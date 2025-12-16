Mengenal Neuronavigasi, Teknologi Canggih Bantu Operasi Tulang Belakang Lebih Aman dan Presisi

Ringkasan Berita: Operasi tulang belakang menuntut akurasi tinggi karena area sempit dan dekat saraf vital

Teknologi Neuronavigation bekerja layaknya GPS 3D, memandu dokter melihat struktur tulang tanpa sayatan lebar dan menurunkan risiko cedera

Inovasi ini meningkatkan presisi prosedur skoliosis dan Kyphoplasty, memastikan keselamatan pasien optimal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Operasi tulang belakang dikenal sebagai salah satu prosedur medis paling menantang karena membutuhkan tingkat akurasi tinggi pada area yang sempit dan berdekatan dengan struktur saraf vital.

Kondisi seperti Herniasi Nukleus Pulposus (HNP) dan stenosis spinal menuntut ketelitian maksimal agar saraf tidak mengalami cedera saat tindakan bedah.

Dokter Bedah Saraf dr. Dimas Rahman Setiawan, SpBS, MARS, FTB, FINSS menjelaskan peran teknologi neuronavigation yang bekerja layaknya sistem GPS intraoperatif.

Teknologi ini memetakan anatomi pasien secara real-time dalam tiga dimensi (3D), sehingga dokter dapat “melihat” struktur di balik tulang tanpa harus membuka otot secara luas.

“Dengan teknologi ini, batas tulang dapat diidentifikasi dengan jelas. Dokter dapat menentukan seberapa banyak tulang lamina yang perlu diangkat (laminotomi) untuk membebaskan saraf tanpa mengganggu stabilitas tulang belakang,” kata Dimas saat ditemui di Gedung Annex Rumah Sakit Jakarta, belum lama ini.

Paparan tersebut disampaikan dalam rangkaian Seminar Ilmiah Kesehatan ber-SKP Kementerian Kesehatan, yang diikuti sekitar 200 peserta secara luring dan daring (hibrida).

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dengan Mitra Farma Indonesia sebagai komunitas tenaga profesional kesehatan sekaligus penyelenggara seminar dan webinar gratis bagi dokter, apoteker, bidan, serta tenaga vokasi farmasi di Indonesia.

Ia menambahkan, keuntungan lainnya adalah penurunan drastis risiko cedera iatrogenik dan perdarahan, karena pergerakan instrumen bedah dapat dipantau melalui layar monitor dengan akurasi sub-milimeter.

Sementara itu, Dr. dr. Wawan Mulyawan, SpBS(K), SpKP, AAK menyoroti peran neuronavigasi dalam operasi skoliosis, kondisi di mana tulang belakang mengalami rotasi dan kelengkungan ekstrem.

“Pada kasus seperti ini, penanda anatomi konvensional sering sulit dikenali. Neuronavigasi memandu pemasangan pedicle screw agar tepat di pedicle, sehingga menghindari risiko menembus saraf atau pembuluh darah besar,” ujarnya.

Selain itu, teknologi ini membantu perencanaan strategi derotation untuk mengembalikan keseimbangan tubuh secara fisiologis, baik pada sumbu sagittal maupun coronal.

Dengan panduan visual yang akurat, risiko komplikasi dapat diminimalkan dan hasil bedah menjadi lebih optimal.

Kyphoplasty: Memperbaiki Vertebra dengan Akurasi Tinggi

dr. Danu Rolian, SpBS, FINSS, FINPS menjelaskan penerapan neuronavigasi dalam penanganan fraktur kompresi vertebra, yang umumnya disebabkan oleh osteoporosis atau trauma.

Prosedur Kyphoplasty, yakni penyuntikan semen tulang khusus untuk memulihkan tinggi dan kekuatan vertebra, memerlukan presisi tinggi agar tidak terjadi kebocoran semen ke saluran saraf.

“Neuronavigasi memastikan jarum balloon Kyphoplasty masuk tepat di tengah corpus vertebrae dari sisi kiri dan kanan secara simetris. Penempatan balon yang presisi membantu mengembalikan ketinggian tulang belakang secara optimal dan mencegah kifosis permanen di kemudian hari,” jelas dr. Danu.