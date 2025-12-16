Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aksi Sosial Donor Darah Bantu Ketersediaan Stok di Jakarta, Terkumpul 128 Kantong

Dari aksi sosial tersebut berhasil dapat 128 kantong darah yang diharapkan bisa memberikan manfaat langsung bagi pasien yang butuhkan transfusi darah.

Penulis: Seno T.S
Editor: willy Widianto
zoom-in Aksi Sosial Donor Darah Bantu Ketersediaan Stok di Jakarta, Terkumpul 128 Kantong
Istimewa/IST
DONOR DARAH - Dalam aksi donor darah kali ini terkumpul 128 kantong darah, yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. 
Ringkasan Berita:
  • Kegiatan ini menjadi bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) berkelanjutan perusahaan sekaligus momentum berbagi di tengah peringatan hari jadi PPRO yang ke-12.
  • Donor darah merupakan agenda rutin tahunan yang secara konsisten dijalankan perusahaan. 
  • PPRO juga menggelar aksi sosial lainnya sebagai bagian dari rasa syukur atas perjalanan perusahaan hingga memasuki usia ke-12 tahun

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengembang properti PT PP Properti Tbk (PPRO) kembali menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian sosial melalui pelaksanaan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI) Jakarta Pusat.

Baca juga: Bantu Pejuang Thalassemia, Masyarakat Diajak Ikut Kegiatan Donor Darah

Kegiatan ini menjadi bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) berkelanjutan perusahaan sekaligus momentum berbagi di tengah peringatan hari jadi PPRO yang ke-12.

Kegiatan donor darah tersebut diikuti oleh karyawan dan manajemen PPRO sebagai bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat.

Dari aksi sosial ini, berhasil terkumpul sebanyak 128 kantong darah yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah.

VP Corporate Secretary PPRO, Afrilia Pratiwi mengatakan bahwa donor darah merupakan agenda rutin tahunan yang secara konsisten dijalankan perusahaan. Menurutnya, kegiatan ini sejalan dengan komitmen PPRO untuk terus menumbuhkan nilai empati, kepedulian, dan semangat berbagi di lingkungan perusahaan.

Baca juga: PMI Kirim 1 Ton Abon untuk Pengungsi Banjir Sumatera

“Donor darah merupakan bentuk kepedulian yang sederhana, namun memiliki dampak besar bagi sesama. Melalui kegiatan ini, PPRO ingin menumbuhkan semangat berbagi dan empati di lingkungan perusahaan, sekaligus berkontribusi langsung bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Afrilia, Selasa (16/12/2025).

Selain kegiatan donor darah, PPRO juga menggelar aksi sosial lainnya sebagai bagian dari rasa syukur atas perjalanan perusahaan hingga memasuki usia ke-12 tahun. Aksi sosial tersebut dilakukan di sekitar proyek-proyek yang dimiliki perusahaan.

Dalam kesempatan tersebut, PPRO memberikan santunan kepada 20 anak yatim dari Panti Asuhan Griya Yatim & Dhuafa. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan kebahagiaan sekaligus dukungan moral bagi anak-anak agar tetap semangat menatap masa depan.

“PPRO sangat bersyukur atas kepercayaan dan dukungan yang terus mengiringi perjalanan perusahaan hingga usia ke-12 tahun. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat berbagi kebahagiaan dan menjadi bagian kecil dari masa depan anak-anak yang penuh harapan,” tambah Afrilia.

Baca juga: Istri Ferdy Sambo Kecipratan Remisi Kemerdekaan 9 Bulan Karena Rajin Donor Darah, Jago Merajut Tas

Melalui rangkaian kegiatan sosial ini, PPRO menegaskan komitmennya untuk tidak hanya fokus pada pengembangan bisnis properti, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Palang Merah Indonesia (PMI)
donor darah
Afrilia Pratiwi
