,” katanya.